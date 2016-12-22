Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 57,23 EUR Нал. 67,90 67,30 USD Бирж. 57,44 +0,12 EUR Бирж. 67,47 -0,12 USD ЦБ. 57,34 +0,25 EUR ЦБ. 67,46 +0,16 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 5592,64 -152,38 ММВБ 2093,75 -0,60% РТС 1148,28 -0,86% Brent 58,12 +0,35% DJIA 22972,69 +0,07% Nasdaq 6622,15 -0,03% FTSE 7550,10 +0,31%
Топ-10 рейтинга европейских знаменитостей с самым высоким доходом
Лента новостей
Почти 700 компаний перенесли штаб-квартиры из Каталонии после референдума 16:39, Политика Антикоррупционный митинг у Верховной рады в Киеве 16:38, Фотогалерея  «Интернет станет важнее, чем нефть»: главное из выступления Джека Ма 16:36, Технологии и медиа Топ-10 рейтинга европейских знаменитостей с самым высоким доходом 16:36, Фотогалерея  В Кавминводах определились с суммой курортного сбора 16:36, Общество Рынок ICO в России вдвое превысил объемы венчурных инвестиций 16:29, Деньги Кобзон, Церетели и Oxxxymiron поручились за Серебренникова 16:19, Общество Менеджер самарского завода Schneider Electric найден мертвым в гостинице 16:07, Общество Ларс фон Триер отверг обвинения в сексуальных домогательствах к Бьорк 15:51, Общество Матвиенко допустила распад Украины из-за закона об образовании 15:48, Политика Медведев анонсировал аналог «Сколково» в Петербурге за 41 млрд руб. 15:36, Технологии и медиа Медведев заявил о «серьезных рисках» бума криптовалют 15:34, Экономика Золотые метры: названы самые дорогие дома Москвы 2017 года 15:30, Недвижимость  Собчак приехала на суд по делу Серебренникова 15:29, Общество Счетная палата раскритиковала новый расчет страховых взносов для ИП 15:29, Экономика В Псковской области шесть человек пострадали в аварии с микроавтобусом 15:28, Общество Опубликовано видео драки депутата Рады с главой госохраны Украины 15:22, Общество Джек Ма предсказал освобождение людей от производства 15:19, Бизнес Семь школ в центре Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании 15:10, Общество Пытавшим подростков сотрудникам колонии на Кубани смягчили наказание 15:10, Общество Европейские сборные узнали соперников по стыковым матчам ЧМ-2018 15:10, Спорт Медведев рассказал о неподверженности цифровых технологий санкциям 14:58, Технологии и медиа В МВД заявили о сокращениях в центре «Э» и угрозыске 14:48, Общество «Яблоко» попросило Генпрокуратуру проверить диссертацию Мединского 14:46, Общество В чемпионате Италии состоялась первая отставка сезона 14:42, Спорт СМИ сообщили об обнаружении в Домодедово экстремистской книги и ножей 14:40, Общество Порошенко напомнил демонстрантам в Киеве об убитых при штурме Рады 14:39, Политика Появилось видео задержания фигурантов дела о поставках пайков Росгвардии 14:38, Политика
Топ-10 рейтинга европейских знаменитостей с самым высоким доходом
Деньги, 16:36
0
Топ-10 рейтинга европейских знаменитостей с самым высоким доходом

Журнал Forbes опубликовал рейтинг европейских знаменитостей с самым высоким доходом за последний год. Рейтинг возглавила автор «Гарри Поттера», британская писательница Джоан Роулинг — за последние 12 месяцев она заработала $95 млн. Она опередила в списке футболиста Криштиану Роналду, поп-рок-группу Coldplay, британскую певицу Адель, а также швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Топ-10 рейтинга — в обзоре РБК.



 

Джоан Роулинг
Фото: Dennis Van Tine / PA Images / TASS

Заработок: $95 млн

Среди источников дохода за прошедшие 12 месяцев — отчисления за фильм «Фантастические твари и где они обитают», снятого по роману писательницы, а также доходы от продажи романа «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Криштиану Роналду
Фото: Paul Hanna / Reuters

Заработок: $93 млн

В минувшем году футболист продлил контракт с «Реалом» на четыре года (согласно условиям контракта каждый год клуб будет выплачивать ему по €50 млн), а также подписал пожизненный рекламный контракт с Nike. Ежегодно форвард будет получать от бренда $24 млн.
 

Coldplay
Фото: Steve Marcus / Reuters

Заработок: $88 млн

Британская поп-рок-группа Coldplay провела концертный тур в поддержку альбома A Head Full of Dreams и обеспечила себе 4-ю строчку рейтинга.

Адель
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Заработок: $69 млн

Турне и продажи альбомов принесли британской певице пятую строчку рейтинга Forbes.

Роджер Федерер
Фото: Aly Song / Reuters

Заработок: $64 млн

В начале 2017 года швейцарский теннисист впервые почти за пять лет выиграл турнир «Большого шлема» — Australian Open.

Элтон Джон
Фото: Neil Hall / Reuters

Заработок: $60 млн

Певец и пианист за прошедший год отыграл около 100 концертов. 

Гордон Рамзи
Фото: Mike Segar / Reuters

Заработок: $60 млн

В прошедшем году вышли еще два шоу с телеведущим-кулинаром Гордоном Рамзи.
 

Пол Маккартни
Фото: Reuters

Заработок: $54 млн

74-летний «битл» продолжает собирать полные стадионы, где исполняет как сольные хиты, так и репертуар The Beatles.

Рори Макилрой
Фото: Craig Brough / Reuters

Заработок: $50 млн

Только победа в FedEx Cup принесла гольфисту $10 млн призовых. ​

Келвин Харрис
Фото: Steve Marcus / Reuters

Заработок: не указан на сайте Forbes

Большую часть доходов британскому диджею обеспечили его выступления в Лас-Вегасе.

Теги: мультимедиа , фотогалерея , Джоан Роулинг
Главное
Появилось видео задержания фигурантов дела о поставках пайков Росгвардии Политика
Материалы по теме
Джоан Роулинг заработала за год больше всех европейских знаменитостей Общество
Forbes включил Мильнера в список 100 величайших бизнес-умов современности Бизнес
Forbes опубликовал список ста самых влиятельных россиян за 100 лет Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку