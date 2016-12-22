Топ-10 рейтинга европейских знаменитостей с самым высоким доходом

Криштиану Роналду

Заработок: $93 млн

В минувшем году футболист продлил контракт с «Реалом» на четыре года (согласно условиям контракта каждый год клуб будет выплачивать ему по €50 млн), а также подписал пожизненный рекламный контракт с Nike. Ежегодно форвард будет получать от бренда $24 млн.

