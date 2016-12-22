Топ-10 рейтинга европейских знаменитостей с самым высоким доходом

Журнал Forbes опубликовал рейтинг европейских знаменитостей с самым высоким доходом за последний год. Рейтинг возглавила автор «Гарри Поттера», британская писательница Джоан Роулинг — за последние 12 месяцев она заработала $95 млн. Она опередила в списке футболиста Криштиану Роналду, поп-рок-группу Coldplay, британскую певицу Адель, а также швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
Топ-10 рейтинга — в обзоре РБК.
Заработок: $95 млн
Среди источников дохода за прошедшие 12 месяцев — отчисления за фильм «Фантастические твари и где они обитают», снятого по роману писательницы, а также доходы от продажи романа «Гарри Поттер и проклятое дитя».
Заработок: $93 млн
В минувшем году футболист продлил контракт с «Реалом» на четыре года (согласно условиям контракта каждый год клуб будет выплачивать ему по €50 млн), а также подписал пожизненный рекламный контракт с Nike. Ежегодно форвард будет получать от бренда $24 млн.
Заработок: $88 млн
Британская поп-рок-группа Coldplay провела концертный тур в поддержку альбома A Head Full of Dreams и обеспечила себе 4-ю строчку рейтинга.
Заработок: $69 млн
Турне и продажи альбомов принесли британской певице пятую строчку рейтинга Forbes.
Заработок: $64 млн
В начале 2017 года швейцарский теннисист впервые почти за пять лет выиграл турнир «Большого шлема» — Australian Open.
Заработок: $60 млн
Певец и пианист за прошедший год отыграл около 100 концертов.
Заработок: $60 млн
В прошедшем году вышли еще два шоу с телеведущим-кулинаром Гордоном Рамзи.
Заработок: $54 млн
74-летний «битл» продолжает собирать полные стадионы, где исполняет как сольные хиты, так и репертуар The Beatles.
Заработок: $50 млн
Только победа в FedEx Cup принесла гольфисту $10 млн призовых.
Заработок: не указан на сайте Forbes
Большую часть доходов британскому диджею обеспечили его выступления в Лас-Вегасе.