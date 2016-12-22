От Горбачева до Баффета: сколько стоит ужин со звездой

Уоррен Баффетт

Сумма: $2,6 млн

Лот: обед

Сбор средств для Фонда помощи бездомным Сан-Франциско

Обед с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом ушел с молотка за $2,6. Участник аукциона, согласившийся заплатить такую сумму, пожелал остаться неизвестным. Торги состоялись в апреле 2017 года и завершились ставкой в $2,68 млн. В прошлом году за обед с миллиардером, занявшим 2 место в списке Forbes предложили $3,456 млн.

Возможность пообедать с Баффетом уже в 18-й раз выставляется на аукцион. Вырученные деньги американский инвестор традиционно пожертвует фонду Glide Foundation, помогающему бездомным в Сан-Франциско. За все это время он перечислил фонду $25 млн.

