От Горбачева до Баффета: сколько стоит ужин со звездой

Сумма: $2,6 млн
Лот: обед
Сбор средств для Фонда помощи бездомным Сан-Франциско
Обед с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом ушел с молотка за $2,6. Участник аукциона, согласившийся заплатить такую сумму, пожелал остаться неизвестным. Торги состоялись в апреле 2017 года и завершились ставкой в $2,68 млн. В прошлом году за обед с миллиардером, занявшим 2 место в списке Forbes предложили $3,456 млн.
Возможность пообедать с Баффетом уже в 18-й раз выставляется на аукцион. Вырученные деньги американский инвестор традиционно пожертвует фонду Glide Foundation, помогающему бездомным в Сан-Франциско. За все это время он перечислил фонду $25 млн.
Сумма: $688,9 тыс.
Лот: ланч в новой штаб-квартире Apple Park
Сбор средств для Центра правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди
Глава корпорации Apple также является активным участником благотворительных аукционов. В мае этого года анонимный участник торгов предложил за ланч с Тимом Куком $688,9 тыс. Помимо ланча победителю обычно предоставляется VIP-приглашение на любое мероприятие компании Apple, однако в этом году условия аукциона включали посещение новой штаб-квартиры Apple в горде Купертино, Калифорния.
Вырученные деньги Кук направил в Центр правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди. Всего за годы участия в подобных аукционах Тим Кук привлек почти $3 млн.
Сумма: $305 тыс.
Лот: обед
Сбор средств для фонда The Clinton Foundation
В 2014 году Фонд The Clinton Foundation выставил на аукцион «единственный шанс» пообедать с супругами Биллом и Хиллари Клинтон. Лот ушел с молотка за $305 тыс., что на $55 тыс. превысило сумму, необходимую для Фонда.
В условиях проведения обеда подчеркивалось, что, с учетом плотного графика политиков, организация встречи может занять около года.
Сумма: €70 тыс.
Сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения в центральной Италии
В марте 2017 года портал CharityStars выставил на торги вечер с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Лот достался итальянке за €70 тыс, эта сумма направлена пострадавшим от землетрясения, произошедшего в августе 2016 года на Апеннинах.
Благотворительный аукцион был организован по инициативе итальянского Красного Креста совместно с рядом фондов помощи. Ужин состоялся на вилле политика в Аркоре под Миланом.
Сумма: $100 тыс.
Лот: обед в штаб-квартире Ford в Дирборне, США
Сбор средств для организации Detroit charity Focus: HOPE по борьбе с расизмом, бедностью и несправедливостью в Детройте
В 2014 году сайт Charitybuzz выставил на аукцион обед с новым генеральным директором компании Ford Motor Марком Филдсом. Лот ушел с молотка за $100 тыс., победитель получил приглашение на обед в штаб-квартире Ford, рассчитанное на две персоны.
Онлайн-аукцион Charitybuzz занимается сбором средств для некоммерческих организаций с привлечением знаменитостей и крупных корпораций. Сумма, вырученная за торги с участием Филдса были направлены на счет организации Detroit charity Focus: HOPE.
Сумма: $35,5 тыс.
Лот: ужин в ресторане Роберта Де Ниро в Нью-Йорке
Сбор средств для Фонда по борьбе с насилием в семьях, по борьбе с редкими видами рака и ряда других австралийских благотворительных организаций
Ужин с актером Хью Джекманом, его женой Деборрой-Ли Фернесс и министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп был выставлен на специальном благотворительном аукционе Midwinter Ball в 2015 году и продан за $35,5 тыс.
Помимо этого, на Midwinter Ball были выставлены встречи с лидером австралийской оппозиции Биллом Шортеном, премьер-министром Тони Эбботтом и другими знаменитостями. Все собранные на мероприятии средства перечислены на счета ряда автралийских благотворительных фондов. Всегда за 15 лет было собрано более 2,8 млн долларов на помощь больным и нуждающимся Австралии.
Сумма: $38,5 тыс.
Лот: ужин
Сбор средств для Центра правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди
Ужин с Робертом Де Ниро вошел в топ-20 звездных аукционов 2014 года по версии Charitybuzz. Лот стоимостью в $38,5 тыс. включал ужин с американским актером и режиссером в нью-йоркском ресторане Rao’s — любимом месте Вуди Аллена, Аль Пачино и Билла Клинтона.
Полученная сумма была направлена в Центр правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди.
Сумма: $26 тыс.
Форма досуга: обед
Сбор средств для благотворительного фонда CAA Foundation
Обед с обладателем «Золотого глобуса» был продан за $26 тыс. в 2014 году. Лот также вошел в список 20-ти лучших по версии Charitybuzz. Вырученные деньги ушли на счет благотворительного фонда CAA Foundation.
Сумма: $25 тыс.
Лот: обед
Сбор средств для школы Presidio Knolls
В 2014 году участник благотворительного онлайн-аукциона Charitybuzz заплатил за возможность пообедать с актрисой Джессикой Альбой $25 тыс. Вырученные средства перечислены на фонд школы Presidio Knolls в Сан-Франциско.
В детали лота входило приглашение на две персоны, а также условия, по которым победитель должен был сам оплачивать свой обед и добираться до Сан-Франциско за свой счет.
Сумма: 250 тыс. фунтов
Лот: обед
Сбор средств для Фонда Раисы Горбачевой
В 2008 году актер Хью Грант заплатил 250 тыс. фунтов за обед с Михаилом Горбачевым. Встреча с первым президентом СССР была одним из лотов на благотворительном аукционе в Лондоне, организованного фондом Раисы Горбачевой. Собранные средства фонд направляет детям, больным лейкемией.