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От Горбачева до Баффета: сколько стоит ужин со звездой
Бизнес, 09:42
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От Горбачева до Баффета: сколько стоит ужин со звездой
На прошлой неделе обед с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом был продан на аукционе за $2,6 млн, а на Украине выставили на аукцион завтрак с 25-летней замминистра внутренних дел. Где и за какую цену можно купить право на завтраки, обеды и ужины со знаменитостями — в обзоре РБК
Уоррен Баффетт
Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Сумма: $2,6 млн

Лот: обед

Сбор средств для Фонда помощи бездомным Сан-Франциско

Обед с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом ушел с молотка за $2,6. Участник аукциона, согласившийся заплатить такую сумму, пожелал остаться неизвестным. Торги состоялись в апреле 2017 года и завершились ставкой в $2,68 млн. В прошлом году за обед с миллиардером, занявшим 2 место в списке Forbes предложили $3,456 млн.

Возможность пообедать с Баффетом уже в 18-й раз выставляется на аукцион. Вырученные деньги американский инвестор традиционно пожертвует фонду Glide Foundation, помогающему бездомным в Сан-Франциско. За все это время он перечислил фонду $25 млн.
 

Тим Кук
Фото: Stephen Lam / Reuters

Сумма: $688,9 тыс.

Лот: ланч в новой штаб-квартире Apple Park

Сбор средств для Центра правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди

Глава корпорации Apple также является активным участником благотворительных аукционов. В мае этого года анонимный участник торгов предложил за ланч с Тимом Куком $688,9 тыс. Помимо ланча победителю обычно предоставляется VIP-приглашение на любое мероприятие компании Apple, однако в этом году условия аукциона включали посещение новой штаб-квартиры Apple в горде Купертино, Калифорния.

Вырученные деньги Кук направил в Центр правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди. Всего за годы участия в подобных аукционах Тим Кук привлек почти $3 млн.

Билл и Хиллари Клинтон
Фото: Brian Snyder / Reuter

Сумма: $305 тыс.

Лот: обед

Сбор средств для фонда The Clinton Foundation

В 2014 году Фонд The Clinton Foundation выставил на аукцион «единственный шанс» пообедать с супругами Биллом и Хиллари Клинтон. Лот ушел с молотка за $305 тыс., что на $55 тыс. превысило сумму, необходимую для Фонда.

В условиях проведения обеда подчеркивалось, что, с учетом плотного графика политиков, организация встречи может занять около года.

Сильвио Берлускони
Фото: Reuters

Сумма: €70 тыс.

Сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения в центральной Италии

В марте 2017 года портал CharityStars выставил на торги вечер с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Лот достался итальянке за €70 тыс, эта сумма направлена пострадавшим от землетрясения, произошедшего в августе 2016 года на Апеннинах.

​Благотворительный аукцион был организован по инициативе итальянского Красного Креста совместно с рядом фондов помощи. Ужин состоялся на вилле политика в Аркоре под Миланом.

Бывший глава Ford Motor Марк Филдс
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Сумма: $100 тыс.

Лот: обед в штаб-квартире Ford в Дирборне, США

Сбор средств для организации Detroit charity Focus: HOPE по борьбе с расизмом, бедностью и несправедливостью в Детройте

В 2014 году сайт Charitybuzz выставил на аукцион обед с новым генеральным директором компании Ford Motor Марком Филдсом. Лот ушел с молотка за $100 тыс., победитель получил приглашение на обед в штаб-квартире Ford, рассчитанное на две персоны.

Онлайн-аукцион Charitybuzz занимается сбором средств для некоммерческих организаций с привлечением знаменитостей и крупных корпораций. Сумма, вырученная за торги с участием Филдса были направлены на счет организации Detroit charity Focus: HOPE. ​

Хью Джекман
Фото: Michael Bowlea / REX / Shutterstock

Сумма: $35,5 тыс.

Лот: ужин в ресторане Роберта Де Ниро в Нью-Йорке

Сбор средств для Фонда по борьбе с насилием в семьях, по борьбе с редкими видами рака и ряда других австралийских благотворительных организаций

Ужин с актером Хью Джекманом, его женой Деборрой-Ли Фернесс и министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп был выставлен на специальном благотворительном аукционе Midwinter Ball в 2015 году и продан за $35,5 тыс.

Помимо этого, на Midwinter Ball были выставлены встречи с лидером австралийской оппозиции Биллом Шортеном, премьер-министром Тони Эбботтом и другими знаменитостями. Все собранные на мероприятии средства перечислены на счета ряда автралийских благотворительных фондов. ​Всегда за 15 лет было собрано более 2,8 млн долларов на помощь больным и нуждающимся Австралии.​

Роберт Де Ниро
Фото: кадр из к/ф «Стажер»

Сумма: $38,5 тыс.

Лот: ужин

Сбор средств для Центра правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди

Ужин с Робертом Де Ниро вошел в топ-20 звездных аукционов 2014 года по версии Charitybuzz. Лот стоимостью в $38,5 тыс. включал ужин с американским актером и режиссером в нью-йоркском ресторане Rao’s — любимом месте Вуди Аллена, Аль Пачино и Билла Клинтона.

Полученная сумма была направлена в Центр правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди.

Роберт Дауни мл.
Фото: Eric Charbonneau / AP

Сумма: $26 тыс.

Форма досуга: обед

Сбор средств для благотворительного фонда CAA Foundation

Обед с обладателем «Золотого глобуса» был продан за $26 тыс. в 2014 году. Лот также вошел в список 20-ти лучших по версии Charitybuzz. Вырученные деньги ушли на счет благотворительного фонда CAA Foundation.

Джессика Альба
Фото: Beverly News Rex / Shutterstock

Сумма: $25 тыс.

Лот: обед

Сбор средств для школы Presidio Knolls

В 2014 году участник благотворительного онлайн-аукциона Charitybuzz заплатил за возможность пообедать с актрисой Джессикой Альбой $25 тыс. Вырученные средства перечислены на фонд школы Presidio Knolls в Сан-Франциско.

​В детали лота входило приглашение на две персоны, а также условия, по которым победитель должен был сам оплачивать свой обед и добираться до Сан-Франциско за свой счет.

Михаил Горбачев
Фото: Matthias Rietschel / АР

Сумма: 250 тыс. фунтов

Лот: обед

Сбор средств для Фонда Раисы Горбачевой

В 2008 году актер Хью Грант заплатил 250 тыс. фунтов за обед с Михаилом Горбачевым. Встреча с первым президентом СССР была одним из лотов на благотворительном аукционе в Лондоне, организованного фондом Раисы Горбачевой. Собранные средства фонд направляет детям, больным лейкемией.

Автор: Анна Ким, Филипп Алексенко
Теги: мультимедиа
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