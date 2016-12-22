На живую нитку: какими акциями знаменит художник Павленский

«Угроза». 9 ноября 2015 года

В ночь на 9 ноября 2015 года Петр Павленский облил горючей жидкостью и поджег центральный вход в здание ФСБ на Лубянке. Против художника возбудили уголовное дело по обвинению в вандализме, но в марте 2016 года статью переквалифицировали на «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей» и в июне 2016 года Павленского признали виновным. Суд приговорил художника к штрафу в размере 500 тыс. руб. В декабре 2016 года его защита подала жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).