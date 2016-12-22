На живую нитку: какими акциями знаменит художник Павленский

16 октября художник Петр Павленский, покинувший Россию в связи с обвинениями в сексуальном насилии и получивший политическое убежище во Франции, поджег двери офиса Банка Франции. Другие акции Павленского — в обзоре РБК.
Художник вышел на Красную площадь, разделся догола и прибил свою мошонку к брусчатке. Своими действиями он выразил протест против «индифферентности и фатализма современного российского общества». Прибывшие полицейские накрыли акциониста одеялом, вынули гвоздь из брусчатки и отправили Павленского в больницу. Вскоре после акции против художника возбудили уголовное дело, но через несколько месяцев закрыли.
Петр Павленский кухонным ножом отрезал себе мочку уха, сидя голым на крыше одного из строений Института психиатрии имени Сербского в Москве. Целью акции был протест против российской системы судебной психиатрии.
В ночь на 9 ноября 2015 года Петр Павленский облил горючей жидкостью и поджег центральный вход в здание ФСБ на Лубянке. Против художника возбудили уголовное дело по обвинению в вандализме, но в марте 2016 года статью переквалифицировали на «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей» и в июне 2016 года Павленского признали виновным. Суд приговорил художника к штрафу в размере 500 тыс. руб. В декабре 2016 года его защита подала жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В ночь на понедельник, 16 октября 2017 года, Павленский поджег здание Банка Франции в центре Парижа. Полиция задержала двух человек, включая художника. В подписи к фоторепортажу, опубликованному агентством Divergence Image, говорится, что Павленский призывал к «великой французской революции» и утверждал, что «банкиры заняли место монархов».
Французские власти предоставили Павленскому политическое убежище, после того как он вместе с семьей покинул Россию в январе 2017 года, опасаясь преследований по делу о сексуальном насилии, в котором его обвинила актриса «Театра.Doc» Анастасия Слонина.