Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,55 57,06 EUR Нал. 67,90 67,29 USD Бирж. 57,22 +0,06 EUR Бирж. 67,53 -0,11 USD ЦБ. 57,09 -0,53 EUR ЦБ. 67,30 -0,84 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5666,67 -9,11 ММВБ 2102,96 +0,20% РТС 1157,81 +0,10% Brent 58,10 +1,57% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7542,26 +0,09%
На живую нитку: какими акциями знаменит художник Павленский
Лента новостей
Путин ввел санкции против КНДР в ответ на ракетно-ядерные испытания 16:35, Политика В Ирландии из-за шторма «Офелия» погиб один человек 16:27, Общество США направили к Корейскому полуострову «обезглавливающий» врага спецназ 16:24, Политика РФПИ заключил соглашение с Enel об аренде электромобилей в Москве 16:03, Бизнес В Турции при взрыве на границе с Ираком погибли двое солдат 16:01, Общество Командование Пешмерга назвало действия иракской армии объявлением войны 15:52, Политика В производство оборудования для маркировки лекарств вложат 1,3 млрд руб. 15:45, Общество Банк Франции подаст жалобу на Павленского за поджог здания в Париже 15:44, Общество На живую нитку: какими акциями знаменит художник Павленский 15:39, Фотогалерея  Мэрия французского Довиля закрасила имя Вайнштейна на памятной табличке 15:37, Общество Суд признал законным арест информатора WADA Родченкова 15:32, Общество Главу строительной фирмы обвинили в уклонении от налогов на 1 млрд руб. 15:29, Бизнес Илюмжинов предложил «усадить за шахматную доску» Трампа и Ким Чен Ына 15:26, Общество Прокуроры ответили Поклонской о нарушениях при финансировании «Матильды» 15:24, Общество Британский певец Эд Ширан попал в ДТП на велосипеде 15:10, Общество Иностранные инвесторы не стали обсуждать санкции на встрече с Медведевым 15:05, Бизнес Пожар на шахте «Уралкалия» потушен 15:01, Бизнес Стала известна дата прощания с актером Марьяновым 15:00, Общество В Бурятии задержали третьего фигуранта по делу об убийстве борца Власко 14:50, Общество Акционеры «Нордавиа» и Red Wings решили объединить авиакомпании 14:45, Бизнес ФИФА объявила правила жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2018 14:40, Спорт Дуров назвал требования ФСБ по Telegram противоречащими Конституции 14:39, Технологии и медиа Прибывшие на фестиваль молодежи в Сочи ливанцы отказались его посещать 14:35, Общество Стали известны итоги расследования катастрофы Ан-2 на авиашоу в Балашихе 14:29, Общество Путин наградил главу Louis Vuitton медалью Пушкина 14:25, Общество В Казани завели более 200 уголовных дел после звонков о минировании 14:23, Общество Список разрешенных к провозу в самолете вещей рекомендовали расширить 14:22, Общество В Рязани задержали участника банды «желтых хризантем» 14:15, Общество
На живую нитку: какими акциями знаменит художник Павленский
Общество, 15:39
0
На живую нитку: какими акциями знаменит художник Павленский

16 октября художник Петр Павленский, покинувший Россию в связи с обвинениями в сексуальном насилии и получивший политическое убежище во Франции, поджег двери офиса Банка Франции. Другие акции Павленского — в обзоре РБК.

«Шов». 23 июля 2012 года
Фото: Trend Photo Agency / Reuters
Петр Павленский с зашитым ртом вышел к Казанскому собору в Санкт-Петербурге. Своей акцией он выступил против ареста обвиняемых в хулиганстве в храме Христа Спасителя участниц панк-группы Pussy Riot. По мнению Павленского, зашитый рот символизировал ужесточение цензуры в России. После акции художник снял швы.
«Туша». 3 мая 2013 года
Фото: Artur Bainozarov / Reuters
Павленский разделся догола, обмотался колючей проволокой и в таком виде лежал на улице перед зданием Законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Акция символизировала «существование человека в репрессивной законодательной системе, где любое движение вызывает жестокую реакцию закона, впивающегося в тело индивида».
«Фиксация». 10 ноября 2013 года
Фото: Максим Змеев / Reuters

Художник вышел на Красную площадь, разделся догола и прибил свою мошонку к брусчатке. Своими действиями он выразил протест против «индифферентности и фатализма современного российского общества». Прибывшие полицейские накрыли акциониста одеялом, вынули гвоздь из брусчатки и отправили Павленского в больницу. Вскоре после акции против художника возбудили уголовное дело, но через несколько месяцев закрыли.

«Свобода». 23 февраля 2014 года
Фото: Максим Змеев / Reuters
Петр Павленский вместе с четырьмя помощниками около 20 минут жег автомобильные покрышки на Малом Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге. Участники акции демонстрировали солидарность с участниками протестов на Украине. Художника обвинили в вандализме и возбудили против него уголовное дело. В мае 2016 года его приговорили к ограничению свободы на год и четыре месяца, но освободили от наказания за истечением срока давности.
«Отделение». 19 октября 2014 года
Фото: Максим Змеев / Reuters

Петр Павленский кухонным ножом отрезал себе мочку уха, сидя голым на крыше одного из строений Института психиатрии имени Сербского в Москве. Целью акции был протест против российской системы судебной психиатрии.

«Угроза». 9 ноября 2015 года
Фото: Нигина Бероева / AFP

В ночь на 9 ноября 2015 года Петр Павленский облил горючей жидкостью и поджег центральный вход в здание ФСБ на Лубянке. Против художника возбудили уголовное дело по обвинению в вандализме, но в марте 2016 года статью переквалифицировали на «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей» и в июне 2016 года Павленского признали виновным. Суд приговорил художника к штрафу в размере 500 тыс. руб. В декабре 2016 года его защита подала жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Поджог здания Банка Франции 16 октября 2017 года
Фото: @Life_Disrupted / twitter

В ночь на понедельник, 16 октября 2017 года, Павленский поджег здание Банка Франции в центре Парижа. Полиция задержала двух человек, включая художника. В подписи к фоторепортажу, опубликованному агентством Divergence Image, говорится, что Павленский призывал к «великой французской революции» и утверждал, что «банкиры заняли место монархов».

Французские власти предоставили Павленскому политическое убежище, после того как он вместе с семьей покинул Россию в январе 2017 года, опасаясь преследований по делу о сексуальном насилии, в котором его обвинила актриса «Театра.Doc» Анастасия Слонина.

 

Автор: Филипп Алексенко.
Теги: мультимедиа , Петр Павленский , акционизм
Главное
Путин ввел санкции против КНДР в ответ на ракетно-ядерные испытания Политика
Материалы по теме
Павленский поджег в центре Парижа здание Банка Франции Политика
В полиции Парижа рассказали о задержании Павленского за поджог банка Общество
СК отказался завести в отношении Павленского дело о сексуальном насилии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку