Спутник и Сатурн: снимки зонда Cassini

15 сентября спустя 20 лет завершил свою миссию первый искусственный спутник Сатурна, зонд Cassini. Он сгорел в атмосфере планеты. Зонд передавал на Землю снимки, которые позволят ученым узнать больше о Сатурне, его кольцах и спутниках. Самые яркие из них — в фотогалерее РБК.
Зонд достиг Сатурна в 2004 году. Орбитальная станция Cassini — часть комплекса. Он состоял из орбитальной станции и спускаемого аппарата с автоматической станцией «Гюйгенс», предназначенной для посадки на Титан, которая состоялась 14 января 2005 года.
Финальная часть исследования Сатурна началась в апреле 2017 года. Зонд должен был пролететь между Сатурном и его кольцами, чего ранее не делал ни один аппарат, созданный руками человека. После 22 таких пролетов, как и предполагалось, у Cassini закончилось топливо (он работал от трех радиоизотопных термоэлектрических генераторов на плутонии-238), и он был направлен в плотные слои атмосферы планеты, где сгорел.
Сигналы с Cassini на Земле получали в течение 83 минут после гибели космического аппарата. Ученые надеются, что перед гибелью он успел передать информацию, которая даст более полное представление о строении атмосферы Сатурна.
Всего к исследовательской программе привлечены 17 стран, обработкой данных, поступающих с Cassini, участвуют более 250 ученых по всему миру.
Первоначально планировалось закрыть миссию в 2008 году. Однако впоследствии она была продлена.
Зонд Cassini стал первым искусственным спутником Сатурна. Автоматическая станция «Гюйгенс» — первым космическим аппаратом, который совершил мягкую посадку во внешней области Солнечной системы (начинается за пределами орбиты Марса и пояса астероидов).
В 2004 году, когда зонд достиг Сатурна, в северном полушарии была зима, а оно находилось в тени.