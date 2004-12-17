Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,49 EUR Нал. 69,32 68,68 USD Бирж. 57,56 +0,05 EUR Бирж. 68,82 +0,28 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2049,50 -0,13% РТС 1121,01 -0,42% Brent 55,47 +0,34% DJIA 22254,43 +0,23% Nasdaq 6453,43 +0,38% FTSE 7215,47 -1,10%
Спутник и Сатурн: снимки зонда Cassini. Фотогалерея
Лента новостей
СМИ сообщили о 15 пострадавших от сильного ветра в Москве 18:51, Общество Спутник и Сатурн: снимки зонда Cassini 18:48, Фотогалерея  Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении с пистолетом подростка 18:44, Общество Минпромторг предложил субсидировать сервисные автоцентры за рубежом 18:34, Бизнес Число пострадавших при теракте в лондонском метро возросло до 22 18:28, Общество Вице-спикер Госдумы извинился перед мамой ребенка-инвалида за комментарий 18:27, Общество В Минкультуры ответили на рекомендацию не показывать «Матильду» в Сургуте 18:24, Общество Кастрюли против санкций: как заработать на школе сыроделия 18:17, Свое дело Сергей Шишкин: «Рабочая атмосфера в команде решает проблемы без надрыва» 18:16, Партнерский материал УЕФА дисквалифицировал Федора Смолова за оскорбление судьи 18:12, Спорт Meduza ответила на обвинение в «перевирании» слов в публикации об Учителе 18:07, Политика NASA показало последние снимки погибшего на Сатурне Cassini 18:07, Технологии и медиа Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 17:54, Партнерский материал Минкомсвязь не увидела проблем с передачей банкам данных о сим-картах 17:47, Технологии и медиа Добыча газа и производство бульдозеров разогнали промышленность России 17:47, Экономика Киносети Сургута заявили о рекомендации властей не показывать «Матильду» 17:41, Политика В Москве из-за сильного ветра пострадали шесть человек 17:41, Общество В ЛНР заявили о задержании подозреваемых в совершении терактов 17:36, Общество Генпрокуратура составила собирательный образ пьяного водителя 17:36, Общество Экс-министра юстиции Украины арестовали по делу о госперевороте 17:30, Политика IIHF начала расследование сдачи матча ЧМ-2017 украинскими хоккеистами 17:29, Спорт РПЦ предложила ввести монополию на слово «православный» в названиях 17:21, Политика Глава правления Тинькофф Банка назвал половину банков мертвыми 17:19, Финансы Расходы Польши на оборону превысят требования НАТО из-за России 17:16, Политика Экземпляр «Русских сказок» Даля 1832 года ушел с молотка за 950 тыс. руб. 17:10, Общество Полицейского отправили под домашний арест из-за взятки в 17 млн руб. 17:06, Общество Как быстро влиться в рабочий коллектив 17:05, Партнерский материал Посольство сообщило об отсутствии раненых россиян при теракте в Лондоне 17:05, Политика
Спутник и Сатурн: снимки зонда Cassini. Фотогалерея
Общество, 18:48
0
Спутник и Сатурн: снимки зонда Cassini

15 сентября спустя 20 лет завершил свою миссию первый искусственный спутник Сатурна, ​зонд Cassini. Он сгорел в атмосфере планеты. Зонд передавал на Землю снимки, которые позволят ученым узнать ​больше о Сатурне, его кольцах и спутниках. Самые яркие из них — в фотогалерее РБК.
 

17 декабря 2004 года. Сатурн
(Фото: NASA / JPL / Space Science Institute)
Межпланетный зонд Cassini был создан NASA, Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он стартовал с Земли в октябре 1997 года и был предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников.
9 июля 2004 года. Кольца Сатурна
(Фото: NASA / JPL / University of Colorado)

Зонд достиг Сатурна в 2004 году. Орбитальная станция Cassini — часть комплекса. ​Он состоял из орбитальной станции и спускаемого аппарата с автоматической станцией «Гюйгенс», предназначенной для посадки на Титан, которая состоялась 14 января 2005 года.

23 июня 2004 года. Спутник Сатурна Феба
(Фото: NASA / JPL / Space Science Institute)

Финальная часть исследования Сатурна началась в апреле 2017 года. Зонд должен был пролететь между Сатурном и его кольцами, чего ранее не делал ни один аппарат, созданный руками человека. После 22 таких пролетов, как и предполагалось, у Cassini закончилось топливо (он работал от трех радиоизотопных термоэлектрических генераторов на плутонии-238), и он был направлен в плотные слои атмосферы планеты, где сгорел.

23 ноября 2004 года. Мозаика из девяти изображений спутника Сатурна Титана
(Фото: NASA / JPL / Space Science Institute)

Сигналы с Cassini на Земле получали в течение 83 минут после гибели космического аппарата. Ученые надеются, что перед гибелью он успел передать информацию, которая даст более полное представление о строении атмосферы Сатурна.

29 июля 2004 года. Титан, окруженный пурпурной дымкой
(Фото: NASA / JPL / Space Science Institute)

Всего к исследовательской программе привлечены 17 стран, обработкой данных, поступающих с Cassini, участвуют более 250 ученых по всему миру.

14 января 2005 года. Поверхность Титана (изображение после обработки)
(Фото: ESA / NASA / JPL / University of Arizona)
Cassini начал облет колец Сатурна с Северного полюса, по мере движения высота полета снижалась с 72,4 тыс. км над уровнем облаков.
29 сентября 2005 года. Спутник Сатурна Гиперион
«Ни один космический аппарат никогда не был так близок к Сатурну. Мы могли полагаться только на прогнозы, основанные на наших знаниях о других кольцах Сатурна, наших представлениях о том, что представляет собой промежуток между кольцами и Сатурном. Я рад сообщить, что Cassini прошел через этот промежуток, как мы и планировали, и вернулся в отличной форме», — рассказывал руководитель миссии Cassini доктор Эрл Мейз в апреле 2017 года.
10 октября 2007 года. Спутник Сатурна Энцелад
(Фото: NASA / JPL / Space Science Institute)

Первоначально планировалось закрыть миссию в 2008 году. Однако впоследствии она была продлена.

12 сентября 2011 года. Спутники Сатурна Янус, Пандора, Энцелад, Рея и Мимас
(Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute)

Зонд Cassini стал первым искусственным спутником Сатурна. Автоматическая станция «Гюйгенс» — первым космическим аппаратом, который совершил мягкую посадку во внешней области Солнечной системы (начинается за пределами орбиты Марса и пояса астероидов).

29 апреля 2013 года. Северная полярная буря над Сатурном
(Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute)

В 2004 году, когда зонд достиг Сатурна, в северном полушарии была зима, а оно находилось в тени.

28 июля 2014 года. Гейзерный бассейн на южном полюсе Энцелада
(Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute)
Общие затраты на миссию составили более $3,26 млрд.
Сатурн
(Фото: @cassinisaturn / twitter)
Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Cassini , Сатурн
Главное
Киносети Сургута заявили о рекомендации властей не показывать «Матильду» Политика
Главное
Киносети Сургута заявили о рекомендации властей не показывать «Матильду» Политика
Объединение «Яндекс Такси» и Uber не приведет к монополизации рынка Татарстан
CEFC подтвердила участие российских банков в сделке с акциями «Роснефти» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку