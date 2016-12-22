Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,09 57,64 EUR Нал. 64,90 64,29 USD Бирж. 57,89 +0,45 EUR Бирж. 64,52 +0,08 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,11 -0,01 ММВБ 1817,82 -1,12% РТС 991,96 -2,15% Brent 46,73 -0,36% DJIA 21356,17 -0,09% Nasdaq 6165,23 -0,48% FTSE 7419,36 -0,74%
Зарплата президента: сколько зарабатывают главы государств
Лента новостей
Дирижабль рухнул возле места проведения турнира по гольфу в США 23:22, Общество Как губернаторы реагировали на жалобы народа Путину 23:18, Политика Соратники Навального уехали из России из-за подозрений Роскомнадзора 23:12, Политика Суд Киева арестовал технику одесского офиса «Яндекса» 22:50, Политика «Яблоко» узнало о школьных контрактах компаний Пригожина на 50 млрд руб. 22:49, Бизнес Якунин рассказал о своем маленьком шубохранилище 21:57, Общество В Нью-Йорке внедорожник совершил наезд на пешеходов 21:49, Общество Bloomberg сообщил о возможной покупке Amazon мессенджера Slack 21:47, Технологии и медиа Не отпугнуть избирателей: что Путин сказал народу об экономике 21:46, Экономика Эксперты «Валдая» предложили план стабилизации на Ближнем Востоке 21:31, Политика Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел 21:20, Мнение Президент Сербии предложил Ану Брнабич на пост премьер-министра 21:06, Политика «Кортеж» и бояре: народу показали новый образ Путина 21:00, Политика В США арестовали действующего чемпиона мира по боксу 21:00, Спорт Менеджеры «Башнефти» лишились 2,7 млрд руб. по инициативе Башкирии 20:58, Бизнес Evraz завершила сделку по продаже порта в Находке структуре Абрамовича 20:47, Бизнес Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до 9% годовых 20:33, Финансы В Кабуле в мечети прогремел взрыв 20:32, Политика Белоруссия предупредила западных инвесторов о российских рисках 20:25, Финансы Сенат вывел NASA из новых антироссийских санкций 20:17, Политика От «Матильды» до Лермонтова: основные заявления Путина на прямой линии 20:16, Политика  Активисту Марку Гальперину предъявили обвинение в призывах к экстремизму 20:12, Общество Инвестор в суде: что угрожает развитию концессий в России 20:02, Мнение СМИ показали видео нападения подростка на полицейского на акции 12 июня 19:56, Общество  Какие важные вопросы Путин оставил без прямого ответа на прямой линии 19:55, Политика СК изучит дело о сбитом в Подмосковье «сильно пьяном» детсадовце 19:47, Общество Audi показала салон беспилотника будущего 19:29, Авто Все за одного: почему в России краудфандинг не стал бизнес-инструментом 19:03, Свое дело
Зарплата президента: сколько зарабатывают главы государств
Политика, 23:48
0
Зарплата президента: сколько зарабатывают главы государств
  
Фото: Nicky Loh / Bloomberg

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун — $1,76 млн в год.

Ли Сянь Лун — старший сын Ли Куан Ю, бывшего премьера Сингапура, ответственного за стремительный рост экономики страны и повышение показателя ВВП на душу населения. Сянь Лун продолжает политику отца.

На сегодняшний день Сингапур является столицей АТЭС — ведущей торгово-экономической организации, на долю которой приходится более половины населения земли и международной торговли.

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард — $437 тыс в год.

Представительница Христианско-демократической народной партии Дорис Лойтхард в январе 2017 года вступила в должность президента во второй раз — впервые она возглавила страну в 2010 году.

Лойтхард по совместительству возглавляет Федеральный департамент охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи.

Фото: Mark Graham / Bloomberg

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл — $396 тыс в год.

Тернбулл занял пост премьер-министра Австралии после отставки Тони Эбботта. До этого он возглавлял министерство окружающей среды и водных ресурсов Австралии, а позже и министерство связи.

Минимальный уровень зарплаты в стране составляет $23059 в год.  

Фото: Tony Gentile / Reuters

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель — $255 тыс в год.

В 2013 году после избрания на пост премьер-министра Беттель заявил о намерениях узаконить в Люксембурге однополые браки, а также заменить религиозное обучение в школе светской этикой и сократить расходы.

Ксавье Беттель один из немногих политиков, открыто заявивших о своей гомосексуальности. В 2015 году премьер-министр заключил брак с Готье Дестне.

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо — $253 тыс в год.

Джастин Трюдо — канадский политик, лидер Либеральной партии Канады. Его отец-Пьер Эллиот Трюдо — пятнадцатый премьер-министр страны.

Минимальный размер труда в Канаде зависит от провинции, но в среднем составляет около $16800 в год.

Фото: Lisi Niesner / Bloomberg

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен — $314 тыс в год.

Бывший лидер партии «Зеленых» занял пост главы Австрии в 2016 году в ходе напряженных президентских выборов — до последнего все были уверены в победе его соперника Норберта Хофера, 
 

Фото: Jasper Juinen / Bloomberg

Канцлер ФРГ Ангела Меркель — $244 тыс в год.

Меркель — первая женщина на посту канцлера в истории Германии, занимает должность с 2005 года.

Фото: Tony Gentile / Reuters

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель — $239 тыс в год.

41-летний адвокат возглавляет правительство страны с осени 2014 года. 

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен — $235 тыс в год.

Социал-демократ Стефан Левен стал 43-м премьер-министром страны в 2014 году. Левен критично относится к вопросу вступления страны НАТО, считая, что «Швеция должна быть свободной от военных альянсов». «Мы не должны вступать в НАТО», — заявил он в интервью газете Sydsvenska Dagbladet.

Фото: Saul Martinez / Bloomberg

Президент Гватемалы Джимми Моралес — $232 тыс в год.

Издание Prensa Libre признало главу Гватемалы Джимми Моралеса наиболее высокооплачиваемым лидером стран Латинской Америки. Его ежемесячный доход, как замечает издание, равен 50 минимальным зарплатам, в Гватемале она составляет $393.

Вступив в должность главы государства, бывший комедийный актер Моралес направил на благотворительность 60% своей первой президентской зарплаты, исполнив тем самым свое предвыборное обещание отдавать половину своего дохода нуждающимся.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп — 1$ в год.

Дональд Трамп отказался от президентской зарплаты в 400$ тыс сразу после избрания на пост главы США,

«По закону я обязан все равно получать не меньше доллара в год, так что пусть будет доллар», — заявил он в эфире телеканала CBS.
 

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Президент России Владимир Путин — около 153$ тыс. в год.

В прошлом году доход российского президента составил 8 млн 858 тыс рублей (около 153$ тыс.).

Автор: Анна Ким
Теги: мультимедиа , президент , зарплата
Главное
Белоруссия предупредила западных инвесторов о российских рисках Финансы
Материалы по теме
Самым высокооплачиваемым лидером в Латинской Америке стал глава Гватемалы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку