Зарплата президента: сколько зарабатывают главы государств

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл — $396 тыс в год.

Тернбулл занял пост премьер-министра Австралии после отставки Тони Эбботта. До этого он возглавлял министерство окружающей среды и водных ресурсов Австралии, а позже и министерство связи.

Минимальный уровень зарплаты в стране составляет $23059 в год.