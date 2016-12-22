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Заклятые друзья: как известные антагонисты оказывались на одном фото
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Заклятые друзья: как известные антагонисты оказывались на одном фото
Общество, 17:18
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Заклятые друзья: как известные антагонисты оказывались на одном фото

14 сентября ТАСС опубликовал снимок разговора депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя, находящихся в центре конфликта из-за приближающейся премьеры фильма «Матильда». Общие фотографии других российских и мировых политиков, пребывавших в непростых отношениях, — в обзоре РБК.

Алексей Учитель и Наталья Поклонская
Фото: ТАСС

Встреча режиссера «Матильды» Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской, изображенной на фотографии ТАСС, состоялась 12 июня на торжественном мероприятии в честь Дня России, сообщила РБК Поклонская.

«Это та встреча, о которой Учитель уже рассказывал. Тогда был сделан снимок одним из присутствующих гостей, никакого отношения к журналистам не имеющим. Кто этот папарацци, как он сам себя в тот момент назвал, говорить я не хочу, так как с моей стороны это будет не совсем корректно», — сказала Поклонская.

Игра на понижение: что привело к скандалу с «Матильдой»

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
Фото: Mike Segar / Reuters

Соперники на президентских выборах в США 2016 года неоднократно обменивались резкими репликами в адрес друг друга. Трамп называл свою соперницу «лгуньей мирового уровня», «полностью спятившей» и даже основательницей «Исламского государства» (организация запрещена в России). Клинтон обвиняла своего соперника, ставшего в итоге президентом, в сексизме и гомофобии и называла его «марионеткой Путина».

На фото: Трамп и Клинтон держатся за руки в конце первых президентских дебатов, прошедших в штате Нью-Йорк в сентябре 2016 года.

Барак Обама и Владимир Путин
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Отношения действующего президента России Владимира Путина и бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы были далеки от идеальных: резкие разногласия между ними обозначились практически по всем ключевым проблемам: война в Сирии, развитие системы ПРО в Европе, состояние гражданских свобод и положение с правами человека в России, предоставление убежища Эдварду Сноудену. К концу 2013 года кризис в двусторонних отношениях достиг пика, после того как Крым по итогам регионального референдума был признан Россией в качестве своего субъекта.

На фото: Обама и Путин во время встречи на саммите G8 в Северной Ирландии в июне 2013 года.

Но Му Хён и Ким Чен Ир
Фото: Reuters

Две Кореи появились на мировой карте в 1953 году после того, как было заключено соглашение о перемирии между участниками войны на полуострове. С тех пор обе страны — КНДР и Южная Корея — находятся в сложных отношениях. Несколько раз за последние десятилетия лидеры государств пытались договориться о заключении мирного соглашения, однако каждый раз «оттепель» заканчивается очередным всплеском напряженности, а в конфликт также оказываются втянуты США, Китай и Япония.

На фото: президент Южной Кореи Но Му Хён и лидер КНДР Ким Чен Ир после встречи в Пхеньяне в декабре 2007 года, на которой страны договорились о расширении сотрудничества в гуманитарной сфере.

Борис Ельцин и Михаил Горбачев
Фото: Эдуарда Песова / Фотохроника ТАСС/.

Противостояние лидера РСФСР Бориса Ельцина и президента СССР Михаила Горбачева было ключевым в российской политике конца 1980-х и начала 1990-х годов. Победителем из него вышел Ельцин, ставший первым президентом независимой России и одним из творцов Беловежских соглашений, после которых Советский Союз прекратил свое существование.

На фото: Ельцин и Горбачев на внеочередном съезде народных депутатов СССР в сентябре 1991 года.

Никита Хрущев и Джон Кеннеди
Фото: AP

Советский лидер Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди одновременно находились у власти в своих странах лишь чуть более двух с половиной лет, но за этот короткий период их отношения пережили два серьезнейших кризиса. Первый был связан со статусом послевоенного Берлина и закончился возведением стены в немецкой столице, второй — с размещением вооружений в Турции и на Кубе, едва не приведшим к ядерной войне.

На фото: Хрущев и Кеннеди во время встречи в венском дворце Шенбрунн в июне 1961 года.

Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин
Фото: AP

Британский премьер Уинстон Черчилль и советский лидер Иосиф Сталин были союзниками во время Второй мировой войны, но резко разошлись после нее, и главной причиной этого стали серьезные противоречия, возникшие между СССР и западными странами в результате обсуждения послевоенного обустройства Европы. В 1946 году Черчилль, уже не находясь у власти, произнес знаменитую Фултонскую речь, сделав крылатым словосочетание «железный занавес».

На фото: Черчилль и Сталин во время визита британского лидера в Москву в сентябре 1942 года.​

Автор: Артем Солодков.
Теги: мультимедиа , Барак Обама , Владимир Путин , Михаил Горбачев , Хиллари Клинтон , Наталья Поклонская , Борис Ельцин , Иосиф Сталин , Джон Кеннеди , Никита Хрущев , Ким Чен Ир , Алексей Учитель , Дональд Трамп , Уинстон Черчилль ...
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