Заклятые друзья: как известные антагонисты оказывались на одном фото

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Соперники на президентских выборах в США 2016 года неоднократно обменивались резкими репликами в адрес друг друга. Трамп называл свою соперницу «лгуньей мирового уровня», «полностью спятившей» и даже основательницей «Исламского государства» (организация запрещена в России). Клинтон обвиняла своего соперника, ставшего в итоге президентом, в сексизме и гомофобии и называла его «марионеткой Путина».

На фото: Трамп и Клинтон держатся за руки в конце первых президентских дебатов, прошедших в штате Нью-Йорк в сентябре 2016 года.