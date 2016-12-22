Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея
Общество, 19:05
0
Эвакуируй это: Москва после массовых звонков об угрозах взрывов
13 сентября в Москве эвакуировали от 15 тыс. до 30 тыс. человек после массовых звонков о минировании вокзалов, аэропортов и торговых центров. Всего власти столицы получили более 40 звонков.
Как столица переживает массовую эвакуацию — в фотогалерее РБК.
Массовые сообщения об эвакуации в Москве начали поступать в экстренные службы во второй половине дня 13 сентября. Всего, по различным данным, таких звонков было от 20 до 40.
Из-за эвакуации была приостановлена работа ГУМа.
В 15 часов (мск) поступил звонок о минировании ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов. Там подтвердили сообщение об эвакуации. Как заявил собеседник РБК, эвакуация началась в 15:10 и завершилась в 16:50. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме. О причинах эвакуации неизвестно.
«В «Метрополисе» эвакуация началась в 15:00. Было не очень много посетителей, поэтому вывели всех достаточно оперативно. На выходе я видел только полицейских», — рассказал РБК очевидец Евгений Володин.
Точное количество торговых центров, сообщения о минировании которых поступили в экстренные службы, неизвестно.
Посетитель ТЦ «Афимолл Сити» рассказала РБК, что тревогу объявили в 16:10. По ее словам, работники экстренной службы сработали оперативно. «По слаженности работ спасателей все подумали, что это учебная тревога. К тому же не было никакого дыма либо возгорания. Все посетители выходили через один выход, но никакой давки не было. Мне показалось, что здание покинули около 2 тыс. человек», — добавила она.
«Пока выводили людей, то никто не торопился, некоторые доедали свои обеды. На выходе уже стояла куча служебных машин: полицейских, пожарных и скорых. Сейчас все стоят и ждут. Дыма нет, огня тоже», — рассказал РБК другой посетитель ТЦ «Афимолл Сити».