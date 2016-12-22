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От 30 и младше: самые молодые высокопоставленные чиновники
Политика, 18:40
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От 30 и младше: самые молодые высокопоставленные чиновники

Дональд Трамп 13 сентября назначил нового директора по коммуникациям в администрации президента США. Им стала бывшая модель, 28-летняя Хоуп Хикс.

Самые молодые чиновники в России и мире — в обзоре РБК.

Хоуп Хикс, директор по коммуникациям в администрации президента США, 28 лет
Фото: Andrew Harnik / АР

Вместо ушедшего со своего поста Энтони Скрамуччи Трамп назначил новым директором по коммуникациям в администрации президента США 28-летнюю Хоуп Хикс. В прошлом модель и успешная PR-менеджер, Хикс давно работала с дочерью Трампа Иванкой.

Анастасия Деева, заместитель главы МВД Украины Арсена Авакова, 24 года
Фото: Алексей Чумаченко / ИнА «Украинское фото»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил Дееву своим заместителем в ноябре 2016 года. По его словам, ее назначение «прошло через кабинет министров», с учетом «ряда собеседований и проведенной спецпроверки». Юный возраст Деевой министра не смутил — по его словам, в «ряде функций» в системе МВД 24-летний или 30-летний выигрывает у более опытных сотрудников.

В июне 2017 года завтрак с Деевой на благотворительном аукционе продали за $383. На эти деньги планируют закупить аппараты искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

Себастьян Курц, глава МИД Австрии, 27 лет (на момент назначения)
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В 2013 году Себастьян Курц возглавил Министерство иностранных дел и интеграции Австрии. 27-летний Курц стал самым молодым главой МИД в мире. До этого он занимал должность госсекретаря по вопросам интеграции.

Карьера Курца началась в 17 лет, когда он вступил в молодежное отделение Австрийской народной партии. Выступает с резкой критикой политики по приему мигрантов в ЕС, проводившейся ранее, предложил разместить центры приема мигрантов в Грузии, Египте и балканских странах.

Рустам Эмомали, экс-глава Таможенной службы Таджикистана, 25 лет (на момент назначения)
Фото: официальный сайт президента Таджикистана

Сын президента Таджикистана был назначен главой Таможенной службы страны в ноябре 2016 года – за месяц до его 26-летия. Через два года президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил его директором антикоррупционного агентства страны. Сейчас Рустам Эмомали занимает должность мэра Душанбе. 

Аркадий Дворкович, бывший советник министра экономического развития и торговли России, 28 лет (на момент назначения)
Фото: Александр Поляков / РИА Новости

В 2000 году в возрасте 28 лет заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович занял пост советника министра, а через год был назначен заместителем министра экономического развития и торговли.

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Татарстана, 29 лет (на момент назначения)
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Никифоров занимает пост министр связи и массовых коммуникаций с мая 2012 года. Был назначен на этот пост за месяц до своего тридцатилетия и стал самым молодым министром в российском правительстве.

В 2013 году эксперты Всемирного экономического форума внесли Николая Никифорова «клуб молодых лидеров» — список людей моложе 40 лет, «меняющих мир вокруг себя».

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, 29 лет (на момент назначения врио губернатора Калининградской области)
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В июле 2016 года 29-летний Антон Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства Калининградской области. В октябре того же года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона, на тот момент Алиханову исполнилось 30 лет.

10 сентября 2017 года был избран губернатором Калининградской области, за него проголосовали 81,06% избирателей.

Автор: Галина Казакулова.
Теги: Россия , мультимедиа , Украина , США , Австрия , Чиновники
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