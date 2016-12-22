От 30 и младше: самые молодые высокопоставленные чиновники

Анастасия Деева, заместитель главы МВД Украины Арсена Авакова, 24 года

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил Дееву своим заместителем в ноябре 2016 года. По его словам, ее назначение «прошло через кабинет министров», с учетом «ряда собеседований и проведенной спецпроверки». Юный возраст Деевой министра не смутил — по его словам, в «ряде функций» в системе МВД 24-летний или 30-летний выигрывает у более опытных сотрудников.

В июне 2017 года завтрак с Деевой на благотворительном аукционе продали за $383. На эти деньги планируют закупить аппараты искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.