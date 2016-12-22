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Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж
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Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж
Общество, 00:42
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Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж

Экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили не смог въехать на Украину на поезде, вместо этого он добрался до пункта пропуска Шегини на автобусе, где его ждали сторонники. Под их охраной ему удалось пересечь границу, при этом у КПП завязалась драка с представителями национальной полиции и пограничной службы.

Саакашвили уже добрался до Львова. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже пообещал привлечь к ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинские пограничники у пункта пропуска «Шегени» на украинско-польской границе

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинские правоохранители и сторонники Саакашвили

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Полиция окружила противников Михаила Саакашвили

Фото: Алексей Вовк / РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе

Теги: мультимедиа
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