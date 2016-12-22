Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж

Экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили не смог въехать на Украину на поезде, вместо этого он добрался до пункта пропуска Шегини на автобусе, где его ждали сторонники. Под их охраной ему удалось пересечь границу, при этом у КПП завязалась драка с представителями национальной полиции и пограничной службы.

Саакашвили уже добрался до Львова. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже пообещал привлечь к ответственности организаторов незаконного пересечения границы.