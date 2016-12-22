Из спортивного комментатора в целители: каким был Аллан Чумак

Во время сеансов Чумак «заряжал» с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази, не произнося при этом ни слова — делал пассы и шевелил губами. После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена. В 2000 году баллотировался в Государственную Думу, однако набрал чуть больше 3% голосов избирателей.

Во время радиопередачи зимой 2008—2009 признался, что особым способностям его обучали голоса, «говорившие в голове», «работавшие дикторами посменно», он же вёл конспект лекций, которые ему диктовали. По ним он впоследствии и обучался. В своей первой книге он посвятил этому факту несколько глав, из которых можно узнать, что голоса учителей, которые ему помогали, лишь учили его пользоваться его способностями так, чтобы лечить людей и не наносить им при этом вреда. А также рассказывали о мироустройстве