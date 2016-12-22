Из спортивного комментатора в целители: каким был Аллан Чумак

10 октября на 83-м году жизни в Москве умер известный в 90-е целитель Аллан Чумак. Он проводил теле- и радиосеансы, во время которых «заряжал» воду и исцелял больных.
Аллан Чумак родился в 1935 году. Его отец работал переводчиком, а сам он получил журналистское образование и в 1965 году пришел работать на телевидение спортивным комментатором.
В начале 80-х Чумак ушел с телевидения и начал работать в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. Когда СССР развалился, а железный занавес рухнул, Чумак снова появился на телевидении, но уже как один из самых известных целителей. Всему, что он умел, его, как Чумак рассказывал позднее, научил «голос».
В России в то время стали популярны телевизионные сеансы экстрасенсорики. Экстрасенс «заряжал» воду, исцелял зрителей через экран и в телестудии.
Во время сеансов Чумак «заряжал» с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази, не произнося при этом ни слова — делал пассы и шевелил губами. После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена. В 2000 году баллотировался в Государственную Думу, однако набрал чуть больше 3% голосов избирателей.
Во время радиопередачи зимой 2008—2009 признался, что особым способностям его обучали голоса, «говорившие в голове», «работавшие дикторами посменно», он же вёл конспект лекций, которые ему диктовали. По ним он впоследствии и обучался. В своей первой книге он посвятил этому факту несколько глав, из которых можно узнать, что голоса учителей, которые ему помогали, лишь учили его пользоваться его способностями так, чтобы лечить людей и не наносить им при этом вреда. А также рассказывали о мироустройстве
Один из номеров «Вечерней Москвы» был якобы «заряжен» целителем. После информации об этом «целительный номер» был раскуплен за несколько часов.
Работа Чумака подвергалась критике. Так, академик комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Кругляков считал его фальсификатором, а наличие у него силы — лженаучным.
В 2008 году он принял участие как член жюри шоу «Битва экстрасенсов» на Украине. Продавал на своем сайте DVD c видео, посмотрев которое можно исцелиться и «качественно улучшить свою жизнь». Если человек хочет улучшить ауру дома, можно купить фото целителя за 1000 руб. Срок годности такой фотографии — полгода.
Аллан Чумак умер 10 октября 2017 года в Москве. Ему было 82 года.