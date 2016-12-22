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Из спортивного комментатора в целители: каким был Аллан Чумак
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Из спортивного комментатора в целители: каким был Аллан Чумак
Общество, 12:03
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Из спортивного комментатора в целители: каким был Аллан Чумак

10 октября на 83-м году жизни в Москве умер известный в 90-е целитель Аллан Чумак. Он проводил теле- и радиосеансы, во время которых «заряжал» воду и исцелял больных.

Москва, 1989 год. Алан Чумак во время сеанса

Аллан Чумак родился в 1935 году. Его отец работал переводчиком, а сам он получил журналистское образование и в 1965 году пришел работать на телевидение спортивным комментатором.

1992 год. Алан Чумак со своей «энергетизированной» водой
(Фото: Нетелев Роберт / Фотохроника ТАСС)
По его собственным рассказам, почувствовал в себе сверхъестественные способности во время работы в Главной редакции телеинформации АПН (Агентство печати «Новости»). Тогда он готовил серию материалов о шарлатанах-любителях.
Чумак во время эксперимента в лаборатории НИИ нормальной физиологии имени П.Анохина
(Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС)

В начале 80-х Чумак ушел с телевидения и начал работать в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. Когда СССР развалился, а железный занавес рухнул, Чумак снова появился на телевидении, но уже как один из самых известных целителей.​ Всему, что он умел, его, как Чумак рассказывал позднее, научил «голос». 

Чумак с женой Людмилой и сыном Дмитрием
(Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС)

В России в то время стали популярны телевизионные сеансы экстрасенсорики. Экстрасенс «заряжал» воду, исцелял зрителей через экран и в телестудии.

Продавец гастронома «Таганский» предлагает воду Аллана Чумака
(Фото: Роберт Нетелев / ТАСС)

Во время сеансов Чумак «заряжал» с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази, не произнося при этом ни слова — делал пассы и шевелил губами. После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена. В 2000 году баллотировался в Государственную Думу, однако набрал чуть больше 3% голосов избирателей.

Во время радиопередачи зимой 2008—2009 признался, что особым способностям его обучали голоса, «говорившие в голове», «работавшие дикторами посменно», он же вёл конспект лекций, которые ему диктовали. По ним он впоследствии и обучался. В своей первой книге он посвятил этому факту несколько глав, из которых можно узнать, что голоса учителей, которые ему помогали, лишь учили его пользоваться его способностями так, чтобы лечить людей и не наносить им при этом вреда. А также рассказывали о мироустройстве

Московская область. Подольск. 1 ноября 1989 года. Сеанс экстрасенсорного воздействия Аллана Чумака в одном из клубов Подольска
(Фото: Уткин Игорь / Фотохроника ТАСС)
Чумак практиковал не только по телевидению. Он принимал на дому, а также проводил групповые сеансы.
Фото: Алексей Антонов / ТАСС

Один из номеров «Вечерней Москвы» был якобы «заряжен» целителем. После информации об этом «целительный номер» был раскуплен за несколько часов.

Международный фестиваль «Путь к себе». Москва. 1997 год. Аллан Чумак «заряжает» перстень актрисе Людмиле Касаткиной.
(Фото: Зотин Игорь / Фотохроника ТАСС)

Работа Чумака подвергалась критике. Так, академик комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Кругляков считал его фальсификатором, а наличие у него силы — лженаучным.

Сеансы Аллан Чумака в кинотеатре «Звездочка»
(Фото: Сергей Ваганов / "Коммерсантъ")
Фото: Александр Макаров / РИА Новости

В 2008 году он принял участие как член жюри шоу «Битва экстрасенсов» на Украине. Продавал на своем сайте DVD c видео, посмотрев которое можно исцелиться и «качественно улучшить свою жизнь». Если человек хочет улучшить ауру дома, можно купить фото целителя за 1000 руб. Срок годности такой фотографии — полгода.

Фото: Сергей Андреев / Интерпресс / ТАСС

Аллан Чумак умер 10 октября 2017 года в Москве. Ему было 82 года.

Теги: мультимедиа , Аллан Чумак
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