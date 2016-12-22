Машина бремени: самые дорогие автомобили в закупках госкомпаний

Согласно составленному ОНФ «Индексу расточительности» госкомпаний, закупки связанными с государством структурами дорогих иномарок контролируются слабо. Рейтинг составлен на основе тендеров госкомпаний на закупку автомобилей. Десять самых дорогих — в обзоре РБК.
*Закупка отменена после сигнала активиста ОНФ
Собственник компании-заказчика: ПАО «ВТБ» (100%), которым на 60,93% владеет Росимущество
Регион: Москва
Собственники компании-заказчика: пять юридических лиц на Кипре (29%), неустановленные акционеры (71%)
Регион: Самарская область
Собственник компании-заказчика: Минземимущество Республики Башкортостан (100%)
Регион: Республика Башкортостан
Собственник компании-заказчика: ПАО «Россети» (57,84%), которым на 88,4% владеет Росимущество
Регион: Красноярский край
Собственник компании-заказчика: ПАО «Транснефть» (100%), 100% голосующих акций, или 78,17% уставного капитала, в котором принадлежит Росимуществу
Регион: Санкт-Петербург
*Закупка отменена после сигнала активиста ОНФ
Собственники компании-заказчика: гражданин России (75%); комитет по управлению имуществом муниципального образования города Коммунара Гатчинского муниципального района Ленинградской области (25%)
Регион: Ленинградская область
Собственники компании-заказчика: Росимущество (38,37%), контролируемые государством ОАО «Роснефтегаз» (10,97%) и ОАО «Росгазификация» (0,89%), держатели ADR (26,86%)
Регион: Москва
Собственник компании-заказчика: Минэнерго России (100%)
Регион: Москва
*Закупка отменена после сигнала активиста ОНФ
Собственники компании-заказчика: ГК «Ростех» и АО «Технодинамика» (100%), которыми на 100% владеет правительство РФ
Регион: Самарская область
Собственники компании-заказчика: ООО «ВИД-ГАЗ» (28,45%), принадлежит гражданину России, гражданин РФ (26,53%), Фонд государственного имущества Севастополя (25%) принадлежит правительству Севастополя
Регион: Севастополь