Машина бремени: самые дорогие автомобили в закупках госкомпаний

Роспотребнадзор назвал число поддельных молочных продуктов

ОНФ составил рейтинг закупаемых для госкомпаний сверхдорогих машин

Врио губернатора отправил правительство Новосибирской области в отставку

В Кемерово осудили бывшего пациента психбольницы за кражу 1,6 млн руб.

В России создадут национальную операционную систему для «интернета вещей»

В Техасе студент застрелил полицейского

В Колумбии официально зарегистрировали партию повстанцев

СМИ узнали о проекте хакеров и властей США по защите от кибератак

ООН запретила четырем судам входить в международные порты из-за КНДР

СМИ узнали о сворачивании Сбербанком услуг кредитования в магазинах

С территории Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии

Депутаты Госдумы посетят Северную Корею в начале ноября

В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали десять человек

Япония запустила четвертый спутник для создания собственной системы GPS

Google подтвердил проверку вмешательства России в выборы в США

Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

СМИ узнали о планах «Роснефти» увеличить поставки нефти в Китай

В Танзании после падения автобуса в озеро Виктория погибли 12 человек

В Шамильском районе Дагестана ввели режим КТО

В США неизвестные облили краской памятник Христофору Колумбу

В Ярославле суд приговорил участников акции 7 октября к штрафу и работам

В Совфеде назвали возможные сроки ограничения работы американских СМИ

Главный тренер сборной Украины прокомментировал невыход на ЧМ-2018

Сборная Украины по футболу не прошла на ЧМ-2018

Посол США в Турции назвал условие возобновления выдачи виз для турков

Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в Бразилии

Турчак возглавит генсовет «Единой России» на этой неделе

Экс-главу банка «Евротраст» приговорили к 8 годам колонии за хищения

Объем утечек конфиденциальной информации в мире в 2017 году вырос в 8 раз