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Машина бремени: самые дорогие автомобили в закупках госкомпаний
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Машина бремени: самые дорогие автомобили в закупках госкомпаний
Бизнес, 07:09
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Машина бремени: самые дорогие автомобили в закупках госкомпаний

Согласно составленному ОНФ «Индексу расточительности» госкомпаний, закупки связанными с государством структурами дорогих иномарок контролируются слабо. Рейтинг составлен на основе тендеров госкомпаний на закупку автомобилей. Десять самых дорогих — в обзоре РБК.

Mercedes-Benz S-Class S 560 4Matic*

​*Закупка отменена после сигнала активиста ОНФ

Собственник компании-заказчика: ПАО «ВТБ» (100%), которым на 60,93% владеет Росимущество

Регион: Москва

Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic L

Собственники компании-заказчика: пять юридических лиц на Кипре (29%), неустановленные акционеры (71%)

Регион: Самарская область

Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic

Собственник компании-заказчика: Минземимущество Республики Башкортостан (100%)

Регион: Республика Башкортостан

Mercedes-Benz V-Class 250 D 4Matic L

Собственник компании-заказчика: ПАО «Россети» (57,84%), которым на 88,4% владеет Росимущество

Регион: Красноярский край​

Lexus LX 570

Собственник компании-заказчика: ПАО «Транснефть» (100%), 100% голосующих акций, или 78,17% уставного капитала, в котором принадлежит Росимуществу

Регион: Санкт-Петербург

Toyota Land Cruiser 200 Lux Safety (5 seats)*

*Закупка отменена после сигнала активиста ОНФ

Собственники компании-заказчика: гражданин России (75%); комитет по управлению имуществом муниципального образования города Коммунара Гатчинского муниципального района Ленинградской области (25%​)

Регион: Ленинградская область

Mercedes-Benz V 250 D 4Matic

Собственники компании-заказчика: Росимущество (38,37%), контролируемые государством ОАО «Роснефтегаз» (10,97%) и ОАО «Росгазификация» (0,89%), держатели ADR (26,86%)

Регион: Москва

Audi A8L 3.0 TFSI Quattro L Tiptronic

Собственник компании-заказчика: Минэнерго России (100%)

Регион: Москва

Toyota Land Cruiser 200 Executive Black*

*Закупка отменена после сигнала активиста ОНФ

Собственники компании-заказчика: ГК «Ростех» и АО «Технодинамика» (100%), которыми на 100% владеет правительство РФ

Регион: Самарская область

Toyota Land Cruiser 200

Собственники компании-заказчика: ООО «ВИД-ГАЗ» (28,45%), принадлежит гражданину России, гражданин РФ (26,53%), Фонд государственного имущества Севастополя (25%) принадлежит правительству Севастополя

Регион: Севастополь

Теги: мультимедиа , госзакупки , ОНФ
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