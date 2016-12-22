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Последствия пожара на рынке «Синдика». Фотогалерея
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Последствия пожара на рынке «Синдика». Фотогалерея
Общество, 18:48
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Последствия пожара на рынке «Синдика»
Как выглядит столичный рынок спустя сутки после пожара — в фотогалерее РБК
Фотогалерея 12 Фото
Фото: Павел Волков для РБК
8 октября на рынке строительных материалов «Синдика» в Москве случился крупный пожар. ​Площадь возгорания превысила 55 тыс. кв. м, обрушился большой участок кровли и часть комплекса зданий.

 
Теги: мультимедиа , пожар , «Синдика»
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