Путин открыл у Кремля парк «Зарядье» стоимостью 14 млрд руб. Фотогалерея
Общество, 19:36
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Путин открыл у Кремля парк «Зарядье» стоимостью 14 млрд руб.
В Москве 9 сентября в ходе празднования 870-летия города президент России Владимир Путин совместно с мэром столицы Сергеем Собяниным открыл парк «Зарядье», который расположился на месте снесенной гостиницы «Россия», недалеко от стен Кремля. Комплекс занимает 13 га между Васильевским Спуском, улицей Варварка и Китайгородским проездом. Парк строили два года. Расходы на строительство «Зарядья» составили 14 млрд руб.
Сергей Собянин и Владимир Путин (слева направо) во время посещения парка «Зарядье»
Владимир Путин и Сергей Собянин во время посещения парка «Зарядье»