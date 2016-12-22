Для Тимченко и Траволты: цены на бизнес-джеты на выставке Jet Expo 2017

С 7 по 9 сентября в центре бизнес-авиации «Внуково-3» в Москве проходит международная выставка Jet Expo 2017. Это единственная в России специализированная выставка деловой авиации, ежегодно в ней принимают участие около 50 мировых производителей. Главные экспонаты — в обзоре РБК.
Производитель: Bombardier
Дальность полета: 7408 км
Скорость: 893 км/ч
Максимальное число пассажиров: 12
Цена: от $32 млн
Самолет представляет собой обновленную модель Сhallenger 605, которой, по разным данным, пользовались глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, глава «Магнита» Сергей Галицкий и топ-менеджеры «Северстали»
Производитель: Bombardier
Дальность полета: 6639 км
Скорость: 904 км/ч
Максимальное число пассажиров: 12
Цена: около $25 млн
Самолет производился в первой половине 1990-х годов, на данный момент новые самолеты этой модели не продаются. Challenger 601-3R — модернизированная модель Challenger 601 — такой самолет принадлежал американскому актеру Джону Траволте.
Производитель: Dassault Aviation
Дальность полета: 11945 км
Скорость: 900 км/ч
Максимальное число пассажиров: 19
Цена: около $58 млн
Французская авиастроительная корпорация Dassault Aviation начала разработку бизнес-джета в 2007 году. Работы заняли восемь лет, свой первый полет самолет совершил в феврале 2015 года. Falcon 8X создан на базе уже разработанной модели Falcon 7X, с рядом улучшенных технических, летных и дизайнерских характеристик, говорится на официальном сайте компании.
Производитель: Gulfstream
Дальность полета: 12501 км
Скорость: 904 км/ч
Максимальное число пассажиров: 19
Цена: около $61,5 млн
По информации в СМИ, самолетом модели Gulfstream G550 владеет американский гольфист Тайгер Вудс
Производитель: Gulfstream
Дальность полета: 12964 км
Скорость: 956 км/ч
Максимальное число пассажиров: 19
Цена: около $65 млн
Производитель: Pilatus Aircraft
Дальность полета: 3400 км
Крейсерская скорость: 527,82 км/ч
Максимальное число пассажиров: 10
Цена: от $3,85 млн
Самолет Pilatus PC-12NG — обновленная модель одномоторного турбовинтового PC-12, обозначаемая постфиксом NG (Next Generation — «Новое поколение»). В марте 2008 года модель швейцарской компании Pilatus Aircraft получила сертификат Федерального управления гражданской авиации США.
Производитель: «Гражданские самолеты Сухого»
Дальность полета: базовой версии — 3048 км, для версии с увеличенной дальностью — 4578 км
Скорость: 828 км/ч
Максимальное число пассажиров: 100
Цена: около $30 млн
Sukhoi Superjet 100 — модель нового поколения компании «Гражданские самолеты Сухого», разработанный при участии итальянского производителя Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Первый серийный самолет SSJ100 был введен в эксплуатацию в 2011 году. В 2016 году два самолета были переданы в эксплуатацию МЧС России.
Производитель: Bombardier Aerospace
Дальность полета: 11112 км
Скорость: 902 км/ч
Максимальное число пассажиров: 13
Цена: около $60 млн
В июле 2016 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в своем расследовании опубликовал информацию о том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов летает на бизнес-джете Bombardier Global Express, в частности самолет используется для перевозки собак породы корги на международные выставки. Жена Шувалова Ольга, комментируя расследование ФБК, говорила: «Я иногда летаю на чартерах, иногда — рейсовыми самолетами. Иногда собаки летают со мной в салоне, иногда — в перевозке. Ради бога, у меня документы на все это есть. Как они летают, билеты есть, все это есть».
Кроме того, таким самолетом пользовалась телеведущая Опра Уинфри.