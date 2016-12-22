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Бизнес, 09:52
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Для Тимченко и Траволты: цены на бизнес-джеты на выставке Jet Expo 2017

С 7 по 9 сентября в центре бизнес-авиации «Внуково-3» в Москве проходит международная выставка Jet Expo 2017. Это единственная в России специализированная выставка деловой авиации, ежегодно в ней принимают участие около 50 мировых производителей. Главные экспонаты — в обзоре РБК.

Challenger 650
Challenger 650
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Производитель: Bombardier

Дальность полета: 7408 км

Скорость: 893 км/ч

Максимальное число пассажиров: 12

Цена: от $32 млн

Challenger 650
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Самолет представляет собой обновленную модель Сhallenger 605, которой, по разным данным, пользовались глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, глава «Магнита» Сергей Галицкий и топ-менеджеры «Северстали»

Challenger 601-3R
Challenger 601-3R
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Производитель: Bombardier

Дальность полета: 6639 км

Скорость: 904 км/ч

Максимальное число пассажиров: 12

Цена: около $25 млн

Challenger 601-3R
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Самолет производился в первой половине 1990-х годов, на данный момент новые самолеты этой модели не продаются. Challenger 601-3R — модернизированная модель Challenger 601 — такой самолет принадлежал американскому актеру Джону Траволте.

Falcon 8X
Falcon 8X
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Производитель: Dassault Aviation

Дальность полета: 11945 км

Скорость: 900 км/ч

Максимальное число пассажиров: 19

Цена: около $58 млн

Falcon 8X
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Французская авиастроительная корпорация Dassault Aviation начала разработку бизнес-джета в 2007 году. Работы заняли восемь лет, свой первый полет самолет совершил в феврале 2015 года. Falcon 8X создан на базе уже разработанной модели Falcon 7X, с рядом улучшенных технических, летных и дизайнерских характеристик, говорится на официальном сайте компании.

Gulfstream G550
Gulfstream G550
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Производитель: Gulfstream

Дальность полета: 12501 км

Скорость: 904 км/ч

Максимальное число пассажиров: 19

Цена: около $61,5 млн

Gulfstream G550
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

По информации в СМИ, самолетом модели Gulfstream G550 владеет американский гольфист Тайгер Вудс

Gulfstream G650
Gulfstream G650
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Производитель: Gulfstream

Дальность полета: 12964 км

Скорость: 956 км/ч

Максимальное число пассажиров: 19

Цена: около $65 млн

Gulfstream G650
(Фото: Олег Яковлев / РБК)
По данным Forbes, самолетом этой модели пользуется член совета директоров НОВАТЭКа Геннадий Тимченко. В 2015 году предприниматель говорил в одном из интервью, что из-за санкций Gulfstream не может обслуживать его самолеты и продавать ему новые модели.
Pilatus PC-12NG
Pilatus PC-12NG
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Производитель: Pilatus Aircraft

Дальность полета: 3400 км

Крейсерская скорость: 527,82 км/ч

Максимальное число пассажиров: 10

Цена: от $3,85 млн

Pilatus PC-12NG
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Самолет Pilatus PC-12NG — обновленная модель одномоторного турбовинтового PC-12, обозначаемая постфиксом NG (Next Generation — «Новое поколение»). В марте 2008 года модель швейцарской компании Pilatus Aircraft получила сертификат Федерального управления гражданской авиации США.

Sukhoi Superjet 100
SSJ-100. Борт МЧС
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Производитель: «Гражданские самолеты Сухого»

Дальность полета: базовой версии — 3048 км, для версии с увеличенной дальностью — 4578 км

Скорость: 828 км/ч

Максимальное число пассажиров: 100

Цена: около $30 млн

SSJ-100. Борт МЧС
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Sukhoi Superjet 100 — модель нового поколения компании «Гражданские самолеты Сухого», разработанный при участии итальянского производителя Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Первый серийный самолет SSJ100 был введен в эксплуатацию в 2011 году. В 2016 году два самолета были переданы в эксплуатацию МЧС России.

Bombardier Global Express
Bombardier Global Express
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

Производитель: Bombardier Aerospace

Дальность полета: 11112 км

Скорость: 902 км/ч

Максимальное число пассажиров: 13

Цена: около $60 млн

Bombardier Global Express
(Фото: Олег Яковлев / РБК)

В июле 2016 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в своем расследовании опубликовал информацию о том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов летает на бизнес-джете Bombardier Global Express, в частности самолет используется для перевозки собак породы корги на международные выставки. Жена Шувалова Ольга, комментируя расследование ФБК, говорила: «Я иногда летаю на чартерах, иногда — рейсовыми самолетами. Иногда собаки летают со мной в салоне, иногда — в перевозке. Ради бога, у меня документы на все это есть. Как они летают, билеты есть, все это есть». 

Кроме того, таким самолетом пользовалась телеведущая Опра Уинфри.

Автор: Филипп Алексеенко, Анна Ким.
Теги: мультимедиа , авиация , Внуково , самолеты , фоторепортаж , бизнес-джеты , Jet Expo ...
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