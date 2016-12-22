У Киевского вокзала в Москве загорелся склад

Полиция сообщила об освобождении заложников в центре занятости Ньюкасла

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Более 20 человек погибли при теракте в иракском городе Эль-Мусайиб

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Мэй согласует с Елизаветой II формирование парламента меньшинства

Разыскиваемого чемпиона ММА Амриев передали чеченским силовикам

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В Ярославле из-за пожара на складе начали взрываться бочки с топливом

Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет

Шестому задержанному по делу о митингах 26 марта предъявили обвинение

Саудовская Аравия извинилась за инцидент перед отборочным матчем ЧМ-2018

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Стихийный пикет противников программы реновации возле Думы. Фоторепортаж

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В Ньюкасле вооруженный ножом мужчина взял нескольких человек в заложники

Мединский вспомнил слова Ленина из-за проката иностранных фильмов

ЭКСПО-2017: Северное сияние в Астане

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Рейс «Аэрофлота» из Ханты-Мансийска в Москву задержали на двое суток

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