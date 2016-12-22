Стихийный пикет противников программы реновации возле Думы. Фоторепортаж
Общество, 12:22
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Стихийный пикет противников программы реновации возле Думы
Несколько сотен человек собрались утром 9 июня возле главного входа в Госдуму на Охотном Ряду. Они проводят стихийный пикет против сноса домов по программе реновации, законопроект во втором чтении должен быть рассмотрен сегодня. О том, что происходит в центре Москвы, — в фоторепортаже РБК.
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