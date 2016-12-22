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От Брюсселя до Манежной: беспорядки с участием футбольных фанатов
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От Брюсселя до Манежной: беспорядки с участием футбольных фанатов
Общество, 11:48
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От Брюсселя до Манежной: беспорядки с участием футбольных фанатов

9 июня 2002 года на Манежной площади в Москве собрались болельщики футбольной сборной России, которая проводила матч чемпионата мира против сборной Японии. Сразу после окончания встречи, закончившейся поражением россиян, часть из них учинила в центре российской столицы один из самых крупных беспорядков за всю ее историю. Самые значительные происшествия, происходившие при участии футбольных фанатов, — в обзоре РБК.

1985 год, Брюссель
Фото: Gianni Foggia / AP

29 мая 1985 года в Брюсселе во время финала Кубка европейских чемпионов между английским «Ливерпулем» и итальянским «Ювентусом» произошла одна из наиболее известных трагедий в истории футбола. Примерно за час до начала игры группа болельщиков «Ливерпуля» перелезла через разделительные ограждения и атаковала фанатов «Ювентуса», которые попытались убежать, перебравшись через стену стадиона. В результате стена обрушилась, всего в трагедии погибли 39 человек, еще 600 получили ранения.

Причиной трагедии часто называют не только фанатские беспорядки, но и неудовлетворительное состояние стадиона, а также недостаточные меры безопасности. После этой трагедии английским клубам было запрещено принимать участие в европейских турнирах на протяжении пяти лет.

1990 год, Загреб
Фото: Renato Brandjolica / AP
13 мая 1990 года около 3 тыс. членов группировки фанатов сербской «Црвены Звезды» Делије («Герои») прибыли в Загреб, где должен был состояться матч с местным клубом «Динамо». Столкновения фанатов из Белграда с местной группировкой хулиганов Bad Boys Blue начались за несколько часов до начала игры, а на самом стадионе в итоге они переросли в массовые беспорядки, матч пришлось остановить. Во время столкновения болельщиков капитан «Динамо» Звонимир Бобан, недовольный действиями югославской полиции по отношению к хорватским фанатам, с разбегу в прыжке ударил ногой одного из стражей правопорядка.
1997 год, Бевервейк
Фото: Reuters
23 марта 1997 года недалеко от голландского города Бевервейк произошло столкновение болельщиков амстердамского «Аякса» и роттердамского «Фейеноорда». В драке участвовало более 300 человек, один из которых погиб. Полиция знала о готовящихся беспорядках, но не смогла их предотвратить, потому что хулиганы выбрали место для драки в последний момент.
2001 год, Москва
Фото: Григорий Филиппов / ТАСС
Одна из наиболее масштабных драк между болельщиками российских клубов произошла 31 марта 2001 года, когда фанаты ЦСКА и «Спартака» встретились у метро «Китай-город» в Москве, на площади у Ильинских Ворот. В драке принимало участие около 700 человек, вооруженных арматурой и пустыми бутылками. Всего пострадали 11 человек, а столкновения продолжились на стадионе «Лужники» во время матча.
2001 год, Париж
Фото: Jean-Christophe Kahn / Rueters
13 марта 2001 года в перерыве матча в Париже между местным ПСЖ и турецким «Галатасараем» болельщики двух команд начали забрасывать друг друга файерами, а также пытались прорваться через полицейские кордоны. В ходе беспорядков пострадали 56 человек, 17 из которых были доставлены в больницы. Арбитр встречи был вынужден остановить игру на 26-й минуте. «Парк де Пренс», стадион ПСЖ, был дисквалифицирован на два еврокубковых матча.
2002 год, Москва
Фото: Сергей Каптилкин / Reuters
9 июня 2002 года около 10 тыс. футбольных болельщиков собрались на Манежной площади в Москве поболеть за национальную сборную во время трансляции на большом экране матча чемпионата мира по футболу Россия — Япония. После того как команда России пропустила гол, в центре города начались массовые беспорядки, в результате которых один человек погиб и более 100 пострадало.
2003 год, Вроцлав
Фото: Bartosz Sadowski / Reuters
30 марта 2003 года польская полиция арестовала более 120 человек после столкновения фанатов клубов «Шлёнск» (Вроцлав) и «Арка» (Гдыня). У многих из арестованных были ножи. Один из пострадавших в результате драки позднее скончался в больнице.
2007 год, Лейпциг
Фото: Getty Images
11 февраля 2007 года после матча в Лейпциге между местным «Локомотивом» и дублерами клуба второй бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ» на Кубок Саксонии около 800 хулиганов напали на 300 стражей порядка. В результате столкновений 42 человека получили ранения. После этого инцидента в Германии было отменено около 60 матчей низших дивизионов.
2008 год, Афины
Фото: Alexandros Michailidis / SOOC / AFP
В Греции наибольшей жестокостью отличается противостояние между болельщиками «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса», которое называют «дерби вечных врагов». При этом столкновения фанатов затрагивают не только футбол: в 2007 году болельщик «Панатинаикоса» погиб в драке перед матчем между двумя командами женской волейбольной лиги. По этому делу были арестованы 16 человек, а матчи всех профессиональных спортивных турниров были отменены в стране на две недели. Через несколько месяцев, в начале 2008 года, драка между болельщиками двух клубов вновь закончилась гибелью человека.
2009 год, Лондон
Фото: Stephen Hird / Reuters
25 августа 2009 года около 20 человек пострадали в результате беспорядков в день матча между командами «Вест Хэм» и «Миллуол», противостояние которых считается одним из наиболее принципиальных в английском футболе. По делу о беспорядках были арестованы 13 человек, а в британском обществе эти столкновения болельщиков восприняли в качестве угрозы возвращения к эпохе масштабного футбольного хулиганства 1970–1980-х годов.
2016 год, Марсель
Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters
В 2016 году российские болельщики приняли участие в столкновениях с английскими фанатами в Марселе перед матчем сборных России и Англии в рамках чемпионата Европы. В результате столкновений пострадало свыше 30 человек. Сообщалось, что один английский фанат получил тяжелые травмы, врачи констатировали у него смерть мозга.
Автор: Алексей Гаврилко
Теги: мультимедиа
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