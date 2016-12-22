От Брюсселя до Манежной: беспорядки с участием футбольных фанатов

1985 год, Брюссель

29 мая 1985 года в Брюсселе во время финала Кубка европейских чемпионов между английским «Ливерпулем» и итальянским «Ювентусом» произошла одна из наиболее известных трагедий в истории футбола. Примерно за час до начала игры группа болельщиков «Ливерпуля» перелезла через разделительные ограждения и атаковала фанатов «Ювентуса», которые попытались убежать, перебравшись через стену стадиона. В результате стена обрушилась, всего в трагедии погибли 39 человек, еще 600 получили ранения.

Причиной трагедии часто называют не только фанатские беспорядки, но и неудовлетворительное состояние стадиона, а также недостаточные меры безопасности. После этой трагедии английским клубам было запрещено принимать участие в европейских турнирах на протяжении пяти лет.