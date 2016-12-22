Пожар на строительном рынке «Синдика» на МКАДе. Фотогалерея

Строительный рынок «Синдика» загорелся на 65-м км МКАД на северо-западе Москвы. Площадь пожара достигла 55 тыс. кв. м, конструкции зданий начали рушиться. С территории рынка эвакуировали три тысячи человек.

Спасатели присвоили пожару третий повышенный уровень сложности. Тушением возгораний занимаются почти 100 человек, к работам привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и один вертолет МЧС, задействованы восемь звеньев газодымозащитной службы.