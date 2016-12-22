По следам «Ирмы»: последствия урагана в Карибском бассейне

Ураган «Ирма» продолжает двигаться к США. Он уже прошел острова в Карибском море, почти полностью опустошив Сен-Мартен. В 17 провинциях Доминиканской Республики объявлена эвакуация местных жителей и туристов.
Последствия урагана — в фотогалерее РБК.
Сейчас ураган пришел на принадлежащие Франции острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен в Карибском бассейне. Количество жертв шторма здесь составило 10 человек.
По словам министра внутренних дел Франции Жерара Коломба, ураган разрушил 95% инфраструктуры на острове Сен-Мартен.
Во Флориде и Пуэрто-Рико объявлен режим ЧС. «Ураган «Ирма» — серьезный и опасный для жизни шторм. Флорида должна быть подготовлена [к нему]», — сообщил губернатор Флориды Рик Скотт. Он также призвал жителей штата к бдительности.
От урагана пострадали Антигуа и Барбуда. Около половины из 1800 жителей Барбуды оказались без крыши над головой.
К берегам США ураган «Ирма», как предполагают специалисты, должен подойти 9 и 10 сентября. В преддверии урагана на восстановление южных штатов после «Харви» будет направлено более $15 млрд. Изначально на экстренные нужды планировалось выделить $7,8 млрд, однако члены сената увеличили сумму.