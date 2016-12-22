Государство в «государстве»: как боевики ИГ прятали тюрьмы в жилых домах

По мере продвижения сил коалиции в Мосуле солдаты находили тюрьмы, которые запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» строила в обычных жилых домах. Таким образом террористы защищались от сил коалиции: на тюрьмы, скрытые в обычных домах, сложнее напасть.
Солдат иракской армии стоит у дома в Мосуле, который, как оказалось, использовался террористами в качестве тюрьмы
Одежда, принадлежавшая террористам, в одном из домов Мосула, который использовался как тюрьма
Солдат иракской армии в комнате, которая использовалась террористами как тюремная женская камера
Документы, найденные восками коалиции, в одном из домов Мосула, который использовался как тюрьма
Солдат иракской армии в комнате, которая использовалась террористами как тюремная мужская камера
Солдат иракской армии в доме в Мосуле, который, как оказалось, использовался террористами в качестве тюрьмы
Материалы для изготовления самодельной бомбы, которые использовались террористами
Кофейная кружка на столе в доме, который использовался террористами как тюрьма
Поврежденные мониторы в комнате, которая использовалась террористами как командный пункт
Солдат иракской армии держит самодельную бомбу, найденную в доме в Мосуле
Фото неизвестной девочки, найденное на столе в доме, который использовался террористами как тюрьма