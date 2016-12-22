Атака террористов в Тегеране. Фоторепортаж
Общество, 11:37
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Иран в огне: террористы атаковали государственные объекты в Тегеране
В Тегеране утром 7 июня неизвестные одновременно атаковали несколько правительственных объектов. Они устроили стрельбу в здании парламента Ирана и взрыв у мавзолея имама Хомейни.
Нападение на парламент и мавзолей произошло около 09:00 мск. Преступники ворвались в здание парламента, открыв огонь по охранникам.
Преступники убили несколько человек и забаррикадировались внутри здания парламента
В результате атаки на парламент были ранены около 30 человек, среди них бойцы Корпуса стражей исламской революции и гражданские лица, которые пришли в парламент для встречи с депутатами от своего региона
В ходе террористической атаки на столицу Ирана двое боевиков подорвали себя. Еще одно взрывное устройство было обезврежено полицейскими.
В связи со случившимся в Тегеране созвано экстренное заседание Национального совета безопасности
По некоторым данным, в нападениях участвовала женщина, она была задержана
По неподтвержденным данным, после взрыва в здании парламента преступники убили несколько человек и забаррикадировались в одном из кабинетов
Помимо смертника в атаке на мавзолей участвовали еще три боевика. Одного убили полицейские в перестрелке, другой при попытке захвата принял капсулу с цианистым калием.
Всего в нападении на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни участвовали семь или восемь человек, они были вооружены автоматами Калашникова и пистолетами