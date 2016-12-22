Что показала Apple на WWDC 2017

Про iOS 11 стали рассказывать по пунктам. Так, в новом iMessages больше приложений, есть новые стикеры и возможность отправки денег. Siri научилась переводить с английского на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский, но пока ещё в тестовом режиме. Центр управления теперь выезжает снизу и выглядит как отдельное меню с иконками. Новый дизайн получил App Store, обновились вкладки «Сегодня», «Приложения» и «Игры».