Что показала Apple на WWDC 2017

В Сан- Хосе прошла ежегодная всемирная конференция разработчиков Apple на которой компания представила iOS 11, watchOS 4 и настольную mac OS High Sierra. В зале за презентацией наблюдали 5300 разработчиков из 35 стран мира.
Конференция началась с небольшого ролика в котором показывают как сотрудник Apple случайно выдергивает вилку из розетки и все приложения и устройства пропадают. Тем самым компания хотела показать, что может произойти с современным миром без приложений.
Был представлен новый долгожданный 10,5-дюймовый iPad Pro с более тонкими рамками и дисплеем True Tone. Внутри установлен шестиядерный процессор A10X Fusion, а от батареи устройство сможет работать до 10 часов. Камера досталась в наследство от iPhone 7- 12-ти мегапиксельный сенсор со стабилизацией и поддержкой съёмки 4К видео.
Колонку Homepod представили под слоганом «Мы хотим заново изобрести музыку в домашних условиях». Встроенный чип А8 действительно обещает хороший звук. Если в помещенни установить несколько колонок, они будут работать вместе. «Просыпается» колонка от уже привычного «Эй, Siri» и сумеет озвучивать погоду, новости спорта, рассказать о дорожной обстановке и т.д.
Новая WatchOS 4 получила отдельный экран для Siri и функцию обмена данными по NFC с тренажерами. Watch OS 4 Developer Preview (версия для разработчиков) доступна уже сегодня. Осенью она выйдет и для обычных пользователей.
Главное отличие новой macOS High Sierra это собственная файловая система Apple File System. Браузер Safari теперь снова самый быстрый для macOS, с сильно улучшенной безопасностью и технологией предовращения слежения Intelligent Tracking Prevention, которая не даёт рекламе преследовать вас. Наконец-то заговорили о виртуальной реальности. Новая macOS поддериживает VR шлем от HTC.
Обновили и MacBook. В них установлены чипы седьмого поколения Kaby Lake и скоростные SSD. Все компьютеры уже доступны для заказа.
Про iOS 11 стали рассказывать по пунктам. Так, в новом iMessages больше приложений, есть новые стикеры и возможность отправки денег. Siri научилась переводить с английского на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский, но пока ещё в тестовом режиме. Центр управления теперь выезжает снизу и выглядит как отдельное меню с иконками. Новый дизайн получил App Store, обновились вкладки «Сегодня», «Приложения» и «Игры».