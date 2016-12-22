От Гейтса до Баффетта: как миллиардеры снимались в кино

Дональд Трамп

​Действующий президент США, миллиардер Дональд Трамп за свою кинокарьеру сыграл примерно в 20 фильмах и сериалах, практически везде появляясь в роли самого себя. Например, в комедии «Призраки этого не делают» бизнесмен Трамп и главная героиня картины Кэти, сыгранная Бо Дерек, присутствуют на деловой встрече. За эту небольшую роль в 1991 году миллиардер был номинирован на «Золотую малину» как худший актер второго плана и в итоге получил эту «награду». Одна из наиболее известных ролей Трампа — эпизодическое появление в фильме «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке».