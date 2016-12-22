От Гейтса до Баффетта: как миллиардеры снимались в кино
Бизнес, 19:56
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От Гейтса до Баффетта: как миллиардеры снимались в кино
Бизнесмен Михаил Прохоров сыграет камео в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение». Предприниматель занимает 13-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2017 год, его состояние составляет $8,9 млрд. Зарубежные миллиардеры уже не раз появлялись на экранах; о том, какие мини-карьеры они сделали себе в кино, — в обзоре РБК
Дональд Трамп
Действующий президент США, миллиардер Дональд Трамп за свою кинокарьеру сыграл примерно в 20 фильмах и сериалах, практически везде появляясь в роли самого себя. Например, в комедии «Призраки этого не делают» бизнесмен Трамп и главная героиня картины Кэти, сыгранная Бо Дерек, присутствуют на деловой встрече. За эту небольшую роль в 1991 году миллиардер был номинирован на «Золотую малину» как худший актер второго плана и в итоге получил эту «награду». Одна из наиболее известных ролей Трампа — эпизодическое появление в фильме «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке».
Илон Маск
Знаменитый американский миллиардер Илон Маск неоднократно играл самого себя в различных фильмах и сериалах, например в «Теории большого взрыва». Кроме того, бизнесмена и изобретателя неоднократно называли в качестве прототипа главного героя фильмов о железном человеке.
Ричард Брэнсон
Не раз появлялся в кино и один из богатейших людей Великобритании, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. Миллиардер, например, сыграл эпизодические роли в сериале «Друзья», а также снялся в фильмах «Возвращение Супермена» и «Вокруг света за 80 дней».
Билл Гейтс
В роли самого себя в кино появлялся и один из богатейших людей мира, основатель Microsoft Билл Гейтс. В 2001 году Гейтс снялся в одной из серий комедийного телесериала «Фрейзер». До Гейтса в этом телевизионном шоу в качестве приглашенных знаменитостей успели сняться такие знаменитости, как Дэвид Духовны, Джоди Фостер и Джиллиан Андерсон.
Уоррен Баффет
В 2011 году американский бизнесмен Уоррен Баффетт снялся в двух эпизодах сериала «Офис». Знаменитый инвестор появился в телешоу после того, как его покинул исполнитель одной из главных ролей. В рамках сериала бизнесмен проводил собеседование с кандидатами, претендующими на место менеджера в вымышленной компании Dunder Mifflin.