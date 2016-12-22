Как живет Лас-Вегас спустя сутки после стрельбы на музыкальном фестивале

В ночь на 2 октября 64-летний Стивен Пэддок, заселившись в отель Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу по находившимся внизу гостям фестиваля кантри-музыки Route 91. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия.
Брат преступника Эрик Пэддок (на фото слева) сообщил журналистам, что они с семьей были ошеломлены случившимся. «Мы просто в шоке и не можем осознать того, что случилось», — заявил он.
Как удалось выяснить полиции, отец Стивена Пэддока — Бенджамин Хоскинс Пэддок — был в числе самых разыскиваемых преступников США. Он грабил банки и воровал машины, сидел в тюрьме, откуда сбежал. Кроме того, Пэддок-старший был признан психопатом с суицидальными наклонностями. Несколько лет назад он умер.
Стивен Пэддок, по данным Sky News, жил в городе Мескит, неподалеку от Лас-Вегаса. Как сообщает газета Desert Valley Times со ссылкой на полицию, он никогда ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Однако, по данным CNN, в полицейском досье Пэддока числятся «незначительные правонарушения», совершенные в Лас-Вегасе.
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Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе «актом абсолютного зла». «В минуты трагедии и ужаса американцы объединяются. Наше единство не может быть разрушено злом, наши узы не могут быть нарушены насилием», — сказал президент США.
Эксперты считают, что случившееся в Лас-Вегасе станет новым вызовом для президента и позволит с новой силой развернуться полемике о второй поправке, за сохранение которой так активно выступал Трамп-кандидат. Согласно этой поправке к Конституции, принятой в 1791 году, американцам гарантируется право хранить и носить оружие.
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