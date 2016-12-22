Как живет Лас-Вегас спустя сутки после стрельбы на музыкальном фестивале

Брат преступника Эрик Пэддок (на фото слева) сообщил журналистам, что они с семьей были ошеломлены случившимся. «Мы просто в шоке и не можем осознать того, что случилось», — заявил он.

Как удалось выяснить полиции, отец Стивена Пэддока ​— Бенджамин Хоскинс Пэддок​ — был в числе самых разыскиваемых преступников США. Он грабил банки и воровал машины, сидел в тюрьме, откуда сбежал. Кроме того, Пэддок-старший был признан психопатом с суицидальными наклонностями. Несколько лет назад он умер.