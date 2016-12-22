Крупнейшие случаи массовых убийств в США в XXI веке

1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок, закрывшись в номере отеля на юге Лас-Вегаса, начал стрелять по собравшимся внизу зрителям музыкально фестиваля Route 91. Затем он покончил с собой. Причины его поступка неизвестны.

В результате случившегося погибли более 50 человек, а пострадали более 400. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством с применением огнестрельного оружия.