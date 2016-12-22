Запрещенный референдум о независимости Каталонии

В Каталонии 1 октября проходит голосование по вопросу о независимости региона от Испании. В декабре 2015 года Конституционный суд Испании объявил проведение референдума незаконным, на основании этого решения официальный Мадрид объявил голосование по этому вопросу неконституционным и принял меры для того, чтобы оно не состоялось.
Столкновения с полицией возле избирательного участка в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис, где должен был проголосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон. Чтобы опустить избирательный бюллетень в урну, ему пришлось уехать в другой муниципалитет, Корнелья-де-Терри.
Женщина демонстрирует заполненный избирательный бюллетень на референдуме о независимости Каталонии
Сотрудники Гражданской гвардии Испании оттаскивают протестующих против закрытия избирательных участков во время референдума о независимости
Избирательные участки были открыты в зданиях школ и других общественных организаций. На фото: Гражданская гвардия оттесняет желающих проголосовать от избирательного участка, обустроенного в спортивном центре в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис
Каталонцы просят полицию пропустить их к избирательному участку
Голосование в школе Эстель, муниципалитет Вик
Полиция силой вытаскивает голосующих с избирательных участков
Женщина целует бюллетень перед тем, как опустить его в избирательную урну в Барселоне