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Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж
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Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж
Политика, 14:33
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Запрещенный референдум о независимости Каталонии

В Каталонии 1 октября проходит голосование по вопросу о независимости региона от Испании. В декабре 2015 года Конституционный суд Испании объявил проведение референдума незаконным, на основании этого решения официальный Мадрид объявил голосование по этому вопросу неконституционным и принял меры для того, чтобы оно не состоялось.

Фото: Juan Medina / Reuters

Столкновения с полицией возле избирательного участка в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис, где должен был проголосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон. Чтобы опустить избирательный бюллетень в урну, ему пришлось уехать в другой муниципалитет, Корнелья-де-Терри.
 

Фото: Matthias Oesterle / Globallookpress

Женщина демонстрирует заполненный избирательный бюллетень на референдуме о независимости Каталонии 

Фото: Albert Gea / Reuters
Власти Каталонии призывали сограждан демонстрировать мирный настрой и избегать столкновений с полицией
Фото: Susana Vera / Reuters

Сотрудники Гражданской гвардии Испании оттаскивают протестующих против закрытия избирательных участков во время референдума о независимости

Фото: Francisco Seco / AP

Избирательные участки были открыты в зданиях школ и других общественных организаций. На фото: Гражданская гвардия оттесняет желающих проголосовать от избирательного участка, обустроенного в спортивном центре в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис

Фото: Susana Vera/ Reuters

Каталонцы просят полицию пропустить их к избирательному участку 

Фото: Vincent West / Reuters

Голосование в школе Эстель, муниципалитет Вик 

Фото: Susana Vera / Reuters

Полиция силой вытаскивает голосующих с избирательных участков

Фото: Yves Herman / Reuters

Женщина целует бюллетень перед тем, как опустить его в избирательную урну в Барселоне
 

Фото: Emilio Morenatti / AP
Сторонники референдума отказываются покидать избирательные участки
Фото: Emilio Morenatti / AP
В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали как минимум 38 человек, сообщил региональный минздрав
Фото: Enrique Calvo / Reuters
В различных муниципалитетах Каталонии во время референдума происходили столкновения с полицией. Самые масштабные были зафиксированы в Барселоне. Для разгона толпы правоохранительные органы применяли резиновые пули и дубинки.
Глава Каталонии заявил, что испанские правоохранительные органы продемонстрировали «неоправданное» и «несоразмерное» насилие и выставили Испанию «в ужасном свете»
Фото: Jon Nazca / Reuters
Ночь накануне референдума. Родители разбили лагерь в школе, где оборудован избирательный участок.
Фото: Jon Nazca / Reuters
Люди разбили временный лагерь, чтобы с утра занять очередь в избирательный участок и проголосовать на референдуме о независимости Каталонии 
Теги: мультимедиа , Фотогалерея , Испания , Каталония , фоторепортаж
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