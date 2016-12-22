Сход селя в Кабардино-Балкарии

По информации «РИА Новости», в результате сходя селя отрезанными оказались 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранных туристов из 14 стран.

В регионе объявлено штормовое предупреждение, в горных районах Кабардино-Балкарии прогнозируются сильный дождь и гроза.