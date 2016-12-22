Сход селя в Кабардино-Балкарии

В ночь на 1 сентября в Кабардино-Балкарии сошли селевые потоки. В результате этого более 500 человек оказались заблокированными, включая туристов из других стран. Последствия схода селей — в фотогалерее РБК
Местные жители оказались заблокированы после выхода из берегов реки Баксан и схода селевых потоков со склона ущелья Адыл-Су. Проливные дожди размыли федеральную дорогу Прохладный — Азау, а также три пешеходных моста. Селевыми потоками также отрезаны пять населенных пунктов, в которых проживает почти 6 тыс. человек.
По информации «РИА Новости», в результате сходя селя отрезанными оказались 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранных туристов из 14 стран.
В регионе объявлено штормовое предупреждение, в горных районах Кабардино-Балкарии прогнозируются сильный дождь и гроза.
К ликвидации последствий схода селя привлечены более 30 единиц техники, а также около 150 человек из личного состава МЧС России. В данный момент на месте работают 245 человек, специалисты укрепляют участки автодорог, попавших в зону схода.
Ранее сообщалось, что потоки воды и грязи столкнули в реку три автомобиля, в одном из которых был глава поселка Эльбрус Мусса Джаппуев. Его поиски продолжаются. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Работы по ликвидации последствий схода селя в регионе продолжаются. В МВД местным жителям посоветовали воздержаться от поездки в Эльбрусский район.