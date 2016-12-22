Как прошел День знаний в российских городах. Фотогалерея
Общество, 14:21
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Как прошел День знаний в российских городах
1 сентября в России традиционно отмечается День знаний. По данным Минобрнауки, в этом году в школу впервые пошли 1,8 млн детей. Их родители, как узнал ВЦИОМ, в этом году снизили расходы на сборы в школу на 14%. Как прошел день знаний — в фотогалерее РБК.
Гимназия №1 города Новосибирска
«Новая» школа в Раменках, Москва
Гимназия №1 города Новосибирска
Сибирский кадетский корпус, Новосибирск
Президентское кадетское училище на базе Тихоокеанского военно-морского института имени С.О. Макарова, Владивосток
«Новая» школа в Раменках, Москва
«Новая» школа в Раменках, Москва
Сибирский кадетский корпус, Новосибирск
Гимназия №26, Омск
Средняя школа №1, Чита
Гимназия №1, Новосибирск