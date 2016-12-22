Обертка на миллиард: как россиянка открыла упаковочный бизнес в США

Мария Беляева основала компанию по поставкам полипропиленовой пленки 11 лет назад, когда российскую упаковку мало кто использовал. Сейчас ее пленка продается по всей России и в США, принося компании до 77 млн руб. выручки в месяц

Мария Беляева (Фото: Митя Ганопольский для РБК)

«Мне часто говорят: зачем тебе эти тонны пленки, открыла бы салон красоты! — смеется 40-летняя Мария Беляева, основатель одной из крупнейших в России компаний по поставке полипропиленовой пленки «Руспленки». — Но я люблю эту индустрию. 90% людей в отрасли — мужчины, с ними работать намного проще, чем с женщинами». За 11 лет фирма открыла представительства в десяти городах России, а нынешним летом вышла на рынок США. По итогам 2016 года выручка «Руспленок» превысила 840 млн руб. (чистая прибыль — 9%), а в 2017-м должна перевалить за миллиард. Какие уж тут салоны красоты!

«Руспленки» поставляют клиентам нарезанную полипропиленовую пленку с нанесенными принтами для упаковки товаров — в основном кондитерских изделий и цветов. «Мы являемся посредником между заводами-гигантами, которые выпускают десятки тысяч тонн пленки в месяц, и компаниями, которым нужно несколько десятков килограммов, — поясняет Беляева. — Заводам с мелкими клиентами работать неинтересно, к тому же заказчикам нужна пленка определенного формата с уже нанесенным принтом». «Руспленки» заранее заказывают большой объем продукции (на складах в Москве и Санкт-Петербурге постоянно хранится 500 т товара), а затем под заказ режут ее и наносят рисунок. Компания поставляет пленку здесь и сейчас — и это одно из главных преимуществ перед заводами, которые формируют и отгружают заказы месяцами.

Бизнес-модель кажется незамысловатой, но чтобы с нуля создать масштабный бизнес, необязательно придумывать что-то новое, иногда нужно просто внимательно следить за рынком.

Типографская золушка

В индустрию упаковки Мария пришла еще студенткой: в 1996 году она поступила в филиал Московской академии печати в родном Санкт-Петербурге, а на третьем курсе устроилась работать в типографию. «У нас была типичная советская семья с тремя детьми и небольшим достатком, поэтому днем я работала, а вечером училась — нужны были деньги», — вспоминает Беляева.

В питерской офсетной типографии «Политон» она пять лет работала закупщиком материалов, затем вышла замуж и на полгода ушла в декрет. Вернулась из него в молодую компанию «Артфлекс», которая специализировалась на флексопечати — это способ печати с использованием гибких резиновых форм и быстровысыхающих красок. «Это был настоящий стартап, я работала по 12 часов и сидела в офисе почти все выходные — было тяжело, зато я изучила, как устроена работа типографии от и до», — рассказывает Мария.

За время работы в типографиях Беляева успела понять, что в России с упаковочной пленкой туго: с советских времен в стране работал всего один подмосковный производитель, но желающих пользоваться его услугами почти не было. «Качество было ужасным, завод работал с перебоями, поэтому все заказывали пленку из-за рубежа — в Италии, Турции, Индии и Латинской Америке», — говорит предпринимательница. В 2005 году ситуация изменилась: на российском рынке появилось сразу три крупных производства — «ГриНН-Пластик», «Биаксплен» и «Новатэк-Полимер», а год спустя еще два — «ЕврометФилмз» и «РосЕвроПласт». Беляева решила, что это идеальный момент для запуска собственного бизнеса.

Пакуй в российское

Российская пленка стоила на 20% дешевле западной, но желающих ее использовать было немного: производители продуктов и цветов по-прежнему заказывали упаковку из-за границы и отдавали нарезать рулоны в местные типографии. Беляева решила создать «сервис одного окна» — договаривалась о поставке с производителями, нарезала рулоны, наносила принты в партнерских типографиях и доставляла готовые упаковки клиентам через транспортные компании. Таких посредников на рынке к тому времени было достаточно, но пленку отечественного производства до Беляевой клиентам почти никто не предлагал. «К российской пленке все относились предвзято — я лично говорила с каждым заказчиком, убеждала, обещала вернуть деньги, если качество окажется плохим», — вспоминает Мария.

Дома работать не получалось, но и денег на аренду офиса не было. «Я пришла к одному из клиентов и спросила: а можно я у вас здесь посижу? Меня по дружбе пустили бесплатно на какое-то время», — рассказывает Беляева. В феврале 2006 года она зарегистрировала ООО «Даймон Принт» (в «Руспленки» компания была переименована только в 2016 году), купила на «Авито» старенький компьютер, телефон с факсом, принтер и приступила к работе.

На первых порах помогли связи, наработанные за семь лет в индустрии: с предложением купить российскую пленку под ключ Беляева пошла к клиентам типографий. «Я всю жизнь была закупщиком, а тут пришлось примерять на себя диаметрально противоположную роль продавца, так что в голове был полный туман», — признается Мария. Тем не менее за первые три месяца ей удалось заключить контракты с 20 покупателями, в том числе «Chupa Chups Россия», и Кондитерской фабрикой им. Н.К. Крупской, и производителем пленки «Новатэк-Полимер». С заводом Беляева договорилась о 60-дневной отсрочке платежа: сначала принимала заказы у своих клиентов и только потом оплачивала закупленный товар. Стартовых вложений, таким образом, ей не потребовалось вовсе.

Российская пленка была не только дешевле, но и доставлялась быстрее зарубежной: срок выполнения заказа составлял две недели против одного-двух месяцев в случае с иностранными производителями. Это стало определяющим фактором, считает предпринимательница. За первый год работы Беляевой удалось выручить 9 млн руб., прибыль составила около 1 млн руб.

Клиенты обычно просили не просто доставить определенный объем пленки, но и нарезать ее особым образом. Сторонние типографии, с которыми сотрудничала Беляева, не всегда брались за сложные заказы и часто срывали сроки. Чтобы не подводить клиентов, она решила открыть собственную производственную площадку.

Мария арендовала склад площадью 100 кв. м в поселке Мартышкино Ленинградской области, наняла двух сотрудников и купила б/у станок тайваньского производства для нарезки пленки. На все ушло около 400 тыс. руб. Через полгода заказов стало столько, что пришлось докупить еще два станка и арендовать соседнее помещение. «Я была не просто посредником, который чуть что сваливает всю вину на производителя. Я всегда старалась решить проблему как можно скорее и безболезненнее для заказчика, пусть и себе в убыток, — говорит Беляева. — Эти траты с лихвой окупаются лояльностью клиентов».

За четыре года работы Беляева вытеснила из помещения в Мартышкино всех соседей и арендовала 2 тыс. кв. м. К 2010 году выручка компании достигла 25 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб., и предпринимательница решила вывести бизнес за пределы Петербурга. Первый склад в Москве открылся зимой 2010 года, затем были Нижний Новгород, Ростов и Екатеринбург.

В том же 2010 году расклад на рынке полипропиленовой пленки изменился: нефтехимическая группа «Сибур» выкупила четыре крупнейших завода, обеспечив себе таким образом сбыт полипропиленовых гранул. Для управления этим бизнесом «Сибур» создал дочернюю компанию «Биаксплен». Это привело к тому, что основные производственные силы оказались сосредоточены в руках одного игрока, с которым «Даймон Принт» начал сотрудничать. В 2011 году Беляева купила первую собственную флексомашину для нанесения принтов на пленку и сосредоточила все функции, кроме производства самой пленки, внутри компании.

Обесценение рубля в 2014 году сыграло ей на руку — цены на импортную пленку возросли в полтора раза. Кроме того, полипропилен российского производства стало выгодно продавать за рубеж, и «Сибур» начал импортировать часть своего товара. «Пленки в стране стало меньше, но мы оборотов не сбавляли и держали на складах все те же объемы, — уверяет Беляева. — А у более мелких поставщиков образовался дефицит товара».

Фото: Митя Ганопольский для РБК

У заказчиков «Даймон Принт» дела шли не так гладко: почти все 175 клиентов компании в декабре 2014 года объявили, что не смогут вовремя оплатить заказы. Беляева решила не останавливать поставки и предоставила клиентам неограниченную отсрочку платежей. «Человеческие отношения всегда были в основе моего бизнеса, сработало и на этот раз, — говорит Мария. — К февралю клиенты начали платить, к весне все долги были закрыты».

Рынок пленки Производство полипропиленовой пленки растет примерно на 5% в год, по данным РЭУ им. Г.В. Плеханова, к 2020 году объем мирового спроса на полипропилен составит 70 млн т, а объем рынка достигнет $140 млрд. «Рост экономики, доходов населения вместе с увеличением расходов на продукты питания и потребительские товары способствует росту рынка упаковочных пленок», — поясняет доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева. Всего в мире полипропилен производят около 400 компаний, среди которых крупнейшими являются голландская LyondellBasell, китайская Sinopec Group и саудовская SABIC Group, говорит Казанцева. В России производством полипропиленовой пленки занимаются ГК «Сибур» (пять заводов) и ростовский завод «Вотерфолл». Сами производители сотрудничают, как правило, только с крупными клиентами и посредниками, которые закупают большие объемы и затем продают пленку более мелким заказчикам. На рынке поставщиков пленки с середины 2000-х годов образовалась тройка лидеров: «Руспленки», «Альянс-Профи» и «Транс-Пак». По словам Алексея Татаринова из «Транс-Пак», помимо этих игроков в центральной части России работают еще шесть крупных и несколько десятков мелких компаний-посредников.

Вечная молодость

Чтобы быть в курсе трендов на рынке, в 2015 году Беляева записалась на стартовую программу сообщества «Бизнес Молодость». «Со мной в группе были совсем зеленые стартаперы, а у меня за плечами уже девять лет бизнеса. Но все эти мальчики и девочки отлично знали, что такое трафик, лендинг и лидогенерация, а я эти слова впервые в жизни слышала, — вспоминает Мария. — Я понимала, что, если сейчас не запрыгну в поезд интернет-рынка, он уйдет без меня».

После курса Беляева первым делом заказала разработку нового сайта, провела IP-телефонию и установила CRM-систему, которая автоматизировала все процессы в компании. Теперь объемы закупок «Даймон Принт» рассчитывались в зависимости от потребностей каждого клиента и сезонности разных бизнесов. Например, для производителей конфет самый горячий период — предновогодний, а для торговцев цветами пик продаж приходится на 8 Марта.

«Мы формируем заказы иногда даже без согласования с заказчиками — понимаем, что в этом месяце будет небольшая просадка, а в следующем, наоборот, бум», — говорит Беляева. «Нельзя сказать, что мы полностью полагаемся на систему расчетов поставщика, но нам удобно, когда «Руспленки» предвосхищают потребности», — отмечает Михаил Чередниченко, генеральный директор компании «ПолимерПак» (выпускает пленочную упаковку для салатов). По его словам, «ПолимерПак» работает с «Руспленками» больше пяти лет и ежемесячно закупает около 20 т товара, срок доставки составляет один—три дня: «Цена у них на 3–5% выше по рынку, но и сервис на уровне».

Далеко не все сотрудники компании разделяли энтузиазм главы фирмы. «Мне все говорили: ну, Мария Владимировна, чего вы тут напридумывали — у нас и так все хорошо работало!» — рассказывает Беляева. С теми, кто был не согласен с новым курсом, пришлось расстаться — из 15 офисных сотрудников ушли 11. Но жесткие меры себя оправдали: объем продаж по итогам 2015 года возрос до 6 тыс. т пленки по сравнению с 3,4 тыс. т в 2014 году.

В 2016 году хозяйка сменила название «Даймон Принт» на новое, зарегистрировав ООО «Руспленки» (согласно «СПАРК-Интерфаксу», 100% компании владеет Беляева). К тому времени у «Даймон Принт» было уже десять складов в регионах, а количество постоянных клиентов возросло до 200.

Обертка для Нью-Йорка​

Выручка «Руспленок», по оценкам РБК, за 2016 год превысила 840 млн руб., сеть складов охватывала всю центральную и южную Россию. Беляева задумалась об экспансии за рубеж, но где именно открываться, не знала. К решению подтолкнул отпуск в Нью-Йорке. «Я буквально влюбилась в этот город — три дня ходила по улицам с открытым ртом и решила, что хочу бывать здесь чаще, — рассказывает Мария. — А потом подумала: о'кей, а как у них тут дела с пленкой?..»

Дела оказались неважными: полипропилен в Штаты обычно импортировали из Китая и Латинской Америки, а посредники, такие же, как «Руспленки», почти не работали в интернете. «У большинства поставщиков даже нет сайтов, а о том, чтобы автоматизировать внутренние процессы, вообще речи не шло», — уверяет Мария.

В марте 2017 года Беляева зарегистрировала компанию Mary Pack LLC, арендовала офис в Нью-Йорке и наняла шесть сотрудников, большая часть которых — русские, перебравшиеся в США. Запустить процесс помогли наработанные связи: о поставке пленки Беляева договорилась с заводами из Германии и Индии, у которых закупала когда-то товар для продажи в России. «У немецкого производителя есть филиал в Мексике, у индийского — непосредственно в Штатах. Я просто заключила договор с уже проверенными партнерами на поставку в новую страну», — рассказывает Мария. На старт ушло около $15 тыс. Сейчас «Руспленки» поставляют пленку производителю соусов Felbro Food Products, Inc., парфюмерной компании Rosella Parfums и производителю вакуумных упаковок Vacuum Clamping Innovations. Финансовые результаты работы в США Беляева не раскрывает, но стартовые вложения надеется окупить до конца года.

Сейчас выручка «Руспленок», по расчетам РБК, составляет около 77 млн руб. в месяц, прибыль — около 7 млн руб. Большую часть пленки (500 т в месяц) Беляева закупает в России, еще около 200 т прибывает из ЮАР, Индии, Европы, ОАЭ и Аргентины.

В планах Беляевой — укрепить позиции «Руспленок» на рынке США и двигаться в Китай. Вместе с выходом в Азию, который запланирован на 2019 год, предпринимательница надеется открыть склады на Урале и еще несколько производственных площадок, чтобы доставлять пленку быстрее конкурентов в любой регион. «Я хочу создать аналог «Пятерочки» на рынке пленки, — заявляет Беляева. — Люди никогда не перестанут есть и дарить друг другу цветы, поэтому производство пленки будет расти, несмотря на кризис и другие макроэкономические события».