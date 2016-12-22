Миллион 5D: как в Твери сделали фабрику иллюзий

Виталий Тихонов Фото: Владислав Шатило / РБК

Виталий Тихонов наладил в Твери производство аттракционов виртуальной реальности и поставляет их по всему миру. Однако теперь ему предстоит ответить на новый вызов, связанный с удешевлением и распространением технологии

Медленно, придерживаясь рукой за стену, корреспондент РБК идет по темному лабиринту. Атмосфера жутковатая: дама с портрета строит гримасы, вот мелькнула какая-то тень, что-то хрустнуло под ногой. В следующую секунду в сантиметре от носа корреспондента пролетает окровавленный топор. А чтобы выбраться из дома с привидениями, нужно совершить почти невозможное — пройти по хрупкому мостику над пропастью...

Это не фильм ужасов и не ночной кошмар — это один из аттракционов виртуальной реальности в павильоне на ВДНХ. Лабиринт настоящий, а все остальное видно только в очках виртуальной реальности. И сам лабиринт, и очки, и даже софт созданы в Твери компанией «Гидродинамика».

Основатель компании Виталий Тихонов вот уже 16 лет занимается разработками в сфере VR-технологий. Он стал пионером российского рынка 5D-кинотеатров и симуляторов виртуальной реальности. Первые аттракционы собирал в гараже, а позже основал производство полного цикла с конструкторским бюро, производственным и сборочным цехами и даже студией VR-фильмов.

По данным СПАРК, совокупная выручка компаний Тихонова в 2015 году составила около 70 млн руб., чистая прибыль — 15 млн руб.

Гаражный стартап

Увлечение Тихонова виртуальной реальностью началось задолго до того, как VR-технологии стали популярными. Когда Виталию было 14 лет, он примерил один из первых шлемов виртуальной реальности. Картинка была нечеткой, сюжет банальным, но идея зацепила.

В 2001 году 20-летний Виталий изучал биотехнические и медицинские аппараты и системы в Тверском политехническом университете. По вечерам вместе с друзьями мастерил автосимулятор, который имитирует вождение суперкара. Изначально картинка транслировалась на экран, затем стали использовать VR-очки.

Парни каждый день собирались в сыром гараже с прогнившими полами. Родные и близкие в задумку не верили, и даже преподаватели вуза восприняли идею скептически. Тихонов едва сводил концы с концами, тратил на проект все свободное время и деньги. На жизнь зарабатывал отделкой квартир.

Программировать свой цифровой контент приятели не умели, так что адаптировали симулятор для популярной гоночной игры Need for speed. На разработку вскоре обратили внимание компании — организаторы соревнований по компьютерным играм. И партнеры стали вывозить автосимулятор на мероприятия, где давали погонять геймерам. Виталий до сих пор хранит первые заработанные таким образом 50 руб. В 2005 году Тихонов получил статус партнера Кубка России по компьютерным играм и турнира по виртуальным автогонкам. На одном из состязаний автосимулятор заметили представители компании Intel. С их подачи команда Тихонова приняла участие в выставке «Цифровые технологии России» и заняла первое место в категории «Лучшие разработки».

Пионер 5D-кинотеатров

Автосимуляторы пользовались спросом, но по сути своей мало отличались от привычных гоночных симуляторов, которые установлены в любом парке развлечений. Поэтому Тихонов решил пойти дальше и создать компактный 5D-кинотеатр, в котором изображение и звук дополняются эффектом движения, ветром, брызгами воды и т.д. Для этого нужно было создать подвижную платформу, подобрать оптимальные очки виртуальной реальности, собрать видеотеку стереофильмов.

Виталий Тихонов Фото: Владислав Шатило / РБК

Аналоги выпускались только за границей, учиться было не у кого, и Тихонов говорит, что разработал 5D-кинотеатр с нуля. Его команда первой в России стала выпускать гидравлические системы для создания подвижных платформ, которые лежат в основе 5D-кинотеатров. В 2006 году появился прототип, а год спустя предприниматель занялся созданием первого VR-фильма, чтобы не закупать их за границей. На разработку самой платформы ушло несколько миллионов рублей, которые партнеры заработали на сдаче в аренду и продаже автосимуляторов (каждый сейчас стоит 250 тыс. руб.), еще 10 млн руб. потратили на первый фильм. Когда работы завершились, покупатель нашелся быстро. После очередной выставки сработало «сарафанное радио», и первый заказ отправился в Челябинск.

К 2009 году команда занялась мелкосерийным производством и поставкой 5D-аттракционов и VR-симуляторов. Продукция пользовалась спросом — аттракционы ставили в торговых центрах и парках. Российских аналогов VR-оборудования еще не было, а зарубежные с учетом доставки обходились в несколько раз дороже.

Рынок виртуальный, деньги реальные Согласно исследованиям Global Industry Analysts, мировой рынок виртуальной реальности к 2020 году достигнет $22,4 млрд. По оценкам экспертов компании IDC, к 2022 году объем рынка составит уже $162 млрд. Ключевые глобальные игроки — Oculus Rift, HTC Vive и Sony PlayStation VR. По данным Ассоциации дополненной и виртуальной реальности AVRA, объем рынка в России в 2016 году составил 700 млн руб. — в 3,5 раза больше, чем в 2015-м. За последний год количество компаний в России, которые занимаются виртуальной и дополненной реальностью, увеличилось почти втрое, до 180 игроков. 83% из них занимаются разработкой контента и софта, остальные — «железом». Основные отечественные игроки — Fibrum, Vizerra, General VR, Total Interactive Technologies (бренд «Гидродинамики»), OcuSpec, Lostroom и Avatarico.

Завод эмоций

Большую часть доходов Тихонов вкладывал в развитие производства, на рекламу и маркетинг практически не тратился. Он построил в Твери трехэтажный корпус, в котором сейчас трудятся инженеры-конструкторы, ученые, сварщики, сборщики, дизайнеры и программисты — около ста человек, каждого их которых Тихонов принимал на работу лично. Совокупные вложения в инфраструктуру составили более 500 млн руб., из них 150 млн руб. — в создание контента. Виталий получил восемь патентов.

Тихонов сознательно создавал производство полного цикла, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков и курса валюты. Основные усилия он сконцентрировал на устойчивых к массовому использованию очках виртуальной реальности и фильмотеке. Производственный цикл — от идеи симулятора, конструкторских расчетов и чертежей до сборки, покраски, очков виртуальной реальности, контента, его синхронизации с конструкцией и финальных тестов готового комплекса — составляет 3–5 лет.

«Гидродинамика» делает очень качественные и интересные аттракционы», — считает Виталий Чегерев, директор департамента «Увлекательная реальность» софтверной компании «Интернет для жизни». Чегерев отмечает, что производство удобного и доступного оборудования для VR-аттракционов и создание качественного визуального контента все еще остается проблемой отечественного рынка. Вслед за Тихоновым аттракционы «в гаражах» стали собирать умельцы по всей России, наладили импорт китайцы. Но, по мнению Чегерева, далеко не всегда им удается выпустить качественный продукт, от чего страдает весь рынок.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Особенность аттракционов виртуальной реальности в том, что игрок видит панорамное объемное изображение, он может поворачивать голову, фокусировать внимание на деталях, иногда и взаимодействовать с объектами. И тут, по словам Виталия, важна любая мелочь, поскольку ощущение погружения в виртуальную реальность очень хрупкое, его легко нарушить, и клиент больше не вернется.

Что же касается крупных конкурентов, то в России производством 5D-кинотеатров и симуляторов виртуальной реальности сейчас занимаются «СЭМЗ-Вымпел», «Шестая степень», Virtuality club, ParkPlay и др. «Много еще зарубежных вариантов, но если говорить о Европе и Америке, они будут минимум раза в два-три дороже. Есть китайские аналоги, которые дешевле российских. По внешнему виду они могут даже выглядеть лучше, но «начинка», контент и надежность оборудования по металлу и ПО очень сильно недотягивает. Сами китайцы аттракционы часто покупают у нас», — рассказывает Андрей Рогонов, директор по развитию бизнеса «СЭМЗ-Вымпел». Эта компания сосредоточилась на выпуске VR-аттракционов под заказ, среди клиентов — «Росатом», РЖД, ТЦ «Мега» и др.

Сейчас в линейке «Гидродинамики» 5D-кинотеатры, интерактивные комплексы Total Cube, «Бездна», территории виртуальной реальности Bizone и Star Blade. На студии создано около 30 стереофильмов, среди которых «Гонка в космосе», «Снежный экстрим», «Мистический остров», «Стритрейсеры», «Капсула времени». Средняя продолжительность — пять минут.

Экономика иллюзий

Стоимость 5D-кинотеатров «Гидродинамики» на 4–7 посадочных мест начинается от 900 тыс. руб. Средний комплект оборудования обходится прокатчикам в 2 млн руб. За один сеанс посетитель, как правило, платит 200–250 руб. Аренда в среднем обходится в 30 тыс. руб., для обслуживания одного аттракциона достаточно двух человек. В местах с хорошей проходимостью и отсутствием конкурентов отбить инвестиции можно за летний сезон. По словам предпринимателя, за последние 11 лет компания продала более 600 комплектов оборудования по всему миру. Среди партнеров — частные предприниматели, парки развлечений и компании из сферы киберспорта.

Аттракционы Виталия можно встретить в 180 городах России, а также в Казахстане, США, Таиланде, Литве, Марокко, на Украине. В столицах Тихонов сделал ставку на создание собственных масштабных парков развлечений — он занял половину 55-го павильона на ВДНХ и оборудовал площадку в Санкт-Петербурге, в Гостином Дворе. По его словам, в пиковые дни одна такая площадка приносит ежедневно 500 тыс. руб. выручки. «Такие парки смогут стать аналогом уличных парковых развлечений, массовых игр, а также предложить новый вид совместного досуга в виде интерактивного приключения», — комментирует Чегерев.

Юлия Сошина, генеральный директор 3 Motion S.L., до знакомства с Виталием Тихоновым три года адаптировала VR-решения для рынка Испании. Оказалось, что даже в Европе непросто найти производителей качественного многоместного VR-аттракциона. «На рынке полно недобросовестных компаний, использующих пиратский контент, примитивные решения. Например, начинаешь разбирать аттракцион, а внутри вместо обещанных немецких моторов — китайские», — говорит Сошина. Оборудование Total Interactive Technologies настолько ее устроило, что она стала официальным представителем бренда в Испании. «Мы удивились, что раньше не знали таких соотечественников. У них передовые разработки, а они тихо сидят в Твери и делают качественный VR», — комментирует Сошина. В 2017 году она планирует открыть в Испании масштабную VR-площадку с аттракционами Total Interactive Technologies.

Домашняя альтернатива

Ключевой риск для бизнес-модели «Гидродинамики» — удешевление и повсеместное распространение домашних VR-систем. Не исключено, что они радикально изменят нынешний рынок.

«В конце прошлого века, когда не каждый мог позволить себе видеоплеер и компьютер дома, по всей стране работало огромное количество видеосалонов и игровых клубов. Сейчас техника стала доступной, и возможность смотреть дома качественное кино и играть в сетевые игры есть у всех, салоны исчезли», — приводит аналогию Анатолий Суздальцев, генеральный директор «Дженерал Ви Ар». По его мнению, что-то похожее происходит сейчас с VR.

Андрей Терехин, директор VR Corp, считает, что модель VR-аттракционов уже изжила себя — стоимость аренды в проходном месте торгового центра слишком высока, а поток посетителей зачастую не оправдывает ожиданий. Эффект новизны также сходит на нет — если попробовать такой аттракцион готовы многие, то посещать его постоянно — единицы.

Все это замечает и сам Виталий Тихонов. По его словам, раньше аттракционы приносили в среднем около 1 млн руб. выручки, сейчас 500 тыс. руб. — уже удача. Высокий спрос наблюдается только на курортах, но сезон там длится всего три месяца. Владельцы вынуждены отправлять технику «зимовать» в города Центральной России.

«Бум VR уже прошел, сейчас работают другие технологии. Раньше все думали, что будут популярными игры, но мы видим, что пользователям в VR нужны сверхэмоции — в космосе полетать, прыгнуть с Ниагарского водопада или погрузиться в Мариинскую впадину — и все это, сидя на диване», — комментирует Илья Флакс, основатель Fibrum. Он тоже считает, что VR-технологии будут смещаться в сторону развития недорогих мобильных систем для домашнего применения.

С другой стороны, видео-салоны, может быть и исчезли, но сети кинотеатров развиваются. Сейчас Виталий Тихонов делает ставку не на отдельные аттракционы, а на собственные масштабные парки с разнообразными VR-развлечениями. «VR-технологии уже достаточно развиты, чтобы полностью погрузить человека в виртуальную реальность. Проблема в том, что люди пока не очень к этому готовы — это большой стресс для организма», — говорит Виталий Тихонов.

Фото: Владислав Шатило / РБК