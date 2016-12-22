Абра «Кодабра»: как заработать на обучении детей программированию

Дарья Абрамова и Дмитрий Лоханский хотели в свободное время бесплатно обучать детей программированию, а в результате создали бизнес, который приносит около 1,5 млн руб. прибыли ежемесячно

Дарья Абрамова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Реализация детских желаний — дело не только благородное, но иногда и выгодное. Школа программирования для детей «Кодабра» появилась как волонтерский проект, а превратилась в эффективный бизнес, принесший 26 млн руб. выручки и около 9 млн руб. прибыли в 2016 году. Основательница «Кодабры» 26-летняя Дарья Абрамова пережила смерть бизнес-партнера, продолжила развивать проект самостоятельно и сейчас рассчитывает распространить его по всей стране.

Хакер с пеленок

Дарья Абрамова с детства мечтала стать айтишником: листала журнал «Хакер» и под присмотром папы-программиста разбирала системный блок компьютера. «Со временем у меня появилась идея фикс: сначала научиться взламывать чужие аккаунты, а потом защищать весь мир от таких, как я», — смеется Абрамова. Ради мечты в девятом классе она ушла из общеобразовательной школы и поступила в Московский государственный колледж информационных технологий, где стала изучать информационную безопасность.

Во время учебы устроилась секретарем в ИT-компанию Softline, затем, получив диплом, перешла в отдел информационной безопасности, где стала менеджером по продажам. Получилось неплохо — продажи росли, но Абрамова не чувствовала себя довольной. «В какой-то момент я поняла, что не очень удовлетворена своей жизнью, — вспоминает она. — У нас были большие планы и супернервная работа. Но от программирования я отходила все дальше».

Решить проблему могло хобби. В 2013 году в Softline Дарья познакомилась с программистом Дмитрием Лоханским. У них было много общего: Дмитрий, как и Дарья, с детства увлекался ИT и уже в 17 лет начал работать в этой сфере. Он рассказал Абрамовой, что есть специальные визуальные языки программирования (Blockly, Scratch), которые позволяют детям быстро создавать свои компьютерные игры. Друзья загорелись идеей обучать этим языкам детей.

Партнеры пошли в ближайшую к офису школу №1259 и договорились с руководством бесплатно проводить занятия с учениками 1–7-х классов в свой обеденный перерыв. «Было очень страшно, но все прошло хорошо. Дети быстро схватывали и радовались, — вспоминает Дарья. — Мы бежали с работы, проводили урок на ходу и возвращались в офис. Но усталости не было, потому что каждая эмоция ребенка вызывала у меня тройную эмоцию. Это был просто космос».

Врач, айтишник, финансист По данным исследования Левада-центра, проведенного в мае 2016 года, популярность профессии программиста резко возросла. Если в 2015 году 11% опрошенных россиян хотели видеть своих детей специалистами в ИT-отрасли, то в 2016 году эту профессию в числе желанных назвали 17%. Столько же опрошенных (17%) хотели бы, чтобы их дети были врачами, чуть меньше (13%) — юристами, экономистами и финансистами. По данным опроса, проведенного в августе 2016 года, 23% россиян считают, что информатике и программированию в школах нужно уделять больше внимания. По степени важности этот предмет стал шестым — после русского, математики, истории, литературы и иностранных языков. На фоне повышения интереса к программированию в 2016 году в Москве открылось множество ИT-школ для детей. Сейчас основные игроки на этом рынке — «Кодабра», Coddy, Moscow Coding School, Code Class, Unium, Crush Pro и «Алгоритмика».

Программисты без границ

Абрамова и Лоханский стали проводить бесплатные уроки регулярно. Но если Дарья даже не задумывалась о том, как заработать на новом увлечении, то Дмитрий мечтал, что хобби когда-нибудь станет бизнесом. Он начал вести блог на сайте «Хабрахабр», где рассказывал об опыте обучения детей программированию с помощью компьютерных игр. Тема заинтересовала аудиторию, а Абрамову с Лоханским завалили вопросами. Такие же программисты со всей страны просили прислать методички и проконсультировать их по Skype, чтобы они могли проводить уроки в своих городах. «Нам приходило по 15–20 запросов в день. Мы назвали проект «Кодаброй» и начали быстро писать методички. Никакой базы или бизнес-плана не было, все делали по наитию», — вспоминает Абрамова.

Дарья Абрамова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вскоре «Кодабра» превратилась в настоящее волонтерское движение. К середине 2014 года в проекте уже участвовали около 40 человек, которые проводили занятия в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Волгограде. Партнеры стали выступать на ИT-конференциях с лекциями. «В России тогда не было почти никого, кто системно учил бы детей писать программы. Был «политех», который давно работал с детьми, но не все могли туда попасть. Были преподаватели-энтузиасты в школах. Но обучение детей программированию не было массовым. В этом плане мы были новаторами», — утверждает Абрамова.

К концу 2014 года приятели решили превратить «Кодабру» в бизнес. За образец хотели взять модель развития детских школ программирования в США, где такие проекты обычно спонсируют ИT-компании. Абрамова и Лоханский обратились к представителям «Яндекса», Mail.Ru Group и «Связного», но денег давать никто не хотел. «Казалось, идея дать возможность каждому ребенку страны создать свой проект и научиться программировать настолько правильная, что айтишные компании без труда выделят 200 тыс. руб. двум-трем людям на зарплату, — говорит Дарья. — Но нам тогда сказали, что ученики 1–7-х классов их не интересуют, они готовы вкладываться только в выпускников школ и вузов».

Другим возможным источником средств были премии и гранты. В различных конкурсах Абрамова и Лоханский начали участвовать еще в середине 2014 года. Но и тут им не везло: побеждали обычно проекты для инвалидов. В конце 2014 года приятели узнали о премии Google RISE, которая присуждалась лучшим некоммерческим компаниям в области компьютерного образования для детей. Они наспех заполнили заявку, отправив в жюри свои методички и несколько видео с уроков. И в итоге стали победителями премии в России, получив грант на $30 тыс.

Первым делом партнеры купили 15 компьютеров, потом стали ездить со своими уроками по детдомам, больницам и школам. Дел было так много, что Абрамова решила уйти из Softline. Однажды партнеры организовали платный воркшоп по программированию, где дети вместе с родителями осваивали его азы. Он собрал 40 человек и принес партнерам 52 тыс. руб. выручки. На продвижение мероприятия через Facebook они потратили всего 1 тыс. руб., на аренду помещения — еще 5 тыс. руб.

Стало понятно, что схема работает, и партнеры поставили воркшопы на поток. Дарья занималась операционной деятельностью, а Дмитрий разрабатывал программу обучения. «Через некоторое время сами родители нам стали писать, чтобы мы придумали более длительный формат. Говорили, у нас есть дети, есть помещение, проведите для нас курс», — рассказывает Абрамова.

Партнеры решили в качестве эксперимента запустить городской лагерь на три смены по пять дней для детей от семи до 13 лет. За 10% от выручки руководство библиотеки им. Волошина у метро «Спортивная» согласилось выделить зал. Регистрацию в лагерь партнеры открыли в июне 2015 года, всего за две недели до старта первой смены. Зарегистрировались 50 человек, которых Абрамова и Лоханский разделили на три группы. Билет для каждого стоил 15 тыс. руб. Продвижение лагеря в Facebook обошлось в 3 тыс. руб.

Дарья Абрамова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Но самый приятный сюрприз ожидал партнеров при подборе преподавателей: знакомые Лоханского из Mail.Ru Group и «Яндекса» согласились провести лекции о своей работе для учеников «Кодабры» бесплатно. «Дима все еще работал по найму, поэтому я была вожатым, преподавателем и нянечкой в одном лице. Помогала мне только младшая сестра, — вспоминает Абрамова. — Дети были в восторге, потому что спикерами у нас были молодые ребята, приезжавшие на лонгбордах. Мы в парке рядом с библиотекой обсуждали, как создавалась игра «Метро-2033».

После окончания смен родители спрашивали Абрамову и Лоханского: а что же дальше? Так партнеры решили запустить постоянные курсы. В сентябре 2015 года стартовал первый четырехмесячный курс по обучению детей программированию. Теперь надеяться только на помощь друзей из сферы ИT было нельзя, и Дарья нашла трех преподавателей среди студентов и выпускников НИУ ВШЭ, МПГУ и ИТМО. Стоимость обучения составляла 6 тыс. руб. в месяц. Уроки продолжительностью полтора часа проходили в той же библиотеке.

«Дима попал в больницу, и мне пришлось заниматься организацией, программой, поиском преподавателей и множеством других технических вопросов, — вспоминает Абрамова. — Многое не получалось, были недовольные родители, которых мы забыли предупредить о переносе занятий. Они забирали своих детей после месяца или двух и переставали платить». До конца курса, по словам Дарьи, дошли всего четыре-пять человек. Средняя ежемесячная выручка составляла 300 тыс. руб. Но все деньги шли на рекламу и зарплату преподавателям (1 тыс. руб. в час).

К началу 2016 года партнеры добавили еще несколько более сложных курсов, увеличили число преподавателей до 15 и изменили формат. Если в 2015 году родители платили по 6 тыс. руб. в месяц за полуторачасовые занятия, то с 2016-го стали платить по 10 тыс. руб. в месяц за уроки длительностью по три часа. Курсы стали проводиться в двух библиотеках, у метро «Спортивная» и «Павелецкая». К весне того же года средняя ежемесячная выручка «Кодабры» достигла 1,5 млн руб. Вроде бы все наконец наладилось.

Бум франчайзи

Летом 2016 года в возрасте 33 лет Дмитрий Лоханский умер от инсульта. ​«Это было довольно тяжелое время для меня. Пришлось перестраивать структуру компании. Я сфокусировалась на операционной деятельности, а разработку новых программ решила приостановить, — говорит Абрамова. — От проекта я отказаться не могла: это был наш с Димой общий ребенок». Как и в 2015 году, она запустила городской лагерь, но в этот раз со сменами на все лето. Его посетили в общей сложности 300 детей, а совокупная выручка составила 4,8 млн руб.

Осенью 2016 года Дарья обратилась в Mail.Ru Group с предложением проводить занятия по программированию в их офисе. Представители корпорации согласились предоставить помещение без оплаты при условии, что уроки для детей сотрудников будут бесплатными (обычно таких учеников около 30%). «Для нас это был очень хороший кобрендинг, потому что родители доверяли Mail.Ru», — говорит Абрамова.

Выручка «Кодабры» за 2016 год составила 26 млн руб., прибыль — около 9 млн. Часть заработанных денег Абрамова вложила в проведение Digital Fest for Kids and Teens — фестиваля для детей, подростков и родителей с уклоном в цифровое творчество, где проводились мастер-классы по созданию игр и была экспозиция виртуальной реальности. «Это была наша мечта с Димой», — рассказывает Дарья. На аренду площадки в Digital October ушло 300 тыс. руб., еще 700 тыс. руб. было потрачено на организацию, покупку оборудования, рекламу и маркетинг. Мероприятие посетили 800 человек при стоимости входного билета 1,2 тыс. руб. «Фестиваль ушел в минус, но сработал для нас как хорошая репутационная реклама», — признает Абрамова. Сразу после Digital Fest с ней связался Сбербанк и предложил провести Digital Day для сотрудников и их детей.

Сегодня в «Кодабре» работают 23 сотрудника, она продолжает проводить бесплатные уроки в детских домах и школах для детей с особенностями развития. Коммерческие курсы проводятся с сентября по май, а летом проходит программистский лагерь. Средний ежемесячный оборот компании составляет в среднем 4,5 млн руб., чистая прибыль — около 1,5 млн руб. Занятия проходят в Москве и Санкт-Петербурге в офисах Mail.Ru Group, частной «Новой школе», офисе «Детского мира», компании i-Free и нескольких библиотеках. Ежемесячно курсы «Кодабры» посещают 500 человек.

Еще Абрамова придумала, как масштабировать свой проект по всей стране. «Летом начался какой-то супербум потенциальных франчайзи, и сейчас он продолжается. Мне приходит по два-три запроса в неделю из других городов», — удивляется предпринимательница. Она готовит франчайзинговый пакет, а в конце сентября должна заключить первый договор франшизы с Томском.

На встречи с потенциальными франчайзи и инвесторами Дарья всегда берет с собой одного из учеников «Кодабры». «Это мой лайфхак, — говорит Абрамова. — Ребенок 12–14 лет достает ноутбук и показывает свой проект, его интерфейс. Это шокирует взрослых, потому что они до сих пор не верят, что дети могут создавать свои крутые игры».