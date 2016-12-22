Миллион на колесах: как заработать на буме электротранспорта

Братья Владимир и Ярослав Боровые открыли магазин гироскутеров, когда электротранспорт только начинал набирать популярность в России. Спустя пару лет за один только июль 2017 года бизнес принес им 2,6 млн руб. чистой прибыли

Владимир Боровой (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Недавно к нам в магазин пришли две бабушки лет 70 и купили себе двухместный электромотоцикл, чтобы кататься по даче. Через некоторое время они вернулись и купили два электросамоката и мини-сегвей. Говорят, ездят на них каждый день», — рассказывает основатель компании ElectroStreet Владимир Боровой.

Личный электротранспорт стремительно дешевеет и набирает популярность в первую очередь в Москве. В результате за пару лет на этом растущем рынке можно с нуля построить масштабный бизнес. В разгар сезона за июль 2017 года продажи всех видов (онлайн, офлайн, оптовые и розничные) принесли ElectroStreet 21 млн руб. выручки и 2,6 млн руб. прибыли.

Свободная ниша

Выпускник Белорусского национального технического университета 35-летний Владимир Боровой получил второе высшее образование по программе MBA в РАНХиГС и прошел курсы повышения квалификации в Гарцбургской бизнес-школе в Германии. Он несколько лет работал в американских и азиатских энергетических компаниях, а в 2010 году его пригласили возглавить Центр внедрения инновационных технологий в строительной компании «Энергострой-МН». В 2014 году из-за кризиса в компании начались проблемы с заказами, а Боровой решил создать свой собственный бизнес на инновационных технологиях — открыть в Москве магазин персонального электротранспорта.

Вместе со своим братом Ярославом, который занимался созданием и продвижением сайтов, Владимир провел маркетинговое исследование электротранспортного рынка. Оказалось, что интересом у россиян пользовались в первую очередь гироскутеры​ (электрическое транспортное средство, выполненное в форме поперечной планки с двумя колесами по бокам), а продавали такой вид транспорта в стране всего пять-десять компаний. «Товар был новый, никто не был уверен в том, что он будет так востребован и популярен, как сейчас, — говорит Владимир. — Но мы увидели в нем потенциал, решили не медлить и занимать эту нишу, пока она еще свободна».

Братья рассматривали два варианта — прямые закупки гироскутеров из Китая или приобретение их в России у оптовиков. В итоге решили поначалу с импортом не связываться. «Во-первых, чтобы наладить поставки из Китая, нужно было туда съездить, выбрать завод, договориться. А в идеале — отправить сотрудника, который будет контролировать качество перед отгрузкой товара. На старте мы не могли себе этого позволить. Во-вторых, логистика и закупочная цена при поставке маленьких партий из Китая получалась для нас дороже, а риски — выше», — объясняет Владимир. По его расчетам, закупка товара напрямую из Китая на старте обходилась бы на 10% дороже.

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Разобрали гироскутер»

Большая часть отечественных розничных магазинов тогда закупала товар всего у одного оптовика — китайца, который привозил в Россию контейнеры «досок с колесами». У него Боровые​ приобрели первую партию из 100 гироскутеров общей стоимостью 1,2 млн руб. Затем Владимир нашел помещение для магазина в 80 кв. м на Лужнецкой набережной. За первый и последний месяц аренды он заплатил 90 тыс. руб. Ремонт помещения обошелся в 120 тыс. руб., а покупка мебели, компьютеров и торгового оборудования — еще в 100 тыс. руб., сайт Ярослав разработал самостоятельно. Общие затраты на запуск бизнеса составили около 1,5 млн руб.

В сентябре 2015 года магазин ElectroStreet открылся. «На старте мы все делали втроем: брат отвечал за продвижение, мой друг — за продажи, а я — за регулирование бизнес-процессов и закупку товара», — рассказывает Владимир. Основной сезон уже прошел, и за первый месяц работы Боровые продали всего 20 гироскутеров, а выручка составила около 500 тыс. руб. «У нас были планы намного более амбициозные, но хорошо, что вообще что-то продали», — признается предприниматель. Магазин, по его словам, находился в не слишком людном месте, поэтому приходилось вкладываться в рекламу. Основными каналами продвижения на начальном этапе были соцсети — Instagram и «ВКонтакте», а также контекстная реклама в «Яндексе». На старте братья тратили на раскрутку 100 тыс. руб. ежемесячно.

Почти сразу после запуска братья решили открыть сервисный центр для ремонта гироскутеров. Это могло создать конкурентное преимущество и стать источником дополнительного дохода. Они разделили помещение на две части: одна оставалась за шоу-румом, а вторая была оборудована под мастерскую. На закупку оборудования, необходимого для диагностики и ремонта электротранспорта, потратили в общей сложности около 350 тыс. руб. «Основная проблема была в поиске квалифицированных мастеров-ремонтников. Мы нашли человека с образованием радиоэлектронщика, который несколько раз разобрал гироскутер, чтобы понять, что к чему», — вспоминает Владимир. Оказалась, что техника несложная и набить руку на ремонте можно достаточно быстро.

Расчет на сервис оправдал себя: уже через месяц, в середине октября 2015 года, к Боровым обратился один из оптовиков с просьбой поставить его гироскутеры на официальное гарантийное обслуживание. «Новым поставщикам, которые привозили товары из Китая, требовалась пакетная гарантия на ремонт, — говорит Владимир. — С открытием мастерской мы стали выдавать им сервисные книжки и ставить на товар свои пломбы. А они уже могли продавать товар с гарантией хоть оптовым клиентам, хоть розничным».

Постановка на гарантийное обслуживание на год одного гироскутера обходится в 700 руб. при минимальной партии 100 шт. Если партия начинается от 1 тыс. шт., цена на гарантию снижается до 300 руб. Ломается китайская техника нередко. «Из 1 тыс. человек, купивших гироскутеры с нашей гарантийной книжкой, 50 приносят их на бесплатный ремонт. Остальные клиенты — это те, у кого гарантийный срок уже закончился: они открывают сервисную книжку, видят наши контакты и приходят к нам на платный ремонт», — рассказывает Боровой. К маю 2016 года предприятие вышло на операционную прибыль.

Электрификация всей страны Создателем гироскутера, куда более компактного и дешевого, чем выпущенный в продажу в 2001 году легендарный Segway, считается ​китайский изобретатель Шейн Чэнь, который в 2013 году запатентовал в США двухколесный аппарат Hovertrax Solowheel. В том же году американские компании IO Hawk и PhunkeeDuck выпустили свои модели, чрезвычайно похожие на Hovertrax, но отличавшиеся низкой ценой. Патентные войны бренда Hovertrax Solowheel с клонами продолжаются по сей день без особого успеха. Популярности нового вида транспорта в мире добавило то, что ездить на нем пристрастились многие медиаперсоны — певцы Джастин Бибер и Крис Браун, актер Джейми Фокс и т.д. Однако в первую очередь новинка заинтересовала детей и подростков. Сейчас на рынке представлено около десяти востребованных моделей гироскутеров, которые выпускают американские и китайские компании. Цена стартует от 8 тыс. руб. Американские устройства стоят обычно в 2,5–3,5 раза дороже китайских. На российском рынке первые гироскутеры появились в 2014 году, но настоящий бум случился летом 2016-го. «Очень поспособствовала увеличению продаж гироскутеров реклама на телевидении: эти устройства появились в «Доме-2», на концерте Газманова, у Галустяна в КВН. Популярность после этого резко возросла», — говорит Максим Бровкин, заместитель генерального директора магазина электротранспорта Sunwheel. Согласно данным Wordstat.yandex, если в августе 2015 года количество поисковых запросов по слову «гироскутер» составляло 54 тыс., то к сентябрю 2016-го оно достигло 2 млн. Правда, в этом году интерес поутих — в июле 2017 года гироскутеры искали 1,1 млн раз. Как правило, продажей этого вида электротранспорта в России занимаются многочисленные интернет-магазины, но есть и офлайн-точки. По данным сервиса 2ГИС, сейчас в Москве и ближайших окрестностях действует около 50 магазинов гироскутеров.

Лекарство от демпинга

В 2016 году вместе с возросшим интересом к гироскутерам появились и многочисленные предприниматели, желающие на этом заработать. «Какие-то студенты начали делать одностраничные сайты и убивать рынок демпингом. Все были вынуждены снижать цены», — вспоминает Владимир. На старте он продавал гироскутеры с маржой 50%, но ее пришлось снизить до 25%. «Те, кто не сумел оптимизировать свои расходы и грамотно настроить рекламу, начали уходить с рынка, распродавая свой товар ниже себестоимости. В этой ситуации надо было придумывать стратегию выживания», — признается он.

Боровые решили разнообразить ассортимент магазина альтернативными устройствами — сегвеями, моноколесами, электросамокатами и электровелосипедами. Покупают их реже, но и стоят они дороже, от 15–20 тыс. руб.

Работа с поставщиками новой техники велась по системе дропшиппинга: товар был представлен на сайте ElectroStreet, и по запросу клиента Боровой приобретал соответствующее устройство у поставщиков. На каждом таком запросе он зарабатывал 20%. Только самые востребованные модели были представлены в шоу-руме.

Схема была простой и поначалу не очень прибыльной: весь заработок по-прежнему шел с продажи гироскутеров. «Объемы по новым видам электротранспорта были незначительные, потому что реклама не была настроена на их продвижение, — говорит Владимир. — Тем не менее расширение ассортимента само по себе помогло развитию бизнеса. Когда люди приходят к нам в магазин, видят всю линейку существующей на рынке продукции, а потом к ним из сервисного центра выходит доброжелательный мастер, который дает рекомендации по эксплуатации, хранению и обслуживанию, все сомнения пропадают».

Фото: Олег Яковлев / РБК

Маржа на гироскутерах снизилась, хотя объемы продаж продолжали расти. И предприниматели решили закупать товар напрямую из Китая. В январе 2017 года они полетели в Шеньчжень, где располагается несколько предприятий, выпускающих электротранспорт. «Очень помогло, что с нами были наши мастера-ремонтники, которые сформировали оптимальное техническое задание на гироскутеры с учетом ремонтной статистики, слабых мест продукции и требований растущего рынка. Мы выбрали два завода и заключили с ними договоры на регулярную поставку устройств», — рассказывает Владимир.

В Шеньчжене братья оставили одного из своих сотрудников для контроля качества товара перед отгрузкой, а в Москве за 160 тыс. руб. в месяц сняли оптовый склад на 500 кв. м и назначили туда еще одного обученного сотрудника для разгрузки товара и повторного контроля качества. Первую партию в 1000 гироскутеров и 250 электросамокатов Боровые получили в феврале. Остальные виды электротранспорта пользовались меньшим спросом, поэтому братья продолжили покупать их у поставщиков в Москве.

Самокаты против гироскутеров

В начале 2017 года магазин ElectroStreet переехал в более просторное помещение площадью 145 кв. м в районе метро «Улица 1905 года». Сейчас в компании помимо Владимира и Ярослава работают восемь человек, еще десять — фотографов, курьеров, программистов, специалистов по интернет-рекламе — братья привлекают на аутсорсинг. Доходы ElectroStreet сильно меняются в зависимости от сезона. Есть два хороших периода — с апреля по август, а также декабрь: ближе к Новому году покупатели приходят за необычным подарком для своих детей. Январь и февраль — низкий сезон: клиентов вполовину меньше, чем в весенне-летние месяцы.

Чтобы «выделиться из толпы», Владимир и Ярослав организовали YouTube-канал с видеоразборами новинок. Главными героями видео стали менеджеры магазина. Сегодня на их канале опубликовано уже 129 роликов, а общее количество просмотров составляет более 67 тыс. Главная статья маркетинговых расходов — контекстная реклама, в месяц на нее уходит в среднем 900 тыс. руб.

Работа с Китаем позволила значительно масштабировать бизнес. Если за весь 2016 год братья заработали около 15 млн руб. выручки и 3 млн руб. прибыли, то за один июль 2016-го оборот составил 21 млн руб., прибыль — 2,62 млн руб., почти половину принесли оптовые продажи. В месяц компания сейчас обслуживает порядка 20 оптовых клиентов, 80% товаров раскупают для продажи в Москве, 20% приходится на регионы.

Компаньоны разрабатывают пакет документов для запуска франшизы и консультируют других предпринимателей, как открыть магазин электротранспорта. В будущем году собираются даже запустить отверточную сборку самокатов в России — так можно сэкономить на логистике.

Правда, мода на гироскутеры, похоже, сходит на нет. Если раньше 95% средств поступало от продажи этой техники, то сейчас только 65%. По расчетам Боровых, через год выручка от продажи гироскутеров опустится до 30%, большую часть дохода будут приносить электросамокаты и электровелосипеды. «Гироскутеры по сравнению с прошлым годом действительно стали продаваться хуже. Но спрос еще есть благодаря тому, что в регионы мода пришла немного позже, — говорит Максим Бровкин из Sunwheel. — Сейчас растут продажи электросамокатов».

Электросамокаты и электровелосипеды​ — это уже не игрушки для подростков, как гироскутеры, а серьезное транспортное средство, способное в некоторых ситуациях заменить автомобиль. В городе, где власти медленно, но верно усложняют автомобилистам жизнь, такой транспорт обречен на спрос, уверен Владимир Боровой.