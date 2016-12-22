Вторая попытка Google: почему «умные» очки рано хоронить

Google Glass были любимым детищем основателя Alphabet Сергея Брина, а стали одним из самых громких провалов. Сейчас компания намерена вдохнуть в проект новую жизнь, превратив дорогую игрушку для гиков в инструмент для бизнеса

Фото: Sergio Perez / Reuters

18 августа принадлежащая Facebook компания Oculus обратилась в Патентное бюро США с просьбой зарегистрировать права на прототип «умных» очков, позволяющих «дополнять картинку реального мира сгенерированными на компьютере изображениями». Глава исследовательского подразделения Oculus Майкл Абраш обещает, что подобные устройства начнут вытеснять с рынка обычные смартфоны уже в 2020 году.

Идея создания очков, способных дополнять реальность различной полезной визуальной информацией, занимает многие крупнейшие IT-компании мира, однако первое подобное устройство Google Glass оказалось мало кому нужным. Сейчас холдинг Alphabet Inc., частью которого Google стала в октябре 2015 года, рассчитывает вдохнуть в проект вторую жизнь. Вопрос только в том, успеет ли компания сделать это раньше, чем лидерство на рынке закрепят за собой конкуренты.

Дорогие и ненужные

Первая версия Google Glass была с размахом представлена на конференции Google I/O в Сан-Франциско в 2012 году, когда десятки парашютистов в этих очках десантировались на крышу бизнес-центра, где собрались гости конференции. Позже у продукта не было недостатка в пиаре, в очках позировали знаменитости — от принца Чарльза до певицы Бейонсе, а журнал Time назвал их продуктом года. На практике очки оказались достаточно неудобными, многие обозреватели и простые пользователи говорили, что они нелепо выглядят, а очевидных способов их применения никто так и не придумал.

Кроме того, Google Glass не были снабжены индикатором включения встроенной камеры, что позволяло вести скрытую видеосъемку. В результате в США их стали запрещать в барах, казино и т.д. В некоторых странах, в том числе и в России, использовать устройства с функцией скрытой видеозаписи вообще незаконно. Кроме того, власти некоторых штатов распространили заявления, что Google Glass создают опасность для водителей.

Все это вместе с достаточно высокой ценой устройства, $1,5 тыс., привело к тому, что значимого спроса на очки так и не возникло. Google в 2015 году заморозила проект на стадии тестовых продаж. За 2012 год и начало 2013-го компания продала всего 10 тыс. Google Glass ограниченному числу выбранных ею людей. Затем устройства продавались только тем, кого рекомендовали обладатели очков. По оценкам аналитиков, всего было продано не более 250 тыс. таких гаджетов по всему миру, хотя в начале 2013 года исследовательская компания Business Intelligence предсказывала, что в 2014 году очками будут владеть 2,5 млн человек, а к 2018 году их число превысит 20 млн.

Также была свернута и партнерская программа для разработчиков ПО для «умных» очков, что вызвало дополнительное недовольство компаний, вложивших средства в разработку софта для будущих покупателей Google Glass.

Жизнь после маркетинговой смерти

Свернув продажи Google Glass, компания не остановила ход разработок, рассудив, что если «умные» очки оказались не нужны простым пользователям, ими могут заинтересоваться бизнес-клиенты: промышленные и инженерные компании, медицинские учреждения, авто- и авиаконцерны и пр. Глава проекта Google Glass Джей Котари в конце июля 2017 года опубликовал в своем блоге текст о том, как теперь компания видит будущее Google Glass.

Например, с 2014 года GE Aviation (авиационное подразделение General Electric в штате Цинцинн ​ати) использует корпоративную версию «умных» очков Glass Enterprise Edition для ремонта самолетов. Инженеры и техники надевают очки во время ремонтных операций — часто в труднодоступных местах самолета, где движения человека ограничены и невозможно достать смартфон или бумажный справочник. В очки информация может подгружаться автоматически, в данном случае — анимированные инструкции по проведению тех или иных действий. По данным GE Aviation, которые приводит Котари, использование Google Glass повышает эффективность работы на 8–12%.

Два года возможности Google Glass тестировали около 50 выбранных Google компаний, среди которых DHL, Boeing, Volkswagen, а также одна из крупнейших сетей медучреждений в США Dignity Health. А компания AGCO, занимающаяся производством сельскохозяйственного оборудования, использует очки как для того, чтобы рабочие просматривали инструкции по сборке агрегатов, так и для проведения проверок готовой продукции. По данным AGCO, общее время сборки в итоге сократилось на 25%, а время, которое тратится на проверку, — на 30%.

Компания DHL использует очки на сортировке почтовых отправлений. Сотрудник курьерской службы, получив в руки новую посылку, может уточнить, что с ней нужно сделать без необходимости откладывать ее в сторону или открывать справочник. Это позволило увеличить эффективность операций на этом этапе обработки отправлений на 15%.

Медицинская компания Dignity Health использует Google Glass при приеме пациентов. Врач в очках общается с человеком, пришедшим на прием, при этом ведется запись, данные могут быть отправлены другому специалисту и подшиты к медицинской карте больного. Врачи компании обнаружили, что в результате использования Google Glass время, которое они тратят на заполнение медкарт и других необходимых документов, сократилось с 33 до 10% от общего рабочего времени.

Аналитики прогнозируют детищу Google блестящее будущее. В недавнем отчете Forrester Research предсказывалось, что к 2025 году около 14,4 млн рабочих на производствах в США будут носить «умные» очки. По данным компании MarketsandMarkets, к 2022 году рынок «умных» очков в мире (промышленных и обычных вместе) составит $8,13 млрд со среднегодовым показателем роста около 19%.

За два года тестирования очков на различных предприятиях Google выяснила, чего не хватало в продукте корпоративным пользователям. Новую версию устройства можно носить вместе с защитными очками, у нее появились сменные линзы и большая кнопка включения камеры с индикатором, показывающим, что ведется видеозапись. Google Glass Enterprise Edition получили обновленное «железо», включая улучшенную камеру на 8 Мп, более мощный процессор, более быстрый Wi-Fi и увеличенное до восьми часов время автономной работы от одной подзарядки. Также память устройства была увеличена в два раза, до 32 Гб. Цена же выросла незначительно — до $1,8 тыс. Для корпоративных клиентов такой ценник не кажется высоким.

На те же грабли

Казалось бы, провал Google Glass в сегменте потребительской электроники похоронил идею «умных» очков с камерой, но это не остановило компанию Snap: в 2016 году она выпустила на рынок очки Spectacles, которые позволяют в режиме реального времени «стримить» видео в Snapchat. Очки продаются через специальные автоматы, и в первые дни продаж к ним выстраивались огромные очереди — по крайней мере, так представляла положение дел сама Snap. Ведь стоят Spectacles куда дешевле Google Glass — $130.

Сергей Брин (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

В реальности говорить об успехе нового продукта преждевременно. В мае 2017 года, во время объявления финансовых результатов за первый квартал, финансовый директор Snap Дрю Волеро сказал, что компания получила $8,3 млн нерекламной выручки, большая часть из которой — продажи Spectacles. То есть компания продала всего около 60 тыс. пар очков за три месяца. Общая выручка Snap за отчетный период превысила $150 млн, так что больше 90% доходов компании приносит по-прежнему реклама, хотя сама Snap уже называет себя «the camera company».

Проблема в том, что IT-компании никак не могут придумать, зачем, собственно, «умные» очки нужны потребителям. Поэтому Alphabet и многие конкуренты создают технологии, которые могут сделать такие очки действительно полезными. Например, на конференции Google I/O 2017 CEO Google Сундар Пичаи представил Google Lens — «умную» камеру для устройств на базе Android. При помощи Google Lens, направив телефон на афишу, можно получить полную информацию о фильме или концерте, смартфон с Google Lens может «рассказать» об увиденном человеком памятнике архитектуры, найти в интернете название растения или просто считать пароль от Wi-Fi на объявлении в кафе.

Samsung установил в последнюю модель смартфонов Galaxy решение Bixty, которое, в частности, позволяет навести камеру на товар на полке магазина и автоматически увидеть его цену у интернет-ретейлеров или навести смартфон на растение и получить исчерпывающий отчет о его свойствах. Все эти технологии могут сделать «умные» очки чем-то большим, чем дорогая игрушка для фанатов электроники.

В самой Alphabet продолжают верить в этот проект. «Никто из нас не отказался от мысли, что со временем Glass будут все менее и менее навязчивыми и что все больше и больше людей будут их использовать, но мы не будем пытаться предвосхитить, каким будет их путь. Именно в этом мы ошиблись в прошлый раз», — сказал в июле изданию Wired глава инновационного крыла Alphabet Астро Теллер.

В конце концов, драйвером продаж может стать корпоративный рынок: оценив достоинства «умных» очков на работе, люди могут захотеть носить их постоянно.

Взгляд со стороны «Бизнес старается минимизировать влияние человеческого фактора» Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ «Разработки в области AR/VR (дополненная и виртуальная реальность. — РБК) ведутся уже 15 лет, но только в последние два-три года они стали массово использоваться в промышленности, ретейле, транспорте, обучении и других областях. Компании в СНГ и России прохладнее встречают эти разработки по понятным причинам: они ждут результатов и «лучших практик» от коллег из-за рубежа, где конкуренция производителей и вендоров в этом направлении крайне велика. Но, тем не менее, мы видим большой интерес и со стороны российских заказчиков: цена на подобные технологии сегодня вполне приемлема за счет конкуренции на рынке различных устройств, технические недостатки гаджетов сведены к минимуму, программировать и внедрить технологию теперь намного проще. Решения с использованием дополненной реальности особенно востребованы в отраслях с повышенным риском получения травм или сопряженных с опасностью для жизни: в управлении тяжелой техникой, летательными аппаратами, контроле за роботизированной техникой, медицине и т.д. Например, в авиационной промышленности дополненная реальность применяется для удобства и безопасности тестирования, обучения и использования летательных аппаратов. Для этого AR встроена в шлем или очки пилота, чтобы он мог видеть окружающий мир с дополненной информацией, не отвлекаясь на отдельные приборы на панели. Дополненная реальность в строительстве и архитектуре позволяет на этапе проектирования увидеть конечный результат, благодаря чему снижаются риски в производственном процессе. Для медицинской сферы разработан сценарий, когда система показывает на дисплее экстренные данные прямо перед глазами врача, а также выводит туда карточку пациента, как только доктор заходит в палату, чтобы увидеть последние результаты анализов и прогноз лечения. За последние несколько лет мы создали два решения — SAP AR Warehouse Picker и SAP AR Service Technician — для работы с системами складского учета и управления персоналом соответственно. С помощью них работник может запросить информацию о конкретном объекте, увидеть задания и инструкции по сбору заказа непосредственно на экране очков. Встроенное ПО сканирует QR или штрихкоды на объектах и сверяет правильность позиций, а также может закачивать в свою память заказы на весь рабочий день сотрудника. «Умные» очки с функцией AR также используются при ремонтных и транспортных работах. Инструкция визуализируется на линзы очков, подсказывая по шагам, что нужно сделать специалисту, позволяя работать в режиме hands free, что повышает не только безопасность процесса, но и его скорость. Таким образом, бизнес старается минимизировать влияние человеческого фактора, не заменяя самих работников на дорогостоящих промышленных роботов и сохраняя рабочие места для персонала». «Речь будет идти о многомиллиардных рынках» Сергей Негодяев, директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ «Если новое решение Google будет положительно оценено инженерами, речь будет идти о многомиллиардных рынках. Технологии дополненной реальности позволяют решить целый спектр производственных задач, начиная с обучения персонала и заканчивая возможностью диагностировать потенциальную поломку и вовремя принять меры. Однако важно учитывать, что инженерная отрасль достаточно консервативна, поэтому нововведения внедрять сложно. Кейсы по внедрению VR-технологий в промышленность уже есть, один из примеров — портфельная компания ФРИИ Holo group вместе с компанией Micromine, разработчиком решений для горной отрасли, создает виртуальные модели месторождений с использованием технологий дополненной реальности». «Технология может быть полезна» Директор по развитию сети клиник «Доктор рядом» Денис Швецов «Сейчас многие думают над перераспределением времени врача с оформления документации в пользу работы с пациентом. И эта технология может быть полезна, если будет интегрирована с медицинскими информационными системами. Я уже не раз слышал о проектах распознавания речи врача и пациента на приеме для упрощения процесса заполнения медицинской документации — очки могут быть интересным продолжением этих идей, будут работать не только со звуком, но и изображениями. Думаю, что очки могут быть применимы не только на очных приемах в клиниках, но и при оказании медицинских услуг пациентам на дому, когда доступ к медицинской информации ограничен».

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