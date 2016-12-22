Митио Каку — РБК: «Бесполезные посреднические профессии отомрут»

Самый известный футуролог планеты рассказал РБК, как цифровые технологии помогут построить совершенный капитализм, пока это не потребует полной замены людей роботами

Митио Каку (Фото: William B. Plowman / NBC / NBC NewsWire via Getty Images)

Американский физик японского происхождения, профессор City College of New York Митио Каку известен коллегам прежде всего, как один из авторов теории струн, объясняющей, как устроена Вселенная. Массовый читатель знает Митио Каку как яркого популяризатора науки, автора научно-популярных бестселлеров, футуролога, выступающего с прогнозами о том, как изменится повседневная жизнь благодаря развитию компьютеров и высоких технологий.

На форуме «Открытые инновации» в Москве ​доктор Каку рассказал РБК, почему цифровая экономика окажется справедливей нынешней, объяснил, почему людям не стоит бояться замены роботами и предсказал, как именно можно будет достичь бессмертия.

Визионер и популяризатор Митио Каку родился 24 января 1947 года в Сан-Хосе (США). Еще школьником собрал самодельный ускоритель частиц в гараже родителей. После окончания Гарвардского университета поступил в радиационную лабораторию в Беркли при Университете Калифорнии. Читал лекции в Принстонском и Нью-Йоркском университетах. Опубликовал более 70 научных работ в изданиях по физике. С 1990-х годов занялся популяризацией науки, опубликовав восемь научно-популярных книг («Физика невозможного», «Будущее разума» и др.) и десятки статей и колонок в СМИ. Газеты New York Times и Washington Post неоднократно вносили его книги в список бестселлеров. Также Каку является ведущим образовательных передач на канале Discovery. Московский международный форум «Открытые инновации» — это дискуссионная площадка для чиновников правительств, представителей технологического бизнеса и ученых. Среди основных целей форума — развитие и коммерциализация новых технологий, создание инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. Мероприятие проводится под эгидой правительства Москвы ежегодно, начиная с 2012 года. 16-18 октября 2017 года шестой по счету форум прошел на территории иннограда «Сколково». Митио Каку был одним из участников пленарной сессии форума, посвященной цифровой экономике.

«Цифровая трансформация поможет устранить противоречия современного капитализма»

— Что несут человечеству цифровые технологии — новые риски или новые возможности?

— Когда речь идет о развитии технологий, всегда есть риски. Но выгоды от их использования для общества все равно будут заметнее. Я уверен, что цифровая трансформация поможет устранить противоречия современного капитализма, справиться с его неэффективностью, избавиться от надоедливого присутствия в экономике посредников, не вносящих в бизнес-процессы и цепочку между производителем и потребителем никакой реальной ценности.

— Как цифровые технологии изменят потребление товаров и услуг?

— Главное изменение будет связано с переходом от привычного капитализма к совершенному, как я его называю. В классической системе капитализма цены определяются спросом и предложением. Эта система могла неплохо работать во времена Адама Смита, когда потребители представляли, как выглядит ценообразование по большинству доступных товаров. Но сейчас, когда мы чаще всего не можем сказать, какова себестоимость производства той или иной продукции, этот капитализм несовершенен и несправедлив, от него выигрывают многочисленные посредники, занимающиеся перепродажей. Заменить его совершенным капитализмом помогут новые технические устройства, построенные на дополненной реальности и искусственном интеллекте.

Представьте контактные линзы, которые человек надевает, собираясь в магазин. Он смотрит на товары, и умные линзы моментально сравнивают их цены и качество с ценами и качеством аналогичных товаров в других магазинах, давая советы, что и где лучше покупать. Потребитель сможет мгновенно просмотреть все отзывы на товар, который его интересует, запросить любые данные о нем. Такое устройство превратит каждого потребителя в эксперта, обладающего неограниченным знанием рынка! Спрос и предложение будут идеально соответствовать друг другу, а значит, капитализм станет совершенным.

— От таких устройств выиграют только потребители или бизнесмены тоже?

— Все, кроме ненужных посредников. Потребители получат более качественные товары по более низкой цене. Производители смогут продавать больше товаров, потому что ретейлеры перестанут делать на них неоправданную наценку. Наконец, сами ретейлеры, анализирующие «большие данные» с технических устройств, будут четче видеть портрет каждого из своих потребителей. Им придется ловить волны новых технологий и пытаться их оседлать, чтобы создать для потребителя дополнительную ценность. А вот посреднические услуги — перепродажа с неоправданной накруткой цен, реклама, бьющая залпом по широкой аудитории и при этом попадающая лишь в немногих, — уйдут в прошлое.

Чем занимаются сегодня сервисы, подобные Airbnb и Uber? Именно устранением ненужных посредников. В конечном итоге выиграет все общество, поскольку потребители смогут извлекать из рынка новые ценности, а производителям придется постоянно повышать качество товаров и услуг, реагируя на растущий уровень требовательности покупателей.

Митио Каку высупает на Международной промышленной выставке «Иннопром-2013» в Екатеринбурге (Фото: Яков Глинский / РИА Новости)

«Алгоритмы не могут быть полноценной заменой людям»

— Сейчас часто говорят о том, что развитие технологий уже в ближайшем будущем приведет к вымиранию десятков профессий. Это опасность или благо для общества?

— Отомрут именно те самые посреднические профессии, в которых уже сейчас мало пользы. Например, технические устройства позволят заменить труд низкоквалифицированных врачей. Если вы почувствуете себя нездоровым, то, не вставая с постели, сможете обратиться к виртуальному робо-доктору и рассказать ему о своих симптомах. Вам не придется никуда ходить, не придется даже нажимать кнопки: робо-доктор будет задавать вам уточняющие вопросы: «Где болит? Какого характера боль?» и т.п., а потом поставит диагноз, опираясь на огромную базу кейсов, где у больных были такие же симптомы. Такой робо-доктор даже сможет сделать большую часть необходимых анализов — измерить вашу температуру с помощью инфракрасной камеры, изучить частицы ДНК из ванной с помощью специальных сенсоров. И только в более сложных случаях придется прибегать к помощи врача-человека. Такие системы, построенные на использовании искусственного интеллекта, революционизируют медицину, помогут сохранять людям жизнь и здоровье.

— Некоторые профессии, кажется, отмирают уже на глазах. Например, в этом году руководство крупнейшего российского банка собирается сократить три тысячи юристов, чей труд заменит работа программных комплексов.

— Совершенно верно, юристы — одни из первых на очереди. Уже сейчас в мире работают десятки робо-юристов — программ, которые берут на себя рутинную работу по составлению заявлений, исков, писем и так далее. Это необратимый процесс.​

И все-таки я бы предостерег от непродуманной замены людей роботами. Сейчас многие банки говорят: «Давайте заменим высокооплачиваемых финансовых аналитиков на алгоритмы, которым не требуется зарплата». Но алгоритмы не могут быть полноценной заменой людям — они могут только помогать им, давая более богатую информацию для принятия решений. Точно так же и робо-врачи, о которых я упомянул, не заменят докторов, а будут только помогать им. Во всех областях, где нужны рутинные действия, искусственный интеллект уже вовсю заменяет работников-людей, высвобождая их время и энергию для более креативных занятий.

«Люди станут кем-то вроде волшебников»

— Как преобразится мир благодаря дальнейшему развитию интернета?

— В ближайшем будущем интернет станет таким же незаметным, как сейчас электричество. Сто лет назад электричество было у всех на слуху. Сейчас, когда мы пользуемся автомобилем или смартфоном, мы не задумываемся о том, что в них используется электричество — мы принимаем это как должное. Оно стало незаметной и неотъемлемой частью нашего окружения — как трава и деревья для первобытного человека. Точно такая же судьба ждет интернет. Всего через десятилетие чипы для электронных устройств будут стоить дешевле, чем бумага. Все устройства вокруг нас будут иметь выход в сеть, и мы будем жить внутри единой интеллектуальной среды. Люди станут кем-то вроде волшебников: они будут постоянно общаться с неживой материей, голосом, жестами или даже мысленно приказывая предметом сделать то-то и то-то.

— А само общество как-то поменяется?

— Конечно, и не только общество в целом, но даже сознание и личность каждого индивида будут цифровизованы. Компьютеры научатся считывать из мозга наши впечатления и воспоминания и хранить их в огромных библиотеках, откуда их можно будет скачивать и загружать в мозг других людей. Исследования в этой области сейчас ведутся, например, в Массачусетском технологическом институте. Это цифровое хранение впечатлений также революционизирует потребление, поскольку любой человек сможет ознакомиться с впечатлениями других потребителей от продукта до его покупки.

И это будет только начало. Благодаря цифровым технологиям люди в каком-то смысле достигнут бессмертия — можно будет, скажем, собрать все, что известно об Альберте Эйнштейне, и сделать на основе этой информации его цифровую личность, дополнив ее реалистичным голографическим образом. Еще проще будет сделать цифровую личность для ныне живущего человека — например, для вас, считав информацию с вашего мозга и изготовив виртуального двойника. Такой цифровой аватар будет очень близок к вам настоящему. Когда вы умрете, он сможет жить вместо вас: развиваться на основе вашего характера, пополняя свою память впечатлениями от общения с людьми.

— Мне кажется, все это уже из области научной фантастики. Какова вероятность того, что мы все это увидим, а не следующие поколения?

— Двадцать лет назад мы вообразить не могли, что интернет будет занимать такое место в нашей жизни. Пятнадцать лет назад никто не представлял, что люди будут неразлучны со своими смартфонами, то и дело прибегая к их помощи. Новые возможности возникают не только потому, что появляются новые решения — многие из них были предсказаны футурологами давным-давно. Мир меняется и благодаря простому росту технологических возможностей: так, производительность процессоров удваивается каждые 18 месяцев, и даже при том, что закон Мура скоро может перестать работать (основатель Intel Гордон Мур заметил, что число транзисторов, помещаемых на интегральной схеме, удваивается каждые два года, это наблюдение получило название «Закон Мура». — РБК), и эра кремния подойдет к концу, мы явно освоим новые носители информации. Цифровизация общества уже началась, она происходит на наших глазах и совершенно необратима. Любые перемены всегда ближе, чем кажутся.