Интернет без анонимов: как заработать на проверке цифровой личности

Создать поддельную цифровую личность и затем использовать ее для обмана одного из многочисленных онлайн-сервисов несложно. Братья Северюхины придумали, как бороться с мошенниками, и привлекли в свой проект около $1 млн инвестиций

Братья Петр, Андрей и Яков Северюхины (слева направо) (Фото: Асхат Бардынов​ для РБК)

Когда основатель каршеринга YouDrive Борис Голиков только начинал бизнес в Москве, данные и документы клиентов его сотрудники проверяли вручную. Работа шла медленно и неэффективно: процедура занимала около суток, приходилось постоянно нанимать новых людей. Однако и обойтись без верификации личности было нельзя.

«Много людей пытались зарегистрироваться по поддельным документам — кто-то по хулиганским соображениям, кто-то с целью мошенничества. Бывало даже, что мужчины выдавали себя за женщин», — вспоминает Голиков. В итоге он решил подключить автоматическую систему верификации от российской компании Sum&Substance — теперь проверка занимает не более двух часов. Софт ищет следы ретуши в сканах документов, распознает лицо в паспорте и сверяет с селфи, проверяет по открытым источникам данных, не находится ли человек в стоп-листах разных стран.

Проблема верификации личности становится все более актуальной. Среди клиентов Sum&Substance — такси, онлайн-сервисы совместного потребления, платформы для поиска сотрудников и исполнителей, дейтинговые платформы и компании финтех-индустрии: Gett, YouDo, Avito, BeepCar, Cryptopay, YouDrive, The Token Fund, Zerion, Nousplatform, Tokenbox и др.

Как стало известно РБК, фонд United Capital Partners Ильи Щербовича и фонд Flint Capital Дмитрия Смирнова и Олега Сейдака возглавили в октябре первый раунд инвестиций в Sum&Substance. Инвесторы приобрели 10% компании исходя из общей оценки в $7–10 млн, — окончательная сумма зависит от финансовых показателей стартапа. «Рынок защиты от мошенничеств и преступлений в интернете сейчас растет на десятки процентов год, объем преступлений, совершенных только в России, за 2016 год вырос в три раза и превысил 66 тыс. выявленных случаев», — говорит партнер Flint Capital Андрей Гершфельд. «Мы считаем, что рынок добровольной идентификации будет расти, так как решения, подобные Sum&Substance, помогают снизить риски и повысить уровень доверия пользователей к сервисам», — подтверждает партнер инвестиционной группы UCP Виктория Лазарева.

В поисках себя

Sum&Substance основали три брата — Андрей, Яков и Петр Северюхины. Предпринимателями они стали неожиданно для самих себя. В начале 2000-х Андрей Северюхин работал менеджером по продажам автодилера «Рольф», а его братья — в студии веб-дизайна Monique. «В 2006 году неожиданно ушло в отставку руководство студии, оставив команду и незавершенные проекты, и братья предложили мне с ними заняться этим бизнесом», — вспоминает Андрей Северюхин. Одним из первых проектов стал интернет-магазин электроники — клиент заказал разработку сайта магазина, а потом отказался от заказа, и партнеры решили самостоятельно развивать проект. Их интернет-магазин сотовых телефонов PhoneLab оказался довольно успешным, но затем случился кризис. Как вспоминает Северюхин, сначала заказы сыпались валом, но в 2008 году продажи упали в три раза за шесть дней.

Андрей Северюхин (Фото: Асхат Бардынов​ для РБК)

Северюхины смогли справиться с последствиями кризиса, переориентировав проект на B2B-заказы: например, как-то раз им пришлось искать карты памяти с определенными техническими параметрами для компании, разрабатывающей медицинское оборудование. Этот бизнес приносил около 60 млн руб. выручки в год, но заниматься одними продажами братьям Северюхиным было неинтересно.

В 2011 году братья задумали создать трехмерную карту Санкт-Петербурга с элементами дополненной реальности. «У нас была идея (кроме красочной подачи) — построить уникальные маршруты для людей в зависимости от их предпочтений. Например, для любителя лобстеров и футбола со $100 в кармане. Но для этого нужна была нейронная сеть. Так мы столкнулись впервые с прикладным машинным обучением», — говорит Андрей Северюхин. Впрочем, красивая идея обернулась провалом — проект требовал инвестиций, монетизация была неочевидной, а инвестора найти не удалось.

В поисках мошенников

Братья решили использовать ​нейросети для поиска мошенников. Возникла идея ловить автомобилистов, которые обманывают страховщиков, затирая на фотографиях повреждения на машинах при покупке полиса, а затем требуя возмещение ущерба.

На этот раз инвесторов найти удалось — в проект вложились экс-финансовый директор «ВКонтакте» Игорь Перекопский, ФРИИ и фонд Flint Capital. Как говорил в 2015 году сооснователь Flint Capital Олег Сейдак, в совокупности все инвесторы вложили около $1 млн. Позднее, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», долю ФРИИ выкупил Перекопский — он получил 25% в ООО «СМТДП Технолоджи».

Но и этот проект не взлетел: вскоре выяснилось, что большинство страховых компаний собирают данные в непригодном для анализа формате (как правило, фото слишком сильно сжаты), а чтобы организовать процедуру верификации, надо сначала перестроить всю систему работы с данными. В итоге бизнес по проверке документов для автостраховщиков так и не был запущен, а братья Северюхины, по их словам, выкупили доли остальных акционеров, чтобы использовать разработанные технологии в новых проектах. Игорь Перекопский это подтвердил. «Проект, по сути, закрыт в старом виде. Я же сосредоточен сейчас на своих проектах и как инвестор больше не выступаю в их новом бизнесе, но остаюсь с фаундерами в хороших отношениях», — рассказал РБК Перекопский.

Для ИТ-системы, разработанной Северюхиными, нашлось новое применение. Дело в том, что нейросеть позволяет находить не только отретушированные царапины на машинах, но и, например, незаконную вырубку леса, замаскированную под последствия пожара, на съемках со спутника или беспилотника. Под этот проект компания получила гранты от фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям на общую сумму 5 млн руб. Но сам рынок оказался очень небольшим. По словам Андрея Северюхина, в проекте работа велась с партнерами — разработчиками информационных ГИС-систем. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 году «СМТДП Технолоджи» получило 3,5 млн руб. выручки и 2,6 млн руб. убытков. В самой компании утверждают, что совокупная выручка всех юрлиц превысила 10 млн руб.

Яков Северюхин (Фото: Асхат Бардынов​ для РБК)

Братья искали большой рынок, на котором их технология «антифотошопа» оказалась бы востребована. И вскоре они его нашли: в 2015 году создатели биткоин-кошелька Cryptopay, который развивали знакомые Андрея Северюхина, решили автоматизировать систему удаленной идентификации пользователей. Северюхин рассказал им, что у него есть почти готовая система определения подлинности любых изображений, в том числе и фотодокументов. В итоге разработку системы идентификации клиентов менеджеры Cryptopay поручили компании Северюхиных.

Продукт получился настолько удачным, что предприниматели задумались о том, чтобы начать продавать его как отдельное решение. Самой большой нишей для него оказалась формирующаяся в тот момент сфера интернет-сервисов, через которые люди могут предлагать свои услуги, сдавать в аренду или обменивать товары, организовывать совместные покупки и пр. Проблема в том, что во всех этих сервисах человек регистрируется онлайн и единственным подтверждением его личности является фотография паспорта и данные кредитной карты, но их нетрудно подделать.

В разработку своей платформы для верификации документов команда Sum&Substance вложила несколько десятков миллионов рублей. Продажи начались в декабре 2016 года.

Рынок верификации Объем мирового рынка онлайн-верификации документов — около $10 млрд. Российский сегмент Sum&Substance оценивает в $50–100 млн. Ключевые мировые игроки — Gemalto, Civision и Trulioo. В России в этом сегменте работает несколько компаний, например CheckU, Identity Exchange и др. Участники рынка говорят, что пока они конкурируют не друг с другом, а скорее с традиционными методами проверки документов: например, многие онлайн-сервисы используют для верификации документов салоны сотовой связи. «Проблема автоматической идентификации в том, что она часто реагирует на совершенно нормальные документы, помечая их как поддельные, поэтому большинство игроков на рынке на самом деле продолжают использовать живых операторов, хотя сами говорят о стопроцентной автоматизации», — говорит представитель одного из конкурентов Sum&Substance. «Сейчас на рынке онлайн-идентификации есть только отдельные модули, которые решают конкретные задачи, например отдельно предлагают распознавание документов или проверку подлинности данных. Мы же предлагаем всю инфраструктуру для безопасной обработки личных данных», — объясняет Северюхин.

Как это работает

«Купить в Сети шаблоны поддельных документов, данных карт и прочего не составляет никакой проблемы, за незначительную сумму можно взять сразу набор из десятков фейковых цифровых личностей», — рассказывает Андрей Северюхин.

Как отличить подделку от оригинальных документов? В первую очередь присланное человеком изображение анализируется на предмет использования графических редакторов. Затем программа распознавания текста считывает напечатанные данные (этот алгоритм разработала не сама Sum&Substance, а ее технологический партнер — компания Smart Engines), технология распознавания лица сравнивает фото в паспорте человека с его аватаром в самом сервисе. Система автоматически анализирует информацию и может находить аномалии, например, если серия и номер паспорта не соответствуют дате выдачи. В то же время нейросеть производит поиск по открытым источникам, например по международным стоп-листам, анализирует, не находится ли документ в списках утерянных или украденных.

Петр Северюхин (Фото: Асхат Бардынов​ для РБК)

Сейчас в Sum&Substance работают около 30 человек, в основном в головном офисе в Санкт-Петербурге, также есть представительства в Москве, Тель-Авиве и Лондоне. Компания продает свои услуги российским компаниям напрямую, а за рубежом работает также через партнеров по модели white label (продажа продукта или ИТ-решения под брендом другой компании).

С декабря 2016 года Sum&Substance провела 3 млн верификаций. Стоимость одной верификации в России Sum&Substance не называет; в Великобритании, где наиболее развит этот рынок, она обходится в £1–3. В России дешевле, но ненамного, говорит Северюхин. В компании YouDrive оценили стоимость одной верификации набора документов интернет-пользователя в 100 руб. То есть, по расчетам РБК, выручка компании за неполный год могла составить около 300 млн руб.

Такой масштаб и привлек инвесторов. «Это рынок с огромным потенциалом, а Sum&Substance на нем среди лидеров. Компания использует привлеченные средства для развития продуктовой линейки и поддержания роста, возможно, в перспективе часть средств будет направлена для тестов на внешних рынках», — объясняет партнер Flint Capital Андрей Гершфельд.

Главные надежды Андрей Северюхин связывает с бумом ICO: «Рано или поздно рынок криптовалют начнут регулировать и введут в том числе требования по проверке личностей участников сделок. И очевидно, что физически невозможно заставить всех участников ICO прийти в какое-то одно место с паспортами. Наше решение позволяет выполнить такие требования без ущерба для скорости операций и мобильности инвесторов».