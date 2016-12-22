Ловцы серого: как автоматизировать борьбу с контрафактом в Рунете

На просторах Рунета предостаточно площадок, которые торгуют контрафактным и контрабандным товаром. Компания Brand Monitor нашла свою золотую жилу, автоматизировав поиск и нейтрализацию таких пиратов

Юрий Вопилов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Когда мы оценили масштаб проблемы, то стало ясно, что объемы контрафакта на порядок превышают продажи оригинальной продукции. Десятки тысяч пар обуви приходят из Китая только на московские рынки, а оттуда попадают в онлайн- и офлайн-магазины по всей стране. И речь [идет] не о сером импорте, а о настоящих подделках, — рассказывает Игорь Смирнов, руководитель направления e-commerce компании Fashion Retail, официального дистрибьютора бренда UGG. — На вид подделку от оригинала отличит только профессионал, а ее цены в рознице достигают 60–70%».​

В ноябре прошлого года представители американской марки UGG, запуская первый официальный интернет-магазин в России, обнаружили, что контрафактную продукцию продают сотни онлайн-магазинов, с которыми приходится конкурировать. «Ключевая проблема российского законодательства в том, что правообладатель должен доказывать в суде, «что он не верблюд» и каждый конкретный магазин нарушает его права, — рассказывает Смирнов. — В западных странах все ровно наоборот: например, чтобы разместить рекламу зарегистрированной торговой марки в Google, предприниматель должен сначала доказать, что имеет официальное право продавать этот бренд».

Масштаб торговли контрафактом и подделками в интернете трудно переоценить. Сотни сайтов и тысячи одностраничных лендингов появляются и исчезают каждый день. Стоит правообладателям закрыть один интернет-магазин, как появляется еще несколько. Владельцы известных брендов зачастую опускают руки и перестают бороться, рассчитывая, что потребители сами отличат контрафакт от оригинала.

Основатель Brand Monitor Юрий Вопилов и его команда решили, что проблема эта не столько юридическая, сколько техническая.

Дело в том, что принятый в 2013 году в России «антипиратский закон» (187-ФЗ) дал правообладателям новые юридические инструменты. Информационные посредники — регистраторы, провайдеры, хостинг-сервисы — стали нести ответственность за сотрудничество с пиратами. Правообладатели получили возможность обращаться к хостерам, чтобы те в досудебном порядке блокировали адреса интернет-магазинов, к представителям соцсетей и онлайн-агрегаторов, чтобы они убирали страницы нарушителей. Это позволило поставить борьбу с контрафактом на поток. По словам Смирнова, с осени прошлого года Brand Monitor заблокировал сотни интернет-магазинов и тысячи страниц в соцсетях с предложениями поддельных UGG.

Такая эффективность стала возможна благодаря тому, что Вопилов переложил задачу поиска нарушителей на плечи компьютерной системы. Она сама находит сайты с нелегальной продукцией, сама направляет жалобы сперва владельцам, а затем и хостинг-провайдерам. Технологический подход позволил Brand Monitor стремительно построить свой бизнес — в 2016 году выручка компании составила 23 млн руб., операционная прибыль — 14 млн руб. В первом квартале 2017-го выручка выросла год к году в пять раз, превысив 16 млн руб.

Особенности национальной охоты

Выходец из Красноярска 31-летний Юрий Вопилов с 2011 года возглавлял разработку новых технологий в компании «Веб Контроль», которая помогала крупнейшим производителям музыки, компьютерных игр и программного обеспечения блокировать в интернете нелегально используемый контент. «Если вы нашли нарушителя, вашим юристам ничего не стоит его прижать. Но если у вас 10 млрд страниц с видео и вам требуется найти, где тут «Железный человек-3», а где новый сезон «Игры престолов», вы никогда не отсмотрите этот объем вживую. Мы разработали специальную технологию на основе «компьютерного зрения», которая это все помогала делать», — рассказывает Вопилов.

Юрий Вопилов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основать собственную компанию он решил в 2014 году, когда к нему обратились представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупные веб-магазины. Их беспокоил не цифровой пиратский контент, разумеется, а товары, которые нелегально распространяют в интернете. «Борьба с контрафактом — одна из наших приоритетных задач, поэтому мы начали сотрудничать с Brand Monitor и этим сотрудничеством довольны», — говорит представитель АКИТ Юлия Галеева.

«Интернет-магазины сплошь и рядом представляются официальными дистрибьюторами всемирно известных брендов, — говорит Вопилов. — Но если в обычном магазине вам не составит труда отличить брендированные ботинки от дешевой подделки, то в интернете это невозможно: зачастую интернет-магазины, торгующие подделками, выглядят современнее, чем сайты официальных представительств». По его словам, около 80% продукции, которую предлагают торговцы в Рунете, продается с нарушением закона.

Ниша борьбы с контрафактом была относительно свободной. Защитой правообладателей занимались, как правило, крупные юридические компании — «Городисский и партнеры», Baker & McKenzie, Gowlings и др. «Если вашей продукцией торгуют 2 тыс. сайтов, судебные расходы станут исчисляться шестизначными числами. Поэтому судебные разбирательства целесообразны только в отношении крупнейших нарушителей», — объясняет Вопилов.

За рубежом компании, которые делают такую же работу, как Brand Monitor, появились еще около 15 лет назад — это MarkMonitor, NetNames, Pointer BP и др., но на российский рынок они не вышли. «В России «ВКонтакте» вместо Facebook, «Яндекс» вместо Google, кириллица вместо латиницы, — говорит Юрий. — Таких специфических регионов в мире мало — Китай, Турция, Польша и еще несколько. Раньше основной проблемой был Китай, но год назад компании освоили это направление, и проблемой номер один стала Россия. А у нас была изначально адаптированная под русский язык и сайты Рунета система, которая может быстро пресекать нарушения».

Приметы преступника

Общие инвестиции в создание Brand Monitor составили около 5 млн руб. Это были личные накопления Вопилова. Более года ушло на заключение первых контрактов с правообладателями и налаживанием коммуникации между всеми участниками процесса. Заработала система в 2015 году. «Найти сами магазины, торгующие нелегальной продукцией, не проблема. Сложнее всего — выстроить одновременную коммуникацию с сотней брендов и тысячей сайтов, а также поисковиками», — говорит Вопилов.

Система использует собственных поисковых роботов и программы-анализаторы текстов и изображений. Как только она замечает, что тот или иной сайт часто использует упоминания бренда клиента, его логотипы и названия товаров, она начинает анализ содержимого. «Технологии Brand Monitor позволяют понять, чему посвящена страничка, продают ли там товары или это просто форум, где их обсуждают безо всякой коммерческой цели», — поясняет Юрий.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Другое важное обстоятельство — цена: контрабандный или контрафактный товар обычно продается дешевле, чем легально ввезенная оригинальная продукция. Система вычисляет, насколько сильно цена на товары той или иной марки в конкретном интернет-магазине отличается от среднерыночной. «Если вы видите смартфон на 60% дешевле, чем в официальном магазине, то речь, скорее всего, идет о незаконно ввезенном товаре. Или о «франкенштейне», где корпус от оригинального аппарата, а начинка контрафактная, — утверждает Вопилов. — Правда, всегда приходится учитывать вероятность, что товар предлагается по акционной скидке, и запрашивать у самого правообладателя информацию насчет всех его акций. А бывает так, что хитрый интернет-магазин миксует легальный товар и контрабандный, чтобы сложнее было обнаружить нарушения закона. Чаще всего так делают магазины одежды, аксессуаров, галантереи».

Быстрее всего обычно удается отловить нарушителей, которые активно продвигают свой интернет-магазин. Если они дают рекламу в соцсетях и продвигают себя в поисковиках, то обнаружить их — задача нескольких суток, уверяет Вопилов. Когда нарушитель вычислен, Brand Monitor делает первый шаг — запрашивает документы о происхождении товара. «Фактически это просто приглашение к дискуссии — мы просим владельца магазина прислать легальное соглашение по распространению или доказать, что по данному бренду пришел срок исчерпания прав», — говорит основатель Brand Monitor​. Откликается обычно около 90% адресатов, порядка 70% предоставляют документы.

Если магазин не идет на контакт, Brand Monitor обращается к хостингу с требованием заблокировать его. И американский «Закон об авторском праве в цифровую эпоху», и российский закон 187-ФЗ обязывают хостинг-провайдеров блокировать нарушителей по первому обращению правообладателя (потом владельцы сайта могут обжаловать это решение).

Крупные и легальные хостинги, как правило, сразу блокируют нарушителей. Точно так же ведут себя крупные торговые площадки, такие как AliExpress. Другое дело, что примерно 10–15% нарушителей размещают свои магазины на так называемых абузоустойчивых (от англ. abuse — злоупотребление) хостингах, которые берут за свои услуги больше, но надежно укрывают магазин от законодательного преследования. Они держат серверы в странах, не имеющих законодательных рычагов влияния на владельцев этих серверов.

Тогда в ход вступают судебные инструменты. Впрочем, как признается Вопилов, его компания старается отдать работу по возбуждению административных дел юридическим партнерам, специализирующимся на ведении судебных процессов.

Сейчас у компании около 50 клиентов, пять из них — российские компании (копии договоров с крупнейшими есть у РБК). Среди клиентов Brand Monitor представители самых разных индустрий — New Balance, Xiaomi, UGG и др. Договор заключается на период от нескольких месяцев до нескольких лет. Один месяц работы Brand Monitor обходится клиенту в среднем в 300 тыс. руб. Цена услуги зависит от известности бренда — чем популярнее торговая марка, тем чаще подделывают и нелегально ее ввозят. Ключевая статья расходов — зарплаты 40 сотрудникам, большинство из которых программисты и юристы.

«Слишком резко стартовали»

Предприниматель из Новосибирска Дмитрий Сердобинцев открыл интернет-магазин парфюмерии и косметики «KPD Маркет» год назад, а уже летом 2017 года получил письмо от Brand Monitor о том, что он нарушает права владельцев бренда Estee Lauder. Вскоре Brand Monitor отправила заявление в Google, и несколько страниц «KPD Маркет» были изъяты из поиска. Сердобинцев, по его словам, закупает товар у официальных оптовиков «Прайм-парфюм» и «Элит-Галанд», но своего склада у него нет, так что закупка происходит уже после получения заказа от клиента. «Я предоставлю накладные, и они от меня отстанут», — надеется предприниматель.

Форумы интернет-ретейлеров наполнены негативными отзывами о методах Brand Monitor. Далеко не все получатели писем компании действительно торгуют подделками, у кого-то оригинальная продукция, которая ввезена в страну по неофициальным каналам (параллельный импорт), у кого-то истек срок контракта с поставщиком, а товар еще не распродан. И многие просто не понимают, почему компания требует у них документы. «Мы слишком резко стартовали, и люди не могут понять, почему они годами спокойно торговали и внезапно это стало невозможно. Те, кто отказывается, часто действуют по обычной юридической неграмотности. Например, человек отвечает нам: да, я купил эту партию «европейских» туфель в Китае и теперь могу делать с ней что хочу», — говорит Вопилов.

Юрий Вопилов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Его партнер Кирилл Кириллов рассказывает, что, когда бизнес только стартовал, угрозы приехать к ним в офис и положить конец претензиям поступали по несколько раз в день: «Доходило порой до абсурда, когда владелец сайта, реализующего контрафакт известных часовых марок, писал письмо в штаб-квартиру бренда и его российское представительство, утверждая, что продвигает их торговую марку уже более пяти лет и вообще не понимает, какие к нему могут быть претензии».

«Нужно понимать главное — сами по себе представители Brand Monitor ничего ни у кого не требуют, это не самозванцы, они работают по заданию правообладателя. Если вдруг произошла какая-то ошибка, а ошибки при таком масштабе неизбежны, нужно просто предоставить им копии документов — и все», — говорит Смирнов из Fashion Retail.

Он вполне доволен сотрудничеством, но, по его мнению, одной только технологии Brand Monitor недостаточно. «Самые прожженные пираты отключения хостинга не боятся — с ними можно справиться только «в поле», например, привлекать силовые структуры: прокуратуру, суды, полицию, а это требует гораздо больше времени и денег».