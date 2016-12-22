Педагог на подиуме: как бывшая учительница создала модельное агентство

Получившая педагогическое образование Наталья Долгополова оказалась в модельном бизнесе случайно. Уже после двух лет работы моделью она открыла свое агентство и навыки учительницы тут оказались очень кстати

Наталья Долгополова (Фото: Олег Яковлев / РБК)

​Задолго до того, как премьер-министр Дмитрий Медведев предложил недовольным зарплатой учителям идти в бизнес, этот тернистый путь прошла обычная московская преподавательница начальных классов.

Зимой 2006 года 22-летнюю Наталью Долгополову остановили на улице рекрутеры модельного агентства и предложили поучаствовать в кастинге. Из любопытства она согласилась и всего за один показ заработала половину учительского оклада — $100. Дождавшись летних каникул, Наталья пришла в первое приглянувшееся модельное агентство — Point. Директор, не долго думая, предложил ей сделать портфолио, оно оказалось крайне удачным, и Долгополова немедленно попала в крупные рекламные проекты и появилась на билбордах.

Совсем бросать школу Наталья не хотела, вела творческие студии и дополнительные занятия. «Но однажды бабушка одного из учеников увидела меня в утреннем телешоу и возмутилась, — рассказывает предпринимательница. — Пришлось распрощаться с преподаванием».

В общей сложности Наталья проработала моделью два года, успев попробовать себя в разных видах съемок, показов, проектов и презентаций. Доходы значительно превышали заработок в школе, но она чувствовала себя некомфортно: школа приучила ее к осмысленной работе, а короткие, порой всего на два часа, модельные проекты оставляли ощущение, что она не развивается, не растет.

Поэтому когда знакомые руководители рекламного агентства предложили Наталье сформировать отдел, который бы занимался модельным бизнесом, она долго не размышляла. «Компания дала мне в счет будущего заработка маленький офис, компьютер, стол, стул, средства на создание сайта и на оплату труда одного сотрудника и доступ к их клиентской базе», — вспоминает Долгополова. Так в сентябре 2009 года начало свою работу модельное агентство BAZАmodel.

Маленький и теневой

Рекламное агентство, в рамках которого Наталья организовала свой отдел, уже через полгода исчезло, но за это время она успела понять схемы работы, набрать первые базы клиентов и моделей. Так что после закрытия агентства Долгополова рискнула пуститься в свободное плавание.

Модельный рынок небольшой, ​все строится на личных договоренностях. При этом законодательной базы, регулирующей отношения моделей и агентств, нет, как и официальной профессии «модель». «Я должна была оберегать и модель, и клиента, потому что они приносят мне деньги. При этом обе стороны требовали от меня гарантий», — вспоминает Наталья. Если за рубежом многие агентства «выращивают моделей», как профессиональных футболистов, связывая их долгосрочными контрактами, то в России такой практики нет — модель в любой момент может уйти, а значит нет смысла инвестировать «на вырост».

Более того, некоторые относятся к моделям как к «эскорту», а это совсем другой бизнес. «Нормальные модельные агентства этим не занимаются, это стереотип, придуманный бабушками на скамейках», — уверяет Долгополова.

Наталья Долгополова (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Наталье помогли педагогическое образование и опыт работы в школе. «Если можешь «построить» 40 детей в летнем лагере, то и 18-летних моделей научишь не опаздывать и соблюдать договоренности», — смеется Наталья. Чтобы и клиенты были сыты, и модели целы, BAZAmodel выработало жесткую систему правил, позволяющих избегать типичных для теневых рынков проблем. Одно из них — агентство работает только по договорам, стопроцентная предоплата или гарантийное письмо, если это работа с рекламным или event-агентством, с которыми заказчик рассчитывается после проекта. «За семь с половиной лет работы не было ни разу, чтобы мне не заплатили или заплатили меньше, — говорит Наталья. — Были разве что задержки оплаты, да и то почему-то только у крупных компаний».

Ключевым инструментом продвижения бизнеса стал сайт, где клиенты могли выбрать модель и сделать заказ. На его создание в 2009 году Наталья потратила около 55 тыс. руб.

Учительская аккуратность пригодилась и при ведении бухгалтерии. «За неделю каждая модель может отработать на нескольких проектах у разных заказчиков. Представляете, какой это документооборот?» — говорит Наталья.

Опасное партнерство

В 2011 году бизнес Натальи оказался на грани краха. Трудности начались с рождением ребенка. «В роддом я поехала с работы, до последнего отвечая на телефонные звонки и контролируя проекты», — вспоминает она. Первые полгода после рождения сына Долгополова была уверена, что ребенок не помеха работе, даже на встречи ходила с молокоотсосом. Но как только малыш подрос и потребовал больше внимания, пришлось контролировать работу штата из трех сотрудников из дома. «Тут-то и начался хаос», — говорит Долгополова.

Теперь она признает, что ошибку совершила сама, договорившись работать с партнерским рекламным агентством в рамках общего юрлица. Преимущества казались очевидными: BAZAmodel получило бы новые клиентские и инвестиционные возможности, а партнер — возможность без агентских привлекать моделей BAZAmodel на мероприятия. По рекомендации партнера девушка взяла на работу нового менеджера, который должен был координировать сотрудничество с рекламным агентством. Наталья рассчитывала, что будет тратить на работу меньше времени, но вышло наоборот.

«Когда было создано новое ООО, партнер хотел перевести все мои активы (домен, счета в банке, мой офис, гардероб для промомероприятий) на общее юридическое лицо, но свои активы переводить отказался, — вспоминает Наталья. — Действовал по принципу «все ваше общее, а все мое только мое». Долгополова предложила прекратить сотрудничество. В ответ новый менеджер скопировал базы клиентов и моделей, финансовую отчетность и договоры, передав все несостоявшемуся партнеру. «Самое страшное — они забрали пароли от сайта и стали работать от имени BAZAmodel, получая все заявки от клиентов, но не платя моделям, — рассказывает Долгополова. — У меня был на руках полугодовалый ребенок, а я должна была решить все эти проблемы».

Пароли удалось вернуть лишь за $1,5 тыс. Долгополова поняла, что доверять может только себе, закрыла офис и нашла двух менеджеров, которые были готовы работать с собственными базами клиентов и без оклада, за комиссию 20–30% от прибыли. Сама она стала работать из дома. Это, кстати, оказалось своевременно: модельный бизнес в Москве стремительно уходил в онлайн. Если в 2009 году агентство проводило до семи «живых» кастингов в неделю, то к 2012 году их число сократилось до одного-двух, а в 2017-м «живые» кастинги проходят не чаще чем раз в полгода. «Клиенты отбирают моделей по фотографиям. И поэтому еще важнее становится фактор доверия агентству», — подчеркивает Наталья.

За год схема работы с менеджерами на аутсорсинге была отработана на «отлично», и Долгополова решила ее не менять. Сейчас с агентством сотрудничают три постоянных проектных менеджера, бухгалтер и IT-специалист на аутсорсинге. В небольшом офисе у станции метро «Римская» постоянно находится только штатный администратор, там хранятся документы и гардероб. Иногда офис используют в качестве шоу-рума, где клиент может посмотреть девушек.

«Универсальные солдаты»

Многие думают, что работа модели ходить по подиуму и сниматься для глянцевых журналов. На самом деле в России модельные агентства чаще всего занимаются подбором персонала для выставок и презентаций, и BAZAmodel не исключение. 70–80% его заказов связано именно с этими видами мероприятий. У компании 15–18 постоянных клиентов, рекламных, PR- и event-агентств — «Подъежики», Market Emotion, «Полилог», Redday, «Феста» и др. «Большой плюс агентства — оперативность. Оно всегда идет навстречу по срокам выполнения заказа», — говорит руководитель департамента организации мероприятий агентства «Полилог» Ирина Комлева.

Сейчас в базе агентства 350 моделей, из них 70–80 — активный состав. Это те, кто хорошо выглядит, готов к работе и имеет максимальное количество положительных отзывов от клиентов. Наталья предлагает клиентам выбирать не только по росту, весу и цвету волос, но и по совокупности других характеристик, например по семейному положению и увлечениям. «Вся эта информация помогает понять мотивацию человека, нужно ли ему платить за образование или за жилье, — поясняет Наталья. — Модель ведь не связана со мной постоянным контрактом, и если у нее нет мотивации заработать, она не выйдет на проект».

Наталья Долгополова (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В базе также данные об образовании и владении иностранными языками: «Если модель красивая, но при этом ничему не учится, то максимум, на который она способна, — это стоять и улыбаться. Такие модели тоже нужны, но более востребованы «универсальные бойцы», которые обладают и выдающимися внешними данными, и высокой степенью коммуникабельности», — говорит Долгополова. При этом, утверждает она, комиссия BAZAmodel ниже, чем в среднем по рынку: если некоторые конкуренты берут с моделей 40–50%, то Долгополова — 20–25%. «Если вести себя непорядочно по отношению к моделям, у агентства не будет постоянной базы «универсальных солдат», — говорит Наталья.

Московский модельный рынок — несколько десятков крупных агентств: i-Model, Verona, Modus Vivendis и др. Найти красивых девушек, желающих подработать, несложно, главная проблема — это дисциплина и организация труда. «Некоторые агентства, получив деньги, сразу же перестают интересоваться, как будут работать их модели. В итоге утром девочки опаздывают или приходят с проблемами на коже, половина блондинок оказываются брюнетками, часть моделей занизили свой вес и не могут влезть в подготовленную форму», — говорит Наталья. Чтобы свести риски к минимуму, менеджер BAZAmodel, ведущий мероприятие, обязан присутствовать на нем — помогать в координации и следить за работой. Кроме того, Долгополова поддерживает постоянный личный контакт с моделями, не отправляет на работу тех, кого давно не видела и в ком не уверена.

Это позволяет агентству оставаться на плаву даже при том, что кризис сильно ударил по российскому модельному бизнесу: мероприятия стали проводиться реже, многие зарубежные представители fashion-индустрии ушли из страны. В 2017 году выручка BAZAmodel колеблется от 280 тыс. до 450 тыс. руб. в месяц (чистая прибыль — от 180 тыс. до 350 тыс. руб.). «В месяц мы делаем четыре-пять крупных проектов, которые включают целый комплекс наших услуг — подбор персонала, пошив одежды, предоставление визажистов-стилистов, фотографов, иногда даже кейтеринг и трансфер, — говорит Наталья. — И примерно 15–20 простых проектов, касающихся только подбора персонала».

Чем масштабнее проект, тем обычно больше проблем. Например, в 2015 году BAZAmodel подбирало сто моделей для музыкального фестиваля GEM Fest, проводившегося в Грузии. «Нужно понимать, что для утверждения ста моделей клиенту на живой кастинг нужно предоставить 500 моделей, а чтобы отобрать 500 моделей, нам нужно пересмотреть 1 тыс. моделей, а заявок будет 3 тыс.», — говорит Наталья. Сопоставимым по сложности проектом был подбор моделей для стенда Mercedes на Московском международном автосалоне — 2016. На кастинге были просмотрены 520 человек, а заявок было более 1 тыс. В итоге на стенде работали 70 человек, еще 30 были в запасе.

Шить и учить

Сейчас агентство осваивает несколько новых направлений. Например, на протяжении последних трех лет клиенты периодически просили подобрать им сотрудниц на должности секретарей и личных помощников, и в нынешнем году Наталья решила оформить такие услуги в качестве отдельного HR-сервиса Smart&Beauty. «Будем подбирать секретарей и ассистентов не только с хорошим резюме, но и с яркой внешностью», — поясняет предпринимательница.

Еще одним новым сервисом, запущенным в марте 2017 года, стал Dress your staff — служба по аренде и пошиву одежды для промоперсонала. «В какой-то момент я поняла, что это доходное направление, которое уже сейчас приносит мне до 40% прибыли, и решила развить его в отдельный проект», — вспоминает Долгополова. В 2010 году агентство сшило костюмы для моделей, представлявших стенд аэропорта Внуково на авиационной выставке EBACE в Женеве. В итоге аэропорт заказал у агентства пошив такой же формы для своего VIP-терминала. «Я постоянно работаю с одной мастерской, которая шьет для моих моделей на выставки. Этим же мастерам я поручила разработку заказа для аэропорта Внуково, — говорит Наталья. — Получается, я просто качественно выполнила свою работу, связанную с подбором персонала: красиво одела моделей для стенда — и вот какой получила результат».

В конце 2016 года совместно с каналом Fashion TV агентство Натальи Долгополовой начало работать над созданием школы моделей. Уже подписаны договоры, продумана программа обучения, достигнуты договоренности со спонсорами и площадкой, на которой все будет происходить. Планируется, что школа заработает к концу лета 2017 года. Впрочем, подобные школы уже есть у многих конкурентов — желающих освоить эту профессию гораздо больше, чем реальный спрос на услуги моделей.