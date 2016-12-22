Опасные связи: сможет ли Илон Маск объединить мозг человека и компьютер

Илон Маск Фото: Patrick Fallon / Reuters

В апреле стало известно о новом проекте основателя Tesla и Space X Илона Маска. Как обычно, его затея выглядит фантастично: он хочет соединить человеческий мозг и компьютер. И на этот раз у него много конкурентов

​Neuralink — так называется новая компания Илона Маска, которая займется воплощением нового замысла неутомимого инноватора. Загоревшийся идеей объединить компьютер и человеческий мозг Маск уже поговорил более чем с тысячей специалистов в разных областях — от нейрохирургии до микроэлектроники — и собрал костяк команды, которую сам возглавил в качестве гендиректора. «Neuralink хочет создать человека будущего», — объясняет в блоге Wait But Why журналист Тим Урбан, которому Маск доверил честь подробно рассказать миру о новом проекте.

Цель Neuralink — разработка технологии neural lace («нейронное кружево»), с помощью которой можно будет имплантировать в человеческий мозг крошечные электроды. Таким образом, между человеком и компьютером не будет больше посредника в виде клавиатуры, компьютерной мыши или тачскрина, их заменит нейрокомпьютерный интерфейс.

В ближайшее время эта технология, по замыслу создателей, будет использоваться для улучшения памяти или устранения последствий повреждения мозга. «Наша цель — через четыре года вывести на рынок что-то, что поможет людям со сложными мозговыми травмами», — заявил Маск.

Но его фантазия летит дальше: предпринимателя давно волнует тема искусственного интеллекта. «Мы должны быть очень осторожны с искусственным интеллектом. Потенциально он более опасен, чем ядерное оружие», — написал Маск в Twitter в августе 2016 года. Neuralink собирается создать системы, которые помогут человечеству избежать подчинения искусственному интеллекту, сделают людей умнее.

Под началом Маска исследователи также работают над принципиально новым способом общения — по сути, телепатией. Маск объяснил в блоге Wait But Why свой замысел: сейчас множество идей, возникающих в голове человека, «сжимаются» для передачи с помощью речи или печати, и скорость такой передачи остается «невероятно низкой». «Если бы у вас было два нейроинтерфейса, вы бы могли передать эти идеи напрямую другому человеку, не сжимая их», — уверен он. В результате люди смогут без разговоров передавать свои мысли друг другу.

Объем инвестиций в проект Маск не раскрывает, и до создания конкретного продукта еще далеко, поскольку не решен еще ряд ключевых проблем. Например, ученые и инженеры думают, где хранить передаваемые данные. Команда Neuralink говорит об одновременной записи с 1 млн нейронных клеток. Следующая проблема — как поместить имплант в мозг. «Понадобится устройство вроде Lasik (наиболее популярная в мире методика лазерной коррекции зрения. — РБК) с автоматизированными процессами, иначе мы будем связаны ограниченным числом нейрохирургов, а цены на такую операцию будут очень высокими», — рассказывает Маск. Команде Neuralink надо также решить проблему биосовместимости, чтобы чужеродные объекты не отторгались организмом.

Мозг и наука Если бизнес заинтересовался нейрокомпьютерными интерфейсами (BMI — brain-machine interface) относительно недавно, то ученые работают с такими технологиями уже много лет. Первым нейроинтерфейсом многие считают Stimoceiver — электродное устройство, которым можно было управлять с помощью радиосигналов в FM-диапазоне. Его в 1950-х тестировал на быках, пытаясь управлять их движениями, нейрохирург Йельского университета Хосе Дельгадо. Первые устройства в организм человека были имплантированы в 1990-х. Например, ученый Филипп Кеннеди произвел такой эксперимент в 1998 году: испытуемый, художник и музыкант Джонни Рей, думая или представляя движения рук, управлял курсором на экране компьютера. Эксперименты над созданием нейрокомпьютерного интерфейса продолжаются, и результаты новых исследований публикуются постоянно. Международный исследовательский консорциум Walk Again (WAP) разработал экзоскелет для людей, лишенных возможности двигаться. Разработчики используют виртуальную реальность, чтобы помочь парализованным снова почувствовать ноги. Восемь человек, которые участвовали в тестах, частично восстановили моторику.

«Раньше, чем вы предполагаете»

В стремлении соединить мозг человека и компьютер Маск не одинок — над нейрокомпьютерными интерфейсами работают уже несколько компаний.

Заявление Маска о создании Neuralink совпало с анонсом проекта Facebook в области BMI (brain-machine interface). 20 апреля на ежегодной конференции для разработчиков выступила Регина Дуган, менеджер секретного отдела Building 8, который пытается переосмыслить человеческое общение. Инженер по образованию, Дуган пришла в Facebook из Google, а прежде работала на правительство США, возглавляя DAPRA — Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны.

Технология BMI (brain-machine interface). Вживленный в мозг животного микрочип позволяет обезьяне управлять механической рукой. Таким образом BMI может помочь парализованным людям. Китай, Чжэцзянский университет. Февраль 2012 года Фото: China Daily Information Corp / Reuters

Дуган рассказала о двух проектах, которые приоритетны для Building 8 в ближайшие два года. Во-первых, исследователи хотят создать систему, которая позволит печатать 100 слов в минуту, дешифруя нейронную деятельность, связанную с речью. По словам Дуган, разработчики хотят перевести в текст импульсы, которые мозг отправляет в центр речи, когда мысль уже сформирована и остается ее лишь произнести. Эта система должна в первую очередь помочь людям с нарушениями речи. А затем — поменять саму суть взаимодействия гаджетов и людей.

Вторая идея Building 8 выглядит еще более экзотично: там хотят научить людей «слышать» с помощью кожи. «У вас есть два квадратных метра кожи <…> подключенные к вашему мозгу», — пишет Дуган в своем посте на Facebook. Оборудование Building 8 состоит из программного обеспечения и рукава с 16 датчиками, отвечающими за тактильную отдачу. И пользователь по воздействию на кожу определяет, что было сказано.

Обе разработки находятся в начальной стадии, но планы у Facebook амбициозные. «Все это кажется нереальным, но, вероятно, будет возможно раньше, чем вы предполагаете», — обещала Дуган. Про объем инвестиций в Facebook тоже не говорят — слишком уж далеко до коммерческой реализации проекта.

Империя Маска в цифрах $15 млрд оценивается состояние Илона Маска, это 80-е место в мировом рейтинге миллиардеров $675 млн убытков принес в 2016 году ключевой актив Маска автомобильная компания Tesla, зато выручка компании выросла на $4 млрд и составила $7 млрд 84 тыс. автомобилей выпустила Tesla в 2016 году, к 2018 году объемы производства должны достигнуть 500 тыс. штук 22% акций Tesla принадлежит Маску, в проекте SpaceX у него 54%, производитель космических ракет тоже приносит убытки $50,6 млрд — капитализация Tesla в начале мая 2017 года, SpaceX оценивается инвесторами в $10 млрд Источники: Forbes, Businessinsider

Мафия PayPal

Илон Маск сделал состояние не на футурологических идеях — он был среди основателей платежной системы PayPal, купленной в 2002 году eBay за $1,5 млрд. Предприниматель, по сообщениями СМИ, получил около $175 млн за пакет в 11,7% акций.

К PayPal имел отношение и 39-летний Брайан Джонсон, предприниматель из Кремниевой долины, который запустил стартап по внедрению компьютера в мозг человека. Он за $800 млн продал PayPal свой первый стартап — сервис для совершения электронных покупок Braintree. После сделки предприниматель начал искать применение этим деньгам. Общаясь с сотнями разных людей, он постепенно понял, что самый ценный ресурс человечества, интеллект, находится под угрозой из-за мощного развития компьютерных технологий.

В 2016 году Джонсон создал компанию Kernel и вложил в нее $100 млн. В ее головном офисе в Лос-Анджелесе работают сейчас около 20 человек. Задача Kernel — создать принципиально новые «нейронные инструменты», чтобы человеческий мозг мог делать вещи, на которые прежде не был способен. Джонсон фокусируется на том, чтобы в первую очередь понять, как функционирует мозг человека, ведь до конца в его тайнах наука до сих пор не разобралась. Только на это уйдут годы, уверен предприниматель.

Полученные при этом знания бизнесмен планирует применить в медицинских целях — прежде всего для лечения дегенеративных заболеваний, например болезни Альцгеймера, эпилепсии, слабоумия. «Мы уже знаем, что, если мы поместим чип в мозг и пустим электрические сигналы, мы сможем нейтрализовать некоторые симптомы болезни Паркинсона», — cказал Джонсон в интервью The Verge.

В перспективе, как и Маск, он рассчитывает «прокачать» мозг и создать интерфейс для связи с компьютерными мощностями напрямую.

Новая волна

Над созданием нейроинтерфейсов работают не только корпорации и миллионеры, но и независимые стартапы. Как правило, они предлагают более «приземленные» технологии, которые можно использовать уже сейчас.

Например, канадская компания InteraXon разработала устройство для медитации — повязку Muse. Она должна научить людей чувствовать себя спокойнее. Пользователь надевает повязку на голову, и сенсоры Muse отслеживают состояние префронтальной коры головного мозга, связанной с большинством его структур. Устройство анализирует излучаемые ею волны разной частоты — альфа (8–12 Гц), которые соответствуют расслабленному состоянию мозга, и бета (12–30 Гц), которые говорят о том, что мозг сфокусирован на чем-то или взбудоражен. С 2007 года проект привлек $17,2 млн.

Продукт калифорнийской компании Thync Relax Pro следит за качеством сна, и устройство передает сигналы, настраивающие мозг на расслабление. В результате, по замыслу разработчиков, человек должен погрузиться в глубокий сон за 10 минут. Продукт появился на рынке в 2017 году, а до этого компания пять лет проводила исследования, в общей сложности гаджет прошел 5 тыс. тестов. Стоит он $149, плюс $29 нужно платить ежемесячно за обновление софта, разработка которого обошлась в $13 млн.

Еще один стартап, Neurable из Бостона, использует стандартную электроэнцефалограмму мозга, чтобы управлять дополненной и виртуальной реальностью. Система анализирует изменения энцефалограммы и на основании анализа дает сигналы что-то изменить. Все это происходит в реальном времени.

Этот проект основали в 2015 году выпускники университета Мичигана — Рамзес Алькейд, Майкл Томсон, Джеймс Хеймет и Адам Молнар. Им пока далеко до объемов финансирования, которые доступны Маску или Facebook, — инвестиции составляют всего $2,4 млн, но планы грандиозные. «В перспективе мы хотим сделать эту платформу стандартом взаимодействия человека и любого аппаратного или программного устройства. Таким образом, люди смогут ходить по дому или офису и контролировать свои устройства, используя комбинацию дополненной реальности и активности мозга», — пояснил Алькейд в интервью TechCrunch.

Человек дополненный

В России, по словам заведующего Лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ Александра Каплана, несколько лабораторий показывают результаты на мировом уровне. В стране раньше, чем где бы то ни было, прошли клинические испытания нейроинтерфейсных тренажеров для восстановления двигательной функции у постинсультных пациентов, разработанных специалистами Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Лаборатория, которой заведует Каплан, получила финансирование для реализации проекта «НейроЧат». Этот проект нацелен на создание нейроинтерфейсной технологии подключения к интернету и социальным сетям пациентов с тяжелыми нарушениями речи и движений. «Если Маск предлагает внедрение сенсоров в мозг человека, то мы стараемся обойтись поверхностными датчиками, располагаемыми на голове», — поясняет ученый.

Эксперимент в лаборатории Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Март 2017 года Фото: Артем Коротаев / ТАСС

С 2009 года идут работы по проекту NeuroG, целью которого является создание универсальных алгоритмов для анализа распознавания зрительных образов человеком. А в 2015 году российская Объединенная приборостроительная корпорация приступила к испытаниям интерфейса, позволяющего силой мысли управлять биологическими роботизированными экзопротезами.

Пока все проекты в области нейрокомпьютерных интерфейсов находятся на ранних стадиях, и до коммерческого использования еще далеко. По словам Александра Каплана, сотни компаний производят «всякого рода нейроинтерфейсные поделки — игрушки, детекторы неких мозговых состояний, тренажеры каких-то умственных функций и т.д.», но всем им далеко до решения каких-либо серьезных задач. Однако пионеры в этой области могут снять жирные сливки. По прогнозам Аlliedmarketresearch, объем мирового рынка BMI достигнет $1,46 млрд в 2020 году.

Смогут ли нейроинтерфейсы заменить традиционные способы коммуникации и управления гаджетами? В самое ближайшее время — вряд ли. Пока они работают очень медленно, например буквы набираются не быстрее, чем по десять в минуту. Вряд ли ради такого кто-то согласится вживлять чип себе в мозг.

По мнению нейрофизиолога Каплана, первые действующие разработки появятся в горизонте десяти лет: ​«Дело идет к тому, что все мы будем просто вынуждены войти в настоящий симбиоз с электронными надстройками. Человек станет ощущать эти надстройки такими же необходимыми, как очки. В этом смысле человек неминуемо станет другим — Homo Augmenticus, то есть человеком дополненным».

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