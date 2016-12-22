Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,55 57,96 EUR Нал. 65,56 64,88 USD Бирж. 58,36 +0,59 EUR Бирж. 65,25 +0,55 USD ЦБ. 57,96 +0,22 EUR ЦБ. 64,86 +0,41 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1838,70 +0,87% РТС 992,58 -0,18% Brent 47,43 +0,30% DJIA 21384,28 +0,11% Nasdaq 6151,76 -0,22% FTSE 7500,40 +0,49%
Приложение вместо чиновника: как цифровизация изменит госуправление
Лента новостей
«Стриж» столкнулся с электричкой рядом с Курским вокзалом в Москве 15:26, Общество  Путин выразил соболезнования пострадавшим от лесных пожаров в Португалии 15:25, Политика «Ростелеком» предложил перевести госорганы на поисковик «Спутник» 15:19, Технологии и медиа Приложение вместо чиновника: как цифровизация изменит госуправление 15:15, Мнение Roshen подала жалобу из-за продления ареста имущества липецкой фабрики 15:12, Бизнес «Гринпис России» назвал недостаточным установку датчика чистоты в Находке 15:11, Политика Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка заявила о намерении пройти полиграф 15:06, Общество Путин пропустит премьеру фильма о себе из-за встречи с Атамбаевым 15:04, Политика СК начал проверку невыплаты зарплаты застрявшим в КНР российским морякам 14:59, Общество Трудовая династия с общим стажем более 800 лет 14:56, Партнерский материал В Москве завершилась церемония прощания с Алексеем Баталовым 14:53, Общество  МВД объяснило применение газа в отделении полиции 14:50, Общество Рекрутер с железной хваткой: как роботы ищут и нанимают людей 14:46, Свое дело Мэй рассказала о совершившем наезд на толпу в Лондоне водителе-одиночке 14:37, Общество «ЮТэйр» оштрафовали за отказ в регистрации и посадке пассажиров 14:31, Общество Проблемы с заказом машин на «Яндекс.Такси» связали с плохой погодой 14:31, Технологии и медиа МИД назвал способ ускорить подготовку переговоров Путина и Трампа 14:25, Политика Саакашвили в Кривом Роге закидали яйцами с зеленкой 14:23, Политика Минобороны будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями» 14:12, Политика «Ювентус» отказался продать защитника за рекордную сумму 14:10, Спорт «Вертолеты России» пополнят ВВС Бангладеш 14:05, Бизнес Порошенко поприветствовал продление санкций ЕС против Крыма 13:57, Политика Россия снова начала занимать валюту 13:52, Финансы Большая Ялта: кто покупает жилье на крымском побережье 13:41, Недвижимость Tele2 обещал выйти в плюс в течение двух лет 13:37, Технологии и медиа Путин утвердил поправки о выплате премиальных за сверхурочную работу 13:36, Общество Туроператоры России зафиксировали падение спроса на отдых в Крыму на 30% 13:34, Экономика АвтоВАЗ не будет выплачивать дивиденды за 2016 год 13:30, Бизнес
Приложение вместо чиновника: как цифровизация изменит госуправление
Политика, 15:15
0
Мария Шклярук Савва Шипов Приложение вместо чиновника: как цифровизация изменит госуправление
В мире планшетов нельзя жить с пейджером. Происходящая сейчас перестройка систем производства, логистики и потребления требует серьезного преобразования и государственной машины

РБК продолжает публикацию совместных материалов с проектом «Россия будущего: 2017–2035». Цель проекта, который реализуется Центром стратегических разработок совместно с Министерством экономического развития, — очертить вызовы будущего и понять, готова ли Россия на них ответить.

Оцифровка госуслуг, МФЦ — темы, по которым в России в последние годы наблюдается явный прогресс, но они затрагивают только часть повестки модернизации. Нужно же не только улучшить интерфейс взаимодействия граждан с государством, но и сущностно перестроить механизмы его работы.

Строительство платформы

Идея государства как платформы основана на идее межмашинного взаимодействия, интерфейса программирования приложений (Application Programming Interface, API) —​ сложившейся в сфере IT практики выведения функций программных систем во внешнюю для организации среду. Это способ обеспечить автоматизированное взаимодействие новых сторонних продуктов и приложений с функционалом организации. Например, вместо того чтобы при установке приложения из AppStore или Google Market на ваш телефон вручную каждый раз вводить данные о себе, достаточно нажать кнопку «установить» и устанавливаемое приложение с помощью API автоматически настраивается для вас, начиная от вашего имени и заканчивая географическим расположением и текущей погодой.


Использование API в области государственных услуг предполагает, что многие функции, на которые государство традиционно тратит много ресурсов, автоматизируются с помощью приложений, разрабатываемых как государством, так и коммерческими компаниями и социально-ориентированными организациями. Это сокращает и затраты, и время оказания услуги.

При этом органы исполнительной власти являются не только администратором и дизайнером системы, но и сами присутствуют на платформе со своими услугами в режиме реального времени. Это создает условия для максимальной адаптивности, гибкости и адекватности текущему моменту.Важная задача на пути к реализации этого подхода — обеспечить тройную защиту, а именно защищенность данных о гражданах, компаниях и государственных институтах; защищенность интеграции всех элементов государственной платформы со встроенным механизмом исключения конфликтов; защищенность больших систем, в том числе критически важных инфраструктур.

Платформенный подход позволит решить ряд серьезных проблем сегодняшнего госуправления. Он устранит проблемы межведомственного взаимодействия, обеспечит доступ к данным, которые не собираются традиционной статистикой, но необходимы для принятия решений по госрасходам, и повысит качество взаимодействия государства с гражданами и бизнесом.

Интеллектуальные агенты

Это неизбежно поменяет модель принятия решений. Бюрократический процесс, предполагающий взаимодействие большого числа чиновников из разных ведомств, заменят решения на базе четких регламентов и анализа больших данных, которые внутри платформы оказываются существенным образом консолидированы. Ведь после того, как решена политическая задача первоначальной выработки правил работы платформы, дальнейшие управленческие решения нижнего уровня можно полностью передать интеллектуальным агентам — программным системам, работающим на основе искусственного интеллекта при использовании технологий глубокого машинного обучения с опорой на большие данные. Интеллектуальные агенты могут взять на себя всю рутинную и алгоритмизируемую деятельность, а также обеспечат в переходный период выполнение контрольно-надзорных функций, свободных от отрицательного влияния человеческого фактора. В перспективе интеллектуальные системы могут обеспечить предиктивное оказание государственных услуг, «угадывая» потребности человека в зависимости от ситуации.

В результате государственный аппарат превратится в малочисленную и высокопрофессиональную службу, обеспечивающую наиболее сложные функции и работающую во взаимодействии с автоматизированными системами. Как нынешние инженеры настраивают производственные конвейеры, так чиновники превратятся в инженеров госуправления, настраивающих конвейеры госфункций, ведь существенное число госслужащих будут специалистами по работе с данными и по машинному обучению. В их задачи будут входить поддержка функционирования и совершенствования интеллектуальных систем и подготовка правил для их работы. Принятие решений будет осуществляться на основе анализа больших данных, что обеспечит возможность более гибких индивидуальных подходов ко всем участникам (неважно, гражданам или компаниям) во взаимодействии с государством. В перспективе это даст широкие возможности построения гибкой налоговой системы и системы социального обеспечения.

Переход от сложившейся системы управления на платформу должен носить поэтапный характер, не разрушающий действующие механизмы функционирования органов власти. Между тем этот синтез поможет сформировать новые навыки, функции и опыт, которые позволят трансформировать действующую систему и адаптировать ее к новым задачам развития.

Кнопка «государство»

Реализация первых платформенных решений может быть произведена на простых жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются бизнес или граждане и которые несут минимальный набор рисков, например получение паспорта или открытие своего дела. В результате реализации «пилотов» будет наработан опыт, апробированы методы и подходы к наиболее качественной организации работы кросс-функциональной команды, сформированы программы обучения команды и механизмы принятия решений. Будет также выработана модель распространения проектной деятельности платформы на иные жизненные ситуации, что постепенно обеспечит замещение действующей системы новой моделью управления.

Такой подход позволит показать примеры новых, современных и более качественных сервисов в максимально короткий срок. При этом обеспечивается сопровождение жизненной ситуации человека или жизненного цикла объекта «под ключ» с пакетным осуществлением всех государственных функций и услуг в сочетании с коммерческими услугами. В конечном счете производится отладка процессов под результат и передача его «на рынок».

В результате новое цифровое государство станет более открытым, прозрачным и подотчетным. Больше открытости обеспечит новая статистика, основанная на больших данных, собираемых и обрабатываемых «под запрос» со значительно большими, чем у традиционной статистики, возможностями мониторинга. Это значит больше информации и здравого смысла, меньше ошибок, проверок и злоупотреблений. Больше прозрачности возникнет, поскольку платформа и всеобъемлющая цифровизация документооборота на всех государственных и муниципальном уровнях сделают невозможной бюрократизацию и заблокируют значительную часть коррупционных схем. Больше подотчетности получится за счет апгрейда способностей государства учитывать интересы разных групп граждан, в том числе «незаметных» для традиционных систем государственного мониторинга, например самозанятых.

Платформенный подход к реформе госуправления разрабатывается Центром стратегических разработок с участием Министерства экономического развития в рамках подготовки стратегии развития России на 2018–2024 годы, часть идей была предложена участниками форсайт-сессии конференции «Реформа государственного управления: региональный аспект», проведенной Минэкономразвития в Калининградской области в феврале 2017 года.

Об авторах
Мария Шклярук руководитель направления ЦСР «Институты и общество», Савва Шипов заместитель министра экономического развития
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , МФЦ , госуслуги , цифровая экономика
Главное
Минобороны будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями» Политика
Главное
Минобороны будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями» Политика
Россия снова начала занимать валюту Финансы
Вице-губернатор Кубани Алтухов: «Экономику нельзя менять щелчком пальцев» Краснодарский край
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку