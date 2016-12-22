Приложение вместо чиновника: как цифровизация изменит госуправление

В мире планшетов нельзя жить с пейджером. Происходящая сейчас перестройка систем производства, логистики и потребления требует серьезного преобразования и государственной машины

РБК продолжает публикацию совместных материалов с проектом «Россия будущего: 2017–2035». Цель проекта, который реализуется Центром стратегических разработок совместно с Министерством экономического развития, — очертить вызовы будущего и понять, готова ли Россия на них ответить.



Оцифровка госуслуг, МФЦ — темы, по которым в России в последние годы наблюдается явный прогресс, но они затрагивают только часть повестки модернизации. Нужно же не только улучшить интерфейс взаимодействия граждан с государством, но и сущностно перестроить механизмы его работы.

Строительство платформы

Идея государства как платформы основана на идее межмашинного взаимодействия, интерфейса программирования приложений (Application Programming Interface, API) —​ сложившейся в сфере IT практики выведения функций программных систем во внешнюю для организации среду. Это способ обеспечить автоматизированное взаимодействие новых сторонних продуктов и приложений с функционалом организации. Например, вместо того чтобы при установке приложения из AppStore или Google Market на ваш телефон вручную каждый раз вводить данные о себе, достаточно нажать кнопку «установить» и устанавливаемое приложение с помощью API автоматически настраивается для вас, начиная от вашего имени и заканчивая географическим расположением и текущей погодой.



Использование API в области государственных услуг предполагает, что многие функции, на которые государство традиционно тратит много ресурсов, автоматизируются с помощью приложений, разрабатываемых как государством, так и коммерческими компаниями и социально-ориентированными организациями. Это сокращает и затраты, и время оказания услуги.

При этом органы исполнительной власти являются не только администратором и дизайнером системы, но и сами присутствуют на платформе со своими услугами в режиме реального времени. Это создает условия для максимальной адаптивности, гибкости и адекватности текущему моменту.Важная задача на пути к реализации этого подхода — обеспечить тройную защиту, а именно защищенность данных о гражданах, компаниях и государственных институтах; защищенность интеграции всех элементов государственной платформы со встроенным механизмом исключения конфликтов; защищенность больших систем, в том числе критически важных инфраструктур.

Платформенный подход позволит решить ряд серьезных проблем сегодняшнего госуправления. Он устранит проблемы межведомственного взаимодействия, обеспечит доступ к данным, которые не собираются традиционной статистикой, но необходимы для принятия решений по госрасходам, и повысит качество взаимодействия государства с гражданами и бизнесом.

Интеллектуальные агенты

Это неизбежно поменяет модель принятия решений. Бюрократический процесс, предполагающий взаимодействие большого числа чиновников из разных ведомств, заменят решения на базе четких регламентов и анализа больших данных, которые внутри платформы оказываются существенным образом консолидированы. Ведь после того, как решена политическая задача первоначальной выработки правил работы платформы, дальнейшие управленческие решения нижнего уровня можно полностью передать интеллектуальным агентам — программным системам, работающим на основе искусственного интеллекта при использовании технологий глубокого машинного обучения с опорой на большие данные. Интеллектуальные агенты могут взять на себя всю рутинную и алгоритмизируемую деятельность, а также обеспечат в переходный период выполнение контрольно-надзорных функций, свободных от отрицательного влияния человеческого фактора. В перспективе интеллектуальные системы могут обеспечить предиктивное оказание государственных услуг, «угадывая» потребности человека в зависимости от ситуации.

В результате государственный аппарат превратится в малочисленную и высокопрофессиональную службу, обеспечивающую наиболее сложные функции и работающую во взаимодействии с автоматизированными системами. Как нынешние инженеры настраивают производственные конвейеры, так чиновники превратятся в инженеров госуправления, настраивающих конвейеры госфункций, ведь существенное число госслужащих будут специалистами по работе с данными и по машинному обучению. В их задачи будут входить поддержка функционирования и совершенствования интеллектуальных систем и подготовка правил для их работы. Принятие решений будет осуществляться на основе анализа больших данных, что обеспечит возможность более гибких индивидуальных подходов ко всем участникам (неважно, гражданам или компаниям) во взаимодействии с государством. В перспективе это даст широкие возможности построения гибкой налоговой системы и системы социального обеспечения.

Переход от сложившейся системы управления на платформу должен носить поэтапный характер, не разрушающий действующие механизмы функционирования органов власти. Между тем этот синтез поможет сформировать новые навыки, функции и опыт, которые позволят трансформировать действующую систему и адаптировать ее к новым задачам развития.

Кнопка «государство»

Реализация первых платформенных решений может быть произведена на простых жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются бизнес или граждане и которые несут минимальный набор рисков, например получение паспорта или открытие своего дела. В результате реализации «пилотов» будет наработан опыт, апробированы методы и подходы к наиболее качественной организации работы кросс-функциональной команды, сформированы программы обучения команды и механизмы принятия решений. Будет также выработана модель распространения проектной деятельности платформы на иные жизненные ситуации, что постепенно обеспечит замещение действующей системы новой моделью управления.

Такой подход позволит показать примеры новых, современных и более качественных сервисов в максимально короткий срок. При этом обеспечивается сопровождение жизненной ситуации человека или жизненного цикла объекта «под ключ» с пакетным осуществлением всех государственных функций и услуг в сочетании с коммерческими услугами. В конечном счете производится отладка процессов под результат и передача его «на рынок».

В результате новое цифровое государство станет более открытым, прозрачным и подотчетным. Больше открытости обеспечит новая статистика, основанная на больших данных, собираемых и обрабатываемых «под запрос» со значительно большими, чем у традиционной статистики, возможностями мониторинга. Это значит больше информации и здравого смысла, меньше ошибок, проверок и злоупотреблений. Больше прозрачности возникнет, поскольку платформа и всеобъемлющая цифровизация документооборота на всех государственных и муниципальном уровнях сделают невозможной бюрократизацию и заблокируют значительную часть коррупционных схем. Больше подотчетности получится за счет апгрейда способностей государства учитывать интересы разных групп граждан, в том числе «незаметных» для традиционных систем государственного мониторинга, например самозанятых.

Платформенный подход к реформе госуправления разрабатывается Центром стратегических разработок с участием Министерства экономического развития в рамках подготовки стратегии развития России на 2018–2024 годы, часть идей была предложена участниками форсайт-сессии конференции «Реформа государственного управления: региональный аспект», проведенной Минэкономразвития в Калининградской области в феврале 2017 года.