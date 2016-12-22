Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу

Либо президент Николас Мадуро попытается изменить Конституцию и отменить выборы, запланированные на конец 2018 года, либо правящая партия заменит самого Мадуро на более авторитетного руководителя

Противостояние между властями и оппозицией в Венесуэле постепенно подходит к грани, за которой начинается гражданская война. С начала апреля в стране не прекращаются многотысячные демонстрации протеста. 43 человека стали жертвами столкновений с полицией, а также были убиты членами так называемых colectivos, полувоенных формирований на службе режима. Однако свидетельств того, что гражданское неповиновение выдыхается, нет — большинство венесуэльцев, выступающих против правительства Николас Мадуро, молоды, и для них эти акции стали своего рода modus vivendi.

Партия на континенте

Массовые протесты начались после того, как подконтрольный властям Верховный суд попытался присвоить себе полномочия Национальной ассамблеи — венесуэльского парламента, находящегося в руках оппозиции. Эти планы осудили все крупнейшие страны Латинской Америки, и Мадуро был вынужден дать обратный ход. Но остановить массовые акции и избежать изоляции на континенте он уже не смог. 19 из 34 членов Организации американских государств (ОАГ) высказались за проведение чрезвычайной сессии для обсуждения острейшего социально-экономического и политического кризиса в Венесуэле. Реакция венесуэльских руководителей последовала немедленно — МИД заявил о выходе Венесуэлы из ОАГ, что стало беспрецедентным демаршем в истории этой организации.

Дипломатическая слабость Каракаса связана с тем, что в Латинской Америке в последние два года оформился «правый поворот». В Аргентине, Бразилии, Перу на смену левоцентристским популистским режимам пришли правые политики, для которых слово «демократия» носит не абстрактный характер. Как заявил нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса, «демократия находится на марше в Латинской Америке». Льоса считает, что режим Мадуро «бьется в агонии» и «скоро падет». Но так ли это?

Советская власть

Чавистские власти пытаются удержаться у власти не мытьем, так катаньем. Мадуро постановил созвать так называемую Конституционную ассамблею для изменения Основного закона страны. В нее войдут 500 человек, избранных в «трудовых коллективах» по территориальному признаку, и в них, объявил президент, «не будет представителей продажной элиты».

Ну чем не Советы Ленина, Троцкого и Свердлова, которые сто лет назад силой разогнали Учредительное собрание в России, чтобы создать государство диктатуры пролетариата? Конституционная ассамблея, как надеются власти, сможет подмять под себя парламент, который стал слишком сильной обузой для наследников Уго Чавеса.

Однако повторение большевистского опыта в Венесуэле происходит в специфических условиях. В случае подобных изменений Венесуэла превратится во вторую Кубу с однопартийной политической системой и экономикой, которая похоронит частную собственность в стране. Это будет новая версия «диктатуры пролетариата», но в тропических одеждах.

Возможно, однако, что в 2017 году этот ремейк будет трудновыполнимым. Против правительства Мадуро выступают свыше 80% венесуэльцев, доведенных до отчаяния тотальным дефицитом абсолютно всех продуктов и товаров, чудовищной дороговизной (страна, по сути, живет по ценам черного рынка, на котором курс доллара превышает официальный в сотни раз), а также невиданным разгулом уличной преступности.

К этому добавляется международная изоляция Каракаса. 17 мая на заседании Совета Безопасности ООН генеральный секретарь Антониу Гутерреш впервые заявил о «глубокой озабоченности» развитием событий в Венесуэле. А по словам представителя США Никки Хейли, «разговор о Венесуэле на Совете Безопасности является попыткой предотвратить катастрофу, которую мы видели в таких странах, как Сирия, Северная Корея, Южный Судан, Бурунди и Бирма».

Звонок другу

На кого в этих условиях остается надеяться Мадуро, как не на Россию? 18 мая он позвонил президенту Владимиру Путину. Сообщается, что главной темой были цены на нефть. В конце прошлого года Россия и Венесуэла, в наибольшей степени пострадавшие от падения цен на энергоносители, сыграли видную роль в том, чтобы ОПЕК снизил квоту добываемой нефти. После этого разговора было сообщено, что Россия резко увеличит экспорт пшеницы в Венесуэлу.

Помочь партнеру, чья экономика оказалась на грани коллапса, безусловно, благородно. Однако концептуальную оценку Москвой кризиса в Венесуэле вряд ли можно счесть адекватной. Решить кризис в конституционном поле, как предлагает Путин — это правильно; беда в том, что венесуэльские власти, блокируя проведение референдума об отзыве непопулярного президента, атакуя парламент и проводя витиеватые конституционные реформы, действуют за пределами этого поля. Сомнительным является и определение российским МИДом тех, кто выходит на улицы, как «провокаторов», действующих по указке внешних сил. Москва ясно видит в Венесуэле очередную «цветную революцию», которая призвана смести нынешний режим и установить в этой стране послушное американцам правительство.

У венесуэльских акций протеста и киевского Майдана действительно есть общее. Это смертельная усталость людей от полностью коррумпированных, неспособных к управлению государством властей. О событиях на Украине напоминает даже такая деталь. В распоряжение издающейся в США испаноязычной газеты El Nuevo Herald попала аудиозапись встречи высших венесуэльских военачальников, которые были поименно идентифицированы по голосу. Вопрос, который они обсуждали, касался возможности размещения снайперов в местах проведения демонстраций.

Демократия или диктатура

Но в Венесуэле, в отличие от Украины, нет жесткого разделения народа на «восток и запад». Этнически и культурно нация едина. В Венесуэле есть разделение между подавляющим большинством населения и властями, между демократией и диктатурой. Имеют ли к этой борьбе отношение американцы? Известно, что администрация Барака Обамы не знала, как ей реагировать на Майдан, и дала ответ на события в Киеве лишь три месяца спустя после начала кризиса.

А что в Венесуэле? Давно прошли времена, когда Америка посылала войска на карибский остров Гренаду или направляла коммандос для ареста «сильного человека» Панамы, наркодиктатора Мануэля Антонио Норьеги. Команда Трампа не разработала четкой стратегии по отношению к Венесуэле, которая была и остается важным экспортером нефти в США. Из действий властей ясно, что ставка делается на изоляцию режима Мадуро, но не на экономические санкции, которые могут лишь добавить страданий простым венесуэльцам. Персоной нон грата объявлен в Америке первый вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами, которого американский Минфин обвиняет в масштабной контрабанде наркотиков из Венесуэлы и Колумбии в США. В черный список, как только что объявлено, вошли и восемь членов венесуэльского Верховного суда, которые задумали отобрать полномочия у Национальной ассамблеи — их банковские счета и все имущество в США арестовано.

Развязка близка

У венесуэльских властей есть лишь два пути. Первый: Мадуро может попытаться объявить чрезвычайное положение, изменить Конституцию и отменить выборы, запланированные на конец 2018 года. Второй — чависты могут заменить самого Мадуро на более авторитетного руководителя. В случае назначения «наркобарона» Тарека эль-Айссами Венесуэла как страна станет нон грата для мира. Одним из преемников может стать нынешний министр обороны Владимир Падрино. Имеющий репутацию умеренного политика, он неоднократно выступал против использования армии для разгона митингующих. В конце прошлого года именно ему президент предоставил полномочия для обеспечения «продовольственной безопасности» страны.

В последние недели распри в стане чавистов нарастают как среди гражданских лиц, так и среди военных. Против арестов оппозиционеров открыто выступила генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас. Как свидетельствует упомянутая аудиозапись совещания военных, многие генералы высказывали обеспокоенность тем, что все они могут «вскоре оказаться за решеткой». Однако размах народных выступлений может оказаться настолько большим, что все сценарии властей могут быть сметены и правительство вынуждено будет пойти на досрочные выборы, которые официальный кандидат, безусловно, проиграет.