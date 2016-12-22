Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,66 EUR Нал. 64,01 63,32 USD Бирж. 56,88 -0,70 EUR Бирж. 63,63 -0,29 USD ЦБ. 57,16 -0,31 EUR ЦБ. 63,65 -0,35 EUR/USD 1,12 +0,01 ММВБ 1962,40 -0,27% РТС 1087,75 +1,02% Brent 53,63 +2,15% DJIA 20814,71 +0,73% Nasdaq 6099,84 +0,74% FTSE 7470,71 +0,46%
Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу
Лента новостей
Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева 19:13, Бизнес Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США 19:08, Политика «Яндекс.Такси» отключил минимальную плату из-за сбоя в работе «МегаФона» 18:50, Технологии и медиа NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США 18:39, Политика Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым 18:19, Политика Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны 18:15, Политика «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС 18:14, Политика Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу 18:10, Мнение Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России 18:07, Экономика Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей 18:01, Политика МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам 17:53, Политика Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников 17:50, Политика Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте 17:28, Политика Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса 17:21, Политика Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве 17:20, Общество ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. 17:12, Политика Мария Шарапова отказалась просить приглашение на Уимблдон 17:05, Спорт Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер 17:04, Технологии и медиа Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм 16:58, Политика «МегаФон» пообещал восстановить голосовую связь в ближайшие часы 16:55, Технологии и медиа Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ 16:52, Политика Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну 16:47, Политика Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit 16:28, Политика Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок 16:26, Общество СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы 16:25, Общество Кручу-верчу, заработать хочу: как спиннеры захватывали мир и Россию 16:20, Свое дело Глава Sports.ru прокомментировал иск «Матч ТВ» 16:20, Бизнес Минфин не поддержал законопроект о запрете скидок на алкоголь 16:17, Бизнес
Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу
Политика, 18:10
0
Евгений Бай Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу
Либо президент Николас Мадуро попытается изменить Конституцию и отменить выборы, запланированные на конец 2018 года, либо правящая партия заменит самого Мадуро на более авторитетного руководителя

Противостояние между властями и оппозицией в Венесуэле постепенно подходит к грани, за которой начинается гражданская война. С начала апреля в стране не прекращаются многотысячные демонстрации протеста. 43 человека стали жертвами столкновений с полицией, а также были убиты членами так называемых colectivos, полувоенных формирований на службе режима. Однако свидетельств того, что гражданское неповиновение выдыхается, нет — большинство венесуэльцев, выступающих против правительства Николас Мадуро, молоды, и для них эти акции стали своего рода modus vivendi.

Партия на континенте

Массовые протесты начались после того, как подконтрольный властям Верховный суд попытался присвоить себе полномочия Национальной ассамблеи — венесуэльского парламента, находящегося в руках оппозиции. Эти планы осудили все крупнейшие страны Латинской Америки, и Мадуро был вынужден дать обратный ход. Но остановить массовые акции и избежать изоляции на континенте он уже не смог. 19 из 34 членов Организации американских государств (ОАГ) высказались за проведение чрезвычайной сессии для обсуждения острейшего социально-экономического и политического кризиса в Венесуэле. Реакция венесуэльских руководителей последовала немедленно — МИД заявил о выходе Венесуэлы из ОАГ, что стало беспрецедентным демаршем в истории этой организации.

Дипломатическая слабость Каракаса связана с тем, что в Латинской Америке в последние два года оформился «правый поворот». В Аргентине, Бразилии, Перу на смену левоцентристским популистским режимам пришли правые политики, для которых слово «демократия» носит не абстрактный характер. Как заявил нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса, «демократия находится на марше в Латинской Америке». Льоса считает, что режим Мадуро «бьется в агонии» и «скоро падет». Но так ли это?

Советская власть

Чавистские власти пытаются удержаться у власти не мытьем, так катаньем. Мадуро постановил созвать так называемую Конституционную ассамблею для изменения Основного закона страны. В нее войдут 500 человек, избранных в «трудовых коллективах» по территориальному признаку, и в них, объявил президент, «не будет представителей продажной элиты».

Ну чем не Советы Ленина, Троцкого и Свердлова, которые сто лет назад силой разогнали Учредительное собрание в России, чтобы создать государство диктатуры пролетариата? Конституционная ассамблея, как надеются власти, сможет подмять под себя парламент, который стал слишком сильной обузой для наследников Уго Чавеса.

Однако повторение большевистского опыта в Венесуэле происходит в специфических условиях. В случае подобных изменений Венесуэла превратится во вторую Кубу с однопартийной политической системой и экономикой, которая похоронит частную собственность в стране. Это будет новая версия «диктатуры пролетариата», но в тропических одеждах.

Возможно, однако, что в 2017 году этот ремейк будет трудновыполнимым. Против правительства Мадуро выступают свыше 80% венесуэльцев, доведенных до отчаяния тотальным дефицитом абсолютно всех продуктов и товаров, чудовищной дороговизной (страна, по сути, живет по ценам черного рынка, на котором курс доллара превышает официальный в сотни раз), а также невиданным разгулом уличной преступности.

К этому добавляется международная изоляция Каракаса. 17 мая на заседании Совета Безопасности ООН генеральный секретарь Антониу Гутерреш впервые заявил о «глубокой озабоченности» развитием событий в Венесуэле. А по словам представителя США Никки Хейли, «разговор о Венесуэле на Совете Безопасности является попыткой предотвратить катастрофу, которую мы видели в таких странах, как Сирия, Северная Корея, Южный Судан, Бурунди и Бирма».

Акции протеста в Венесуэле. Фоторепортаж
Фотогалерея

Звонок другу

На кого в этих условиях остается надеяться Мадуро, как не на Россию? 18 мая он позвонил президенту Владимиру Путину. Сообщается, что главной темой были цены на нефть. В конце прошлого года Россия и Венесуэла, в наибольшей степени пострадавшие от падения цен на энергоносители, сыграли видную роль в том, чтобы ОПЕК снизил квоту добываемой нефти. После этого разговора было сообщено, что Россия резко увеличит экспорт пшеницы в Венесуэлу.

Помочь партнеру, чья экономика оказалась на грани коллапса, безусловно, благородно. Однако концептуальную оценку Москвой кризиса в Венесуэле вряд ли можно счесть адекватной. Решить кризис в конституционном поле, как предлагает Путин — это правильно; беда в том, что венесуэльские власти, блокируя проведение референдума об отзыве непопулярного президента, атакуя парламент и проводя витиеватые конституционные реформы, действуют за пределами этого поля. Сомнительным является и определение российским МИДом тех, кто выходит на улицы, как «провокаторов», действующих по указке внешних сил. Москва ясно видит в Венесуэле очередную «цветную революцию», которая призвана смести нынешний режим и установить в этой стране послушное американцам правительство.

У венесуэльских акций протеста и киевского Майдана действительно есть общее. Это смертельная усталость людей от полностью коррумпированных, неспособных к управлению государством властей. О событиях на Украине напоминает даже такая деталь. В распоряжение издающейся в США испаноязычной газеты El Nuevo Herald попала аудиозапись встречи высших венесуэльских военачальников, которые были поименно идентифицированы по голосу. Вопрос, который они обсуждали, касался возможности размещения снайперов в местах проведения демонстраций.

Демократия или диктатура

Но в Венесуэле, в отличие от Украины, нет жесткого разделения народа на «восток и запад». Этнически и культурно нация едина. В Венесуэле есть разделение между подавляющим большинством населения и властями, между демократией и диктатурой. Имеют ли к этой борьбе отношение американцы? Известно, что администрация Барака Обамы не знала, как ей реагировать на Майдан, и дала ответ на события в Киеве лишь три месяца спустя после начала кризиса.

А что в Венесуэле? Давно прошли времена, когда Америка посылала войска на карибский остров Гренаду или направляла коммандос для ареста «сильного человека» Панамы, наркодиктатора Мануэля Антонио Норьеги. Команда Трампа не разработала четкой стратегии по отношению к Венесуэле, которая была и остается важным экспортером нефти в США. Из действий властей ясно, что ставка делается на изоляцию режима Мадуро, но не на экономические санкции, которые могут лишь добавить страданий простым венесуэльцам. Персоной нон грата объявлен в Америке первый вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами, которого американский Минфин обвиняет в масштабной контрабанде наркотиков из Венесуэлы и Колумбии в США. В черный список, как только что объявлено, вошли и восемь членов венесуэльского Верховного суда, которые задумали отобрать полномочия у Национальной ассамблеи — их банковские счета и все имущество в США арестовано.

Развязка близка

У венесуэльских властей есть лишь два пути. Первый: Мадуро может попытаться объявить чрезвычайное положение, изменить Конституцию и отменить выборы, запланированные на конец 2018 года. Второй — чависты могут заменить самого Мадуро на более авторитетного руководителя. В случае назначения «наркобарона» Тарека эль-Айссами Венесуэла как страна станет нон грата для мира. Одним из преемников может стать нынешний министр обороны Владимир Падрино. Имеющий репутацию умеренного политика, он неоднократно выступал против использования армии для разгона митингующих. В конце прошлого года именно ему президент предоставил полномочия для обеспечения «продовольственной безопасности» страны.

В последние недели распри в стане чавистов нарастают как среди гражданских лиц, так и среди военных. Против арестов оппозиционеров открыто выступила генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас. Как свидетельствует упомянутая аудиозапись совещания военных, многие генералы высказывали обеспокоенность тем, что все они могут «вскоре оказаться за решеткой». Однако размах народных выступлений может оказаться настолько большим, что все сценарии властей могут быть сметены и правительство вынуждено будет пойти на досрочные выборы, которые официальный кандидат, безусловно, проиграет.

Об авторах
Евгений Бай политический обозреватель
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение
Главное
Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм Политика
СК провел обыски в головном офисе О1 Properties Бизнес
Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку