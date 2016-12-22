Экономика «здесь и сейчас»: как ожидания потребителей меняют бизнес

В недалеком будущем немедленная доступность продукта станет главным инструментом конкурентной борьбы

Разгрузка складов

В конце 1960-х годов, когда массовое индустриальное производство, находясь на пике своих возможностей, стремительно трансформировало мир, од­ной из важнейших задач для компаний была минимизация издержек — и одним из вариантов таковой оказалась экономия на управлении запасами. Революция в этой сфере началась в Японии, где Тайити Оно, ведущий инженер на заводе Toyota, предложил систему «Just in time», ориентированную на то, чтобы комплектующие доставлялись практически непосредственно к конвейеру, не задерживаясь на складе. Система показала свою эффективно­сть, и уже через пятнадцать лет применялась в большинстве развитых эконо­мик, причем не только в материальном производстве, но также в торговле и многих секторах сферы услуг.

Сократив дистанцию между отдельными участниками производственно­го процесса и оптимизировав отношения между производством и сбытом, новая система не сильно изменила связку потребителя и торговли. Торговые центры в 1970-1990-е годы — в отличие от складов комплектующих — станови­лись все крупнее и стремились принять рекордное количество покупателей, что, в свою очередь, не столько приближало потребителя к точкам сбыта, сколько отдаляло его от них. Это было отчасти объяснимо, так как укрупне­ние сбытовых сетей выполняло ту же оптимизирующую роль, что и улучше­ние снабжения: оно обеспечивало экономию на масштабах и позволяло выигрывать ценовую конкуренцию. Конец ХХ века стал эпохой Walmart, который смог так сильно понизить розничные цены, что эффект эконо­мии оце­н­ивался в середине 2000-х в $2,5 тыс. на каждое американское домохозяйство в год.

Расстояние и время

Следующим шагом стала попытка устранить фактор рассто­яния с помощью интернета. В 1990-е и 2000-е годы стала доступна мгновенная и бесплатная передача информации, а также получение «цифровизируемых» товаров (электронных книг, авиа- и железно­дорожных билетов, разного рода сертификатов и разрешений) в режиме ре­ального времени. Начала развиваться и интернет-торговля материальными товарами, однако даже в США ее объем во втором квартале текущего года со­ставил всего лишь 9% от продаж в розничной торговле в целом. Причиной этому, на мой взгляд, остается фактор времени: даже стремление сэкономить не всегда перевешивает желание обладать товаром немедленно, что склоняло чашу весов в пользу «неубиваемых» супермаркетов. Однако, реагируя на меняющиеся условия, компании срочной до­ставки на рубеже веков начали стремительно расширять бизнес: с 1995-го по 2005 год выручка FedEx выросла в 3,1 раза, а UPS — почти в 4 раза.

Сегодня на наших глазах разворачивается новый этап этой драмы — и на этот раз последствия могут стать еще более масштабными. Традиционная экономическая теория, в которой никогда не прекращалось «выяснение отношений» между экономикой спро­са и экономикой предложения, не рассматривала время, отделявшее момент появления желания что-либо купить от момента обладания желаемым, как значимый конкурентный фактор. Однако по мере того как развитые общества богатели, потребительская свобода стала ассоциировать­ся не только с возможностью приобрести товар, но и с правом получить его «здесь-и-сейчас». Как и во всех других подобных случа­ях, самое «модное» желание становится наиболее легко коммерциализиру­емым — и даже относительно переоцененные услуги доставки стали пользо­ваться невероятной популярностью.

Очевидный лидер в данной сфере в США, Amazon, в последние годы распространил более чем на 70% продаваемых непосредственно им самим (не поставляемых от других онлайн-ритейлеров) товаров услугу доставки в течение того же рабочего дня, когда сделан заказ (за 6-14 часов). Даже относительно высокие цены таких услуг не останавливают потребителей — данный сегмент продаж растет на 25-60% в год. Люди начина­ют легко расставаться с деньгами ради во многом иллюзорного ощущения быстрого удовлетворения желаний.

Потребитель и продукт

Конечно, эффект от подобной перемены во многом остается психологическим, но психология все больше становится фактором экономического развития. Крупные экономики, как я полагаю, сегодня стоят на пороге масштабной революции, переосмыслива­ющей принципы экономии денег и времени. В относительно недалеком будущем немедленная доступность продукта станет главным инструментом конкурентной борьбы. Я рискну предположить, что такой подход может распространиться не только на кофточку, которую хочется одеть уже этим вечером, или на мобильник новой модели, но и на инвестиционные товары, и даже на сырье.

Особенно стоит отметить, что экономика «здесь-и-сейчас» может довольно драматичным образом разделить мир — в то время как экономика «цифровая», несмотря на все рассуждения о digital divide, его скорее объединяла. С помощью информационных систем люди могли мгновенно обменива­ться большими массивами данных, читать газеты и смотреть телепрограммы со всего мира — и делать все это с минимальным набором физической ин­фраструктуры (оптоволоконные кабели и вышки сотовой связи неизмеримо дешевле аэропортов и дорог). Между тем новая экономика быстрой доставки требует совершенно иного: грузовых терминалов, парка самолетов, скоростных железных дорог и отсутствия бесконечных пробок в крупных го­родах, и, наконец, особой культуры отношения к потребителю.

Если сравнить — даже очень бегло — показатели России и Америки в этой сфере, то, мне кажется, разрыв ни в одной другой сфере не окажется бóльшим. За 2017 год оборот интернет-торговли в России прогнозируется в 420 млрд рублей ($7 млрд), тогда как в США — $445-455 млрд, или в 65 раз больше. Главный монополист нашей логистики — «Почта Рос­сии» — по­казала выручку от доставочного бизнеса в 116,6 млрд рублей ($1,74 млрд.), а одна только FedEx — $60,3 млрд, а пять ведущих компаний сектора, включая USPS — более $250 млрд. Этот разрыв в ближайшие годы будет скорее расти, чем со­кращаться — просто потому, что в Америке и Европе настоящий бум сверхбыстрой доставки только начинается, а у нас он может быстро затормозиться из-за зап­ретительно высоких цен и низкого качества обслуживания.

Я не говорю о том, что именно потребности нового качества соединения потребителя и желаемого им продукта уже сегодня провоцируют появление качественно новых отраслей — таких как использование автомобилей без во­дителя или дистанционно управляемых дронов. Мы начинаем сейчас рассуждать об «интернете вещей», но, похоже, отказываемся понимать, что самые большие экономические выгоды способно принести установление «первичного контакта» между потребителем и про­дуктом.

Еще большую проблему экономикам типа российской сможет создать распространение в западных обществах самой психологии нового типа потреб­ления. Вся логика, например, капитанов отечественной энергетики осно­вана на том, что им удастся выиграть ценовую конкуренцию на рынке нефти и газа за счет удержания низкой стоимости добываемого традиционными методами сырья и сбыте его по долгосрочным контрактам. Более значитель­ная себестоимость сланцевых нефти и газа считается залогом того, что рос­сийская энергетическая отрасль, да и вся страна, будут процветать долго и счастливо. Однако трансформация, которая происходит сегодня на наших глазах, способна в масштабе всего западного общества радикально подорвать традиционную логику зацикленности на це­не в пользу гибкости и скорости поставок, а в этом сланцевым компаниям в мире нет равных.

Конечно, любые футуристические прогнозы имеют шанс не сбыться, но я все же отнесся бы достаточно серьезно к происходящим сегодня в мире из­менениям. «Постиндустриальная» экономика не тождественна развитию ин­тернета или майнингу криптовалют. Как писал основатель соответствующей теории Даниел Белл, «постиндустриальное общество не может заместить индуст­риальное, и даже аграрное... оно только добавляет к ним новое изме­рение», — и проблема России, которая скоро станет для нее основной, заключается именно в том, что страна не имеет ни индустри­аль­ной, ни логистической базы, над которой могла бы появиться надстройка постиндустриального хозяйства XXI века.