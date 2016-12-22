Уроки украинского: как закон об образовании вызвал международный скандал

Украинские чиновники не считают, что новый закон об образовании нарушает права национальных меньшинств, но готовы отдать роль окончательного арбитра Венецианской комиссии при Совете Европы

После подписания президентом Украины Петром Порошенко закона «Об образовании» споры вокруг него не утихают, а разгораются с новой силой. Дискуссия уже вышла за пределы страны: свое недовольство высказали официальные лица Венгрии, Польши, Румынии и Молдавии.

Седьмая статья

В законе, который вступает в силу, много внимания уделено стандартам образования. Многие регулирующие и контролирующие функции передаются на уровень местного самоуправления. А в отношении финансирования из бюджета предполагается реализовать принцип «Деньги ходят за учащимся».

Закон был принят Верховной радой без особых скандалов. Парламентская дискуссия касалась в основном порядка распределения бюджетных средств, специалисты также спорили о стандартах. И только после депутатского голосования некоторые политики и журналисты стали обращать внимание на статью 7, которая называется «Язык обучения». Статья гарантирует каждому гражданину Украины образование на государственном языке, а представителям национальных меньшинств — дошкольное и начальное образование на их родных языках. Из содержания статьи фактически следует, что в детском саду и начальной школе дети могут обучаться на родном языке, а вот начиная с 5-го класса почти все предметы, за исключением собственно языков нацменьшинств, изучение которых не ограничивается, должны преподаваться на украинском.

Исключение делается для коренных народов Украины. Закон, в котором они будут перечислены, пока не принят. Но можно уверенно сказать, что в число таких народов войдут крымские татары, караимы и крымчаки и не войдут народы, имеющие собственную государственность за пределами Украины: русские, венгры, поляки, евреи и др. Представители коренных народов смогут получать на родном языке не только начальное, но и общее среднее образование, одновременно изучая украинский.

Речь, разумеется, идет только об обучении за счет государственного бюджета. Дополнительно изучать различные предметы на национальных языках можно будет за счет родителей учащихся, а также за счет местных бюджетов — там, где местные советы примут такие решения. В принципе статья 7 направлена скорее не на то, чтобы ограничить обучение на каких-либо языках, а на то, чтобы сделать обязательным получение образования на украинском.

Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2018-го — с начала будущего учебного года. Для детей, которые уже начали учиться на родном языке в средней школе, устанавливается двухлетний переходный период. Они должны постепенно перейти к обучению на украинском до 1 сентября 2020 года. Одновременно выпускники потеряют возможность проходить тесты ВНО — Внешнего независимого оценивания (аналог российского ЕГЭ) — на языках национальных меньшинств.

Хартия и закон

В Министерстве образования считают, что статья 7 полностью соответствует Конституции Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Действительно, хартия прямо говорит лишь об «обеспечении возможности преподавания и изучения региональных языков или языков меньшинств», а не о школьном обучении на таких языках. Чиновники ссылаются на опыт большинства европейских стран, где школьники учатся и сдают выпускные экзамены исключительно на государственном языке.

Упомянутая хартия, на которую традиционно ссылаются как сторонники, так и противники любых языковых новаций в республике, оставляет пространство для различных интерпретаций. Возможно, именно поэтому за четверть века, прошедшие после ее принятия в Страсбурге, хартию ратифицировали лишь 24 государства из 47 членов Совета Европы, причем Россия в число этих 24 не входит.

На хартию ссылались еще в 2012 году авторы украинского закона «Об основах языковой политики», известного так же как закон Кивалова — Колесниченко. Закон предусматривал широкие возможности для придания тому или иному языку на определенной территории статуса регионального, но только по решению Верховной рады. В реальности закон принимался перед парламентскими выборами, преследовал пропагандистские цели, и, хотя Партия регионов получила тогда большинство, нормы закона ни разу не применялись. Поэтому решения некоторых органов местного самоуправления о придании русскому языку статуса регионального принимались в то время не в соответствии, а вопреки данному закону и так и не были признаны легитимными.

После победы Майдана Верховная рада сгоряча даже проголосовала за отмену закона «Об основах языковой политики». Временно руководивший тогда парламентом и страной Александр Турчинов оценил символический потенциал отмены закона для жителей преимущественно русскоязычных регионов востока и юга Украины и отказался подписывать решение. Закон формально действует до сих пор, а все попытки принять вместо него другой терпят фиаско из-за мощной общественной критики. И вот роль «языкового» закона довольно неожиданно выполнил закон «Об образовании».

Кто протестует

Реакция России оказалась почти спокойной. МИД ограничился дежурным заявлением о том, что в законе «устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств с перспективой их полного вымывания из образовательной системы». Госдума назвала закон «актом этноцида русского народа на Украине», однако развивать тему не стала.

Зато инициативу решили проявить восточноевропейские страны. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина «воткнула Венгрии нож в спину», и пообещал блокировать все дальнейшие решения ЕС, направленные на сближение с Киевом. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит на Украину и отказался принимать в Бухаресте спикера Верховной рады Андрея Парубия. В МИД Украины было направлено письмо протеста, подписанное главами дипломатических ведомств Румынии и Венгрии, а также Греции и Болгарии, хотя на греческом языке никто сегодня в стране не учится, а на болгарском получают образование всего несколько десятков учеников в отдельных классах.

При этом в самой Украине массовых протестов принятый закон не породил. Пообещали оспорить его в Конституционном суде депутаты от «Оппозиционного блока», да принял гневное заявление областной совет Закарпатья, где проживает многочисленная, сплоченная и активная венгерская община.

Масштаб проблемы

Именно для венгров наиболее остро стоит вопрос владения украинским. Если многомиллионное русское меньшинство практически не испытывает проблем с государственным языком, то в Закарпатской области дело обстоит иначе. В «самом венгерском» Береговском районе сегодня функционирует 29 школ с венгерским языком обучения, 14 украинских школ и 12 — с несколькими языками обучения. Здесь нередко встречаешь на улице людей, которые не могут объясниться ни на украинском, ни на русском.

Всего из 16 365 школ страны в 581 преподавание ведется на русском, в 75 — на румынском (сюда же можно добавить три школы с молдавским языком), в 71 — на венгерском и в пяти — на польском. Сразу на нескольких языках преподают в 619 школах. Из 3,8 млн школьников в прошлом учебном году обучались на украинском 3,4 млн, на русском — 356 тыс., на румынском и венгерском — по 16 тыс., на польском — около 2 тыс., на английском — 379, на словацком — 145 и на болгарском — 61.

Венецианский арбитраж

До вступления в действие новых правил остается около года. Несмотря на давление со стороны нескольких стран ЕС, Украина сохраняет жесткую позицию. По мнению официальных лиц, спор идет не об уважении к языкам нацменьшинств, а о необходимости всем гражданам страны знать государственный. Минобразования констатирует, что в 2016 году 60% учеников румынских и венгерских школ не смогли успешно пройти ВНО по украинскому. «Право на незнание» государственного языка может ограничить возможности детей поступить в вузы, сделать успешную карьеру, то есть дискриминирует их по сравнению со сверстниками, владеющими украинским.

Страны «старой Европы» не разделяют критического настроя своих восточных соседей. Впрочем, их титульные народы не образуют крупных нацменьшинств на Украине. Чиновники Евросоюза рекомендовали Киеву отправить закон на оценку Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. Президент Порошенко охотно с этим согласился. Видимо, Венецианская комиссия и станет окончательным арбитром. Если ее решение окажется положительным, Венгрии и Румынии придется постепенно отказаться от угроз в адрес Киева. Если же «венецианцы» найдут в законе нарушения прав меньшинств, тогда Украине не избежать внесения поправок в пресловутую 7-ю статью.