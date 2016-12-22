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Дубинкой по Испании: как полиция подвела итоги каталонского референдума
Каталония хочет независимости, 18:58
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Георгий Филатов Дубинкой по Испании: как полиция подвела итоги каталонского референдума
Полицейское насилие в отношении участников референдума о будущем Каталонии закрывает путь к обсуждению условий компромисса, например формирования федерации Испании и провозгласившего независимость автономного сообщества

Каталонский референдум удивил всех. Не результатом, который был предсказуем, и не взаимными обвинениями Мадрида и Барселоны, а масштабом насилия, который, казалось, в благополучной Западной Европе остался в далеком прошлом. Кадры с полицейскими, избивающими мирных граждан, во многом определят отношения региона и центра — по крайней мере на ближайшее время.

И уже не так важно, что полиции официально давались указания не применять силу против тех, кто пытается мирно проголосовать. не так важно и то, сколько людей и как сильно пострадали из-за действий полицейских, у которых, судя по всему, просто не выдержали нервы (да и в принципе испанская полиция не слишком церемонится с протестующими). Но сами фотографии стали символами, которые напоминают каталонцам самые тяжелые времена франкизма. В интернете уже распространяют карикатуры о том, что независимо от того, кто правит в Испании, фашисты или демократы, каталонцев ждут только дубинки полицейских.

«Испанское государство проиграло»: как проходил референдум в Каталонии
Политика

До воскресных событий надежды на компромисс, пусть и слабые, были. В Мадриде уже высказывали предложения расширить финансовую и юридическую автономию Каталонии. Поздно ночью в воскресенье лидеры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) — второй по значению партии страны — призвали премьера Рахоя к переговорам с Барселоной, хотя и для них отделение региона не является предметом дискуссии. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявлял, что после голосования готов начать консультации с Мадридом. Что предполагалось обсуждать, не вполне ясно, но в любом случае это был знак готовности к диалогу.

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Формальные результаты референдума дают возможность интерпретировать их в свою пользу как центральному, так и региональному правительству. Каталонцы указывают, что в воскресенье проголосовали 2,2 млн человек, 90% которых высказались за независимость. Мадрид же обращает внимание на то, что это всего 36,6% от зарегистрированных избирателей Каталонии, так как явка оказалась очень низкой, еще ниже, чем в 2014 году, когда проводился «консультативный опрос» о статусе региона. Известна и изначальная позиция Мадрида, согласно которой референдум не имел никакого юридического основания, так как противоречил испанской Конституции.

Уровень мобилизации сторонников независимости был высок и до 1 октября. Этому способствовала как неуступчивость Мадрида, не желавшего не то что идти на уступки, но даже садиться за стол переговоров, так и позиция каталонского правительства, сознательно шедшего на юридически незаконные действия.

Обострение ситуации практически перечеркнуло шансы на диалог. Барселоне теперь будет крайне тяжело пойти на смягчение своих требований — такой шаг активная часть каталонского электората воспримет как предательство. С другой стороны, жесткая позиция премьер-министра Мариано Рахоя, главы правой Народной партии, опирается на взгляды его консервативных избирателей, не желающих идти на уступки.

Теперь вопрос об объявлении независимости Каталонии в одностороннем порядке, по всей видимости, решен. Дальнейшее развитие ситуации зависит от готовности каждой из сторон искать компромисс. В настоящее время никакое испанское правительство — ни консервативное, ни социалистическое — не признает независимость автономного сообщества. А нынешние власти автономии вряд ли готовы пойти на что-то меньшее, чем провозглашение самостоятельного государства. Это закрывает путь хотя бы к обсуждению формулировок, которые могут устроить обе стороны. Например, провозглашение независимости Каталонии с последующим формированием федерации с Мадридом в той или иной форме.

Выходом из ситуации могла бы стать смена руководителей хотя бы одной из сторон. Новые люди были бы в меньшей степени связаны прежними обещаниями и тем шлейфом поступков, который тянется за нынешними действующими лицами. Однако пока такая перспектива не просматривается. Каталонские власти чувствуют за собой поддержку всех, кто проголосовал в воскресенье. Рахой же постарается сплотить испанский истеблишмент вокруг сохранения целостности страны, отодвинув на задний план вопрос о смене правительства. Надо помнить, что его кабинет и так не опирается на большинство и держится у власти во многом потому, что оппозиционная социалистическая партия сама ослаблена внутренними раздорами. Именно от социалистов во многом теперь зависит будущее испанского правительства, а значит, и решение каталонской проблемы.

Об авторах
Георгий Филатов научный сотрудник Института всеобщей истории РАН
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Испания , Каталония
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