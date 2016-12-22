Закрытое мышление: что мешает российской науке и образованию

Страх перед внешним влиянием на молодежь, негативное отношение к обучению студентов в других странах резко контрастирует с подходами практически всех успешно развивающихся стран как на западе, так и на востоке

Политизация науки и образования в России все заметнее, и, конечно, это приводит к крайне печальным последствиям для их качества. Наиболее заметными и обсуждаемыми в последнее время были последовавшие за антикоррупционными митингами 26 марта истории с заменой лекций в университетах на организованный просмотр фильмов, критикующих оппозицию, и политической пропагандой того же содержания на лекциях по физике или культурологии. Подобное прямое вмешательство в образовательный процесс является безусловным нарушением закона «Об образовании», который запрещает работникам учебных учреждений использовать образовательную деятельность для любой политической агитации. Но основной вред наносят не такие топорные пропагандистские компании, а более общие тенденции.

Опасные связи

На уровне вузов политизация прежде всего ударила по международным связям. Конфронтация с западными странами крайне негативно отразилась на совместных международных проектах. Практически полностью прекратились исследования, поддерживаемые зарубежными фондами, которые либо были формально признаны нежелательными организациями, либо сами прекратили свою деятельность в России. А после того, как выяснилось, что даже выполнение совместных исследований на деньги американского университета может оказаться достаточным поводом, для того чтобы признать организацию «иностранным агентом», желание проводить такие исследования пропало практически полностью.

В данном случае прекращение финансирования научных исследований было побочным следствием желания усложнить работу неугодной общественной организации. Но и в целом финансирование науки из западных источников стало восприниматься с явным неодобрением. А такие фонды, как «Открытое общество» Джорджа Сороса, практически напрямую обвинялись чуть ли не в развале российской науки и желании утащить российские научные таланты за границу. Обвинения эти, правда, полностью противоречат фактам. Недавно опубликованное в одном из самых престижных экономических журналов исследование результатов работы «Открытого общества» в 90-е годы свидетельствует о том, что получение личного гранта фонда увеличивало количество публикаций практически в два раза и на 40% уменьшало вероятность уйти из науки, а кроме того существенно снижало количество ученых, уезжавших за границу.

По категории новообретенного «патриотизма» стало проходить и навязчивое желание предотвратить отъезд студентов на обучение за границу. Хотя формальных препятствий для желающих уехать нет, но общее отношение к мобильности студентов как к чему-то отрицательному сквозит и в официальных письмах с предложением отговаривать студентов от отъезда за рубеж, и в обвинениях в адрес западные фондов, «шарящих по школам» в поиске талантов.

Барьеры для знаний

Подобное негативное отношение к обучению студентов в других странах резко контрастирует с подходами практически всех успешно развивающихся стран как на западе, так и на востоке. В Европе огромные средства тратятся на поддержку программ академической мобильности, таких как Эразмус. Это позволяет сотням тысяч студентов и преподавателей обучаться и проходить стажировки в других странах. В основе подобных программ лежит очень ясное понимание того, что в сфере образования и науки открытость и активный обмен идеями являются необходимыми составляющими успеха, без которых страна обречена оставаться на обочине развития — как научного, так и экономического.

Возможность обучения за границей и совместных международных исследований особенно важно в тех областях знаний, в которых Россия сильнее всего отстает от других стран. Это практически все социальные науки — такие как экономика, политология, социология. Благодаря тяжелому советскому наследству образование в России в этих областях на порядок слабее, чем за рубежом. За последние 25 лет лишь в горстке вузов образование по этим предметам поднялось до уровня, сравнимого с мировым. И там это произошло прежде всего за счет привлечения преподавателей, получивших образование или поработавших за рубежом. В большинстве же вузов преподавание социальных наук отдано на откуп либо бывшим специалистам по марксизму-ленинизму, либо их верным ученикам, с соответствующими результатами. И изменить хоть что-то в этой области без привлечения достаточного количества людей с хорошим зарубежным образованием вряд ли получится.

Открытость, обучение большого количества студентов за рубежом — все это традиционно ассоциируется с западными странами и поэтому оказывается заложником текущей конфронтации между Россией и странами Европы и Северной Америки. Но при этом чуть ли не лучшим примером активного развития во всех этих областях является Китай, который сложно заподозрить в прозападных настроениях.

Ежегодно сотни тысяч китайцев отправляются на обучение за границу, а студенты китайских вузов проходят стажировки за границей. При этом им не выкручивают руки, заставляя возвращаться домой, а заманивают обратно, предлагая комфортные условия для жизни и работы. Да и те из них, кто решает остаться работать за рубежом, играют очень важную роль, обеспечивая контакты китайских университетов с международным научным сообществом. Именно такой подход, основанный на открытости и активном академическом обмене, в сочетании с серьезными финансовыми вложениями, позволил китайским университетам резко подняться во всех международных рейтингах. Идеологические расхождения со странами Запада никак этому не препятствовали. В этом плане у России есть чему поучиться у своего восточного соседа.