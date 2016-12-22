Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,92 56,36 EUR Нал. 63,89 63,23 USD Бирж. 56,56 +0,18 EUR Бирж. 63,39 +0,16 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1861,13 -0,46% РТС 1036,81 -0,84% Brent 49,63 -1,53% DJIA 21144,18 +0,65% Nasdaq 6246,83 +0,78% FTSE 7566,56 +0,30%
Закрытое мышление: что мешает российской науке и образованию
Лента новостей
Мэрия Москвы открыла первые данные голосования по сносу пятиэтажек 14:40, Общество ​Костин заявил об ожидании «легкой победы» Путина на выборах-2018 14:37, Общество В МИДе назвали переброску США бомбардировщиков в Европу «дестабилизацией» 14:34, Политика В России начали разработку альтернативного проекта о пользовании big data 14:33, Технологии и медиа Нефть марки Brent упала ниже $49 после заявлений Трампа 14:28, Экономика Стрелявший в Осмаева был фигурантом дела об убийстве охранника Кадырова 14:28, Общество Путин назвал способ обеспечить прочные политические отношения с США 14:26, Политика Космический корабль «Союз МС-03» покинул МКС 14:24, Технологии и медиа Голикова предложила объединить государственные страховые фонды 14:21, Финансы Шойгу рассказал о начале производства первых агрегатов для новых Ту-160 14:15, Технологии и медиа СМИ сообщили об уходе в «Рубин» тренеров и игроков основы «Ростова» 14:08, Спорт Закрытое мышление: что мешает российской науке и образованию 14:06, Мнение Внешэкономбанк нашел решение по проблемным активам в размере 1 трлн руб. 14:05, Финансы Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по литературе 13:57, Общество РАН предложила три поправки в закон о выборах главы организации 13:57, Общество Бондарчук станет режиссером фильма по сценарию Высоцкого 13:49, Общество Канделаки рассказала о покупке прав на показ матчей Кубка конфедераций 13:45, Общество Французский производитель хрусталя Baccarat перейдет компании из Китая 13:35, Бизнес В Геленджике построят гольф-клуб за 2 млрд рублей 13:33, Бизнес «Атлетико» обвинил ФИФА в дискриминации после запрета на трансферы 13:31, Спорт В аэропорту Рио-де-Жанейро конфисковали 60 автоматов 13:29, Общество Водителей в Москве попросили отказаться от поездок из-за непогоды 13:24, Общество СМИ сообщили о попытке похищения на Украине экс-депутата Госдумы 13:20, Общество «Яндекс» уходит: как выглядел офис IT-компании на Украине 13:14, Недвижимость  Власти пообещали превратить Севастополь в центр судостроения 13:08, Экономика Власти Москвы решили установить туалеты на 25 станциях метро 13:04, Общество Греф рассказал о правилах жизни в век умирающих профессий 12:56, Политика Абызов оценил затраты на «пакет Яровой» в 130 млрд руб. 12:52, Технологии и медиа
Закрытое мышление: что мешает российской науке и образованию
Политика, 14:06
0
Рубен Ениколопов Закрытое мышление: что мешает российской науке и образованию
Страх перед внешним влиянием на молодежь, негативное отношение к обучению студентов в других странах резко контрастирует с подходами практически всех успешно развивающихся стран как на западе, так и на востоке

Политизация науки и образования в России все заметнее, и, конечно, это приводит к крайне печальным последствиям для их качества. Наиболее заметными и обсуждаемыми в последнее время были последовавшие за антикоррупционными митингами 26 марта истории с заменой лекций в университетах на организованный просмотр фильмов, критикующих оппозицию, и политической пропагандой того же содержания на лекциях по физике или культурологии. Подобное прямое вмешательство в образовательный процесс является безусловным нарушением закона «Об образовании», который запрещает работникам учебных учреждений использовать образовательную деятельность для любой политической агитации. Но основной вред наносят не такие топорные пропагандистские компании, а более общие тенденции.

Опасные связи

На уровне вузов политизация прежде всего ударила по международным связям. Конфронтация с западными странами крайне негативно отразилась на совместных международных проектах. Практически полностью прекратились исследования, поддерживаемые зарубежными фондами, которые либо были формально признаны нежелательными организациями, либо сами прекратили свою деятельность в России. А после того, как выяснилось, что даже выполнение совместных исследований на деньги американского университета может оказаться достаточным поводом, для того чтобы признать организацию «иностранным агентом», желание проводить такие исследования пропало практически полностью.

В данном случае прекращение финансирования научных исследований было побочным следствием желания усложнить работу неугодной общественной организации. Но и в целом финансирование науки из западных источников стало восприниматься с явным неодобрением. А такие фонды, как «Открытое общество» Джорджа Сороса, практически напрямую обвинялись чуть ли не в развале российской науки и желании утащить российские научные таланты за границу. Обвинения эти, правда, полностью противоречат фактам. Недавно опубликованное в одном из самых престижных экономических журналов исследование результатов работы «Открытого общества» в 90-е годы свидетельствует о том, что получение личного гранта фонда увеличивало количество публикаций практически в два раза и на 40% уменьшало вероятность уйти из науки, а кроме того существенно снижало количество ученых, уезжавших за границу.

По категории новообретенного «патриотизма» стало проходить и навязчивое желание предотвратить отъезд студентов на обучение за границу. Хотя формальных препятствий для желающих уехать нет, но общее отношение к мобильности студентов как к чему-то отрицательному сквозит и в официальных письмах с предложением отговаривать студентов от отъезда за рубеж, и в обвинениях в адрес западные фондов, «шарящих по школам» в поиске талантов.

Барьеры для знаний

Подобное негативное отношение к обучению студентов в других странах резко контрастирует с подходами практически всех успешно развивающихся стран как на западе, так и на востоке. В Европе огромные средства тратятся на поддержку программ академической мобильности, таких как Эразмус. Это позволяет сотням тысяч студентов и преподавателей обучаться и проходить стажировки в других странах. В основе подобных программ лежит очень ясное понимание того, что в сфере образования и науки открытость и активный обмен идеями являются необходимыми составляющими успеха, без которых страна обречена оставаться на обочине развития — как научного, так и экономического.

Возможность обучения за границей и совместных международных исследований особенно важно в тех областях знаний, в которых Россия сильнее всего отстает от других стран. Это практически все социальные науки — такие как экономика, политология, социология. Благодаря тяжелому советскому наследству образование в России в этих областях на порядок слабее, чем за рубежом. За последние 25 лет лишь в горстке вузов образование по этим предметам поднялось до уровня, сравнимого с мировым. И там это произошло прежде всего за счет привлечения преподавателей, получивших образование или поработавших за рубежом. В большинстве же вузов преподавание социальных наук отдано на откуп либо бывшим специалистам по марксизму-ленинизму, либо их верным ученикам, с соответствующими результатами. И изменить хоть что-то в этой области без привлечения достаточного количества людей с хорошим зарубежным образованием вряд ли получится.

Открытость, обучение большого количества студентов за рубежом — все это традиционно ассоциируется с западными странами и поэтому оказывается заложником текущей конфронтации между Россией и странами Европы и Северной Америки. Но при этом чуть ли не лучшим примером активного развития во всех этих областях является Китай, который сложно заподозрить в прозападных настроениях.

Ежегодно сотни тысяч китайцев отправляются на обучение за границу, а студенты китайских вузов проходят стажировки за границей. При этом им не выкручивают руки, заставляя возвращаться домой, а заманивают обратно, предлагая комфортные условия для жизни и работы. Да и те из них, кто решает остаться работать за рубежом, играют очень важную роль, обеспечивая контакты китайских университетов с международным научным сообществом. Именно такой подход, основанный на открытости и активном академическом обмене, в сочетании с серьезными финансовыми вложениями, позволил китайским университетам резко подняться во всех международных рейтингах. Идеологические расхождения со странами Запада никак этому не препятствовали. В этом плане у России есть чему поучиться у своего восточного соседа.

Об авторах
Рубен Ениколопов профессор РЭШ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: наука , образование , мнение
Главное
Шувалов назвал три задачи для технологического развития России Экономика
Главное
Шувалов назвал три задачи для технологического развития России Экономика
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила чартерные рейсы Бизнес
Иностранный бизнес раскритиковал «налоговый маневр» Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку