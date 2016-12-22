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Рыночная стихия: как ураган «Харви» повлияет на энергетику США
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Рыночная стихия: как ураган «Харви» повлияет на энергетику США
Экономика, 17:23
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Виктор Катона Рыночная стихия: как ураган «Харви» повлияет на энергетику США
Последствия урагана вызовут снижение мировых цен на нефть и отразятся на развитии кризиса в Венесуэле

Почти день в день через 12 лет после урагана «Катрина», унесшего жизни 1,5 тыс. человек, на южное побережье Соединенных Штатов обрушился ураган «Харви». Хотя он, по всей видимости, не станет столь же смертоносным, экономический ущерб от него будет не меньшим. Парализовав жизнь в двухмиллионном Хьюстоне (для сравнения, в опустошенном «Катриной» Новом Орлеане проживало чуть менее 500 тыс. человек), все еще бушующий ураган накрыл побережье Мексиканского залива более чем годовой нормой осадков (порядка 1,5 м). Власти Техаса уже оценивают экономический ущерб от урагана в $125 млрд, однако не исключено, что эта сумма увеличится. Среди прочих весьма сильно пострадала нефтегазовая отрасль Соединенных Штатов — ведь Техас и прилегающие воды Мексиканского залива являются не только одним из ведущих регионов добычи, но также центром нефтепереработки в США.

Ураган не застал врасплох нефтедобывающие компании: те еще перед его превращением в тропический шторм приостановили добычу примерно на четверти всех месторождений в акватории Мексиканского залива (4% совокупной добычи США). Зона действия «Харви», однако, не ограничивается шельфовыми месторождениями — ровно на пути стихии оказался давший начало сланцевой революции 2000-х нефтегазоносный бассейн Eagle Ford (15% совокупной добычи США). Практически все месторождения были эвакуированы за два-три дня до начала шторма. Таким образом, порядка 20% нефтедобычи в США оказалось парализовано примерно на неделю. Интересно, что общемировые рынки при этом не впали в панику — к среде, 30 августа, котировки WTI упали лишь на $1,5, до $46 за баррель, несмотря на то что поступление легкой сланцевой нефти в экспортные терминалы Мексиканского залива было перекрыто.

Лишняя нефть

Последствия урагана и впредь будут оказывать понижающее воздействие на мировые цены на нефть, и вот почему. Во избежание катастроф была приостановлена работа 13 нефтеперерабатывающих заводов, таким образом, примерно 21% мощностей Соединенных Штатов оказалось неиспользованными. Сбои в работе НПЗ могут привести к некоторому повышению цен на бензин, однако, принимая во внимание высокий уровень запасов (1,13 млрд барр.), он не будет резким — примерно ¢10–20 за галлон топлива.

«Никто никогда не видел столько воды»: ураган «Харви» ударил по югу США Еще 13 фото
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Важнее другое. Нефтеперерабатывающие заводы Мексиканского залива были изначально построены с прицелом на переработку тяжелых сортов нефти, в первую очередь венесуэльских (половина нефти Венесуэлы перерабатывается в США), но также мексиканских. Стоимость тяжелых венесуэльских (Merey, BCF-17, Leona и др.) и мексиканских (Maya) сортов нефти будет неизбежно снижаться, так как продавцам спешно придется искать новые рынки сбыта. Примечательно, что пик урагана совпал с введением новых американских санкций в отношении Венесуэлы, повлекшим за собой полный запрет на торговлю венесуэльскими облигациями. Президент Венесуэлы пригрозил Вашингтону закрытием НПЗ Citgo, принадлежащего национальной компании PdVSA. По иронии судьбы работу завода и так пришлось приостановить, однако виной тому был «Харви», а не решение наследника Уго Чавеса. В условиях падающих цен на нефть Каракас вряд ли пойдет на эскалацию конфликта с Вашингтоном, такие шаги следует принимать подготовившись и при более благоприятной конъюнктуре.

Трубы, химия, экология

Возможно, в США, готовясь к встрече с ураганом, все же недооценили риски для транспортной инфраструктуры. Нефтепродуктопровод Colonial Pipeline, питающий западное побережье США, был поврежден, и его оператор до сих пор выясняет масштаб урона. К тому же побережье Мексиканского залива является одним из ключевых портовых хабов Соединенных Штатов. В пределах техасского нефтеносного бассейна Permian, находящегося вдали от Мексиканского залива и поэтому не пострадавшего, добыча велась как прежде, однако нефтепроводы, по которым нефть поступала в экспортные терминалы возле Хьюстона, оказались выведены из эксплуатации. Нефтяные компании Техаса всячески хотят избежать сценария, подразумевающего затоваривание.

На ряде объектов, например на месторождениях бассейна Eagle Ford, компании могли бы возобновить деятельность уже 1–2 сентября, однако не факт, что их сотрудники смогут прийти на работу, ведь многие эвакуированы или остаются отрезанными от внешнего мира. Следует также учитывать, что сектор нефтехимии может пострадать сильнее, чем нефтепереработка. Если в целом НПЗ Техаса и Мексиканского залива обеспечивают порядка четверти нужд США в топливе, то их доля в выработке этилена, пропилена, полипропилена, бутадиена и других важных для промышленности химических соединений превышает 70%. Так как окончательный анализ ущерба можно будет провести только по мере отступления воды, цена нефтехимических продуктов может подвергнуться более ощутимому росту, нежели бензин и дизель.

Отдельным поводом для тревоги остается возможность экологических происшествий. По сообщениям из Хьюстона, в городе произошла утечка опасных испарений: как оказалось, на НПЗ Baytow, nринадлежащем компании ExxonMobil, вследствие интенсивных дождей провалилась крыша наружного резервуара. Несколько аналогичных происшествий, повлекших за собой утечки на нефтепроводах и выбросы сернистых газов, было зафиксировано в ряде мест в стокилометровом радиусе вокруг Хьюстона. Власти Техаса опасаются, что образование паводков может привести к смещению и возможной поломке подземных нефтепроводов в прибрежных зонах. Выяснение масштабов ущерба займет еще не одну неделю, но уже сейчас можно сказать, что ураган «Харви» не вызовет глобальных последствий, его влияние в основном ограничится Западным полушарием. Однако по урону, нанесенному нефтегазовой транспортной инфраструктуре, и экологическим последствиям «Харви» можно бесспорно назвать самым серьезным стихийным бедствием в США в XXI веке.

Об авторах
Виктор Катона специалист по закупкам нефти в MOL Group (Будапешт)
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: США , нефть , мнение , ураган
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