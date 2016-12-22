Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,08 58,59 EUR Нал. 71,04 70,40 USD Бирж. 58,78 +0,34 EUR Бирж. 70,65 +0,67 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 1989,12 +0,10% РТС 1067,58 -0,11% Brent 51,68 -0,71% DJIA 21825,11 +0,08% Nasdaq 6293,91 +0,17% FTSE 7337,43 -0,87%
Выстрел в ногу: почему США не могут выиграть торговую войну с Китаем
Лента новостей
Как развивалось «дело реставраторов»: хроника следствия 19:27, Общество Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие» 19:22, Финансы «Первый канал» подтвердил замену Малахова на Меньшову и Галкина 19:21, Общество Умер скрипач Дмитрий Коган 19:19, Общество Волкер заявил о нежелании США присоединяться к «нормандскому формату» 19:18, Политика «Яндекс.Такси» получил 50 млн руб. на развитие «детского такси» 19:14, Технологии и медиа В Ярославле водитель случайно убил автостопщика за неприличный жест 19:13, Общество Неизвестный подарил музею примитивизма в Лавале картину Руссо 19:06, Общество У программы «Жди меня» сменится ведущий 19:00, Технологии и медиа Суд не стал смягчать наказание брату Навального 18:57, Политика Главный тренер сборной Франции подтвердил уход Мбаппе из «Монако» 18:51, Спорт Банк России объяснил причины санации банка «ФК Открытие» 18:50, Финансы «Все варианты»: к чему приведет новый тест северокорейской ракеты 18:29, Политика Власти Москвы опубликовали рейтинг лучших школ столицы 18:27, Общество Главу «БалтСтроя» арестовали за хищения на стройке резиденции Путина 18:24, Общество Uber прокомментировал задержание пассажиров находившегося в розыске такси 18:20, Общество Памятник Петру I в Полтаве облили краской 18:16, Политика Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения главе «БалтСтроя» 18:11, Общество На Украине объявили о втором этапе блокады Донбасса 18:05, Политика Второй по величине девелопер жилья в России отчитался об убытках 18:05, Бизнес Аксенов заявил об отставке главы администрации Симферополя 18:04, Политика Молдавия попробует внести в ООН вопрос о выводе российских войск 18:03, Политика СКР рассказал о допросе фигуранта дела об убийстве в Парке Горького 18:03, Общество Глава Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона 17:53, Политика Беднейшая страна СНГ решила выйти на рынок евробондов 17:51, Экономика «Сургутнефтегаз» начал поставлять топливо в Южную Америку 17:50, Бизнес Федун уверен в продолжении сотрудничества «Открытия» со «Спартаком» 17:48, Бизнес Главы ООН и НАТО осудили новый пуск ракеты КНДР 17:39, Политика
Выстрел в ногу: почему США не могут выиграть торговую войну с Китаем
Экономика, 19:40
0
Владимир Южаков Выстрел в ногу: почему США не могут выиграть торговую войну с Китаем
Введение США торговых санкций против Китая вызовет цепную реакцию: рост цен на китайские товары, рост процентных ставок и, наконец, рост стоимости обслуживания американского госдолга

Американские торговые санкции против Китая стали одной из самых обсуждаемых тем в мире. Президент Трамп предлагает установить заградительные пошлины на китайские товары, чтобы защитить рабочие места и остановить утечку капитала из США. Подобные меры закономерно приведут к сокращению объема мировой торговли и снижению спроса на энергоносители и сырье.

Однако обсуждаемый в США план санкций и возможной торговой войны не учитывает того, насколько уязвима Америка перед Китаем. Санкции могут привести к катастрофическим структурным изменениям в американской экономике. В то же время сам Китай выработал к санкциям иммунитет.

Наркотическое потребление

Как это часто бывает, исторические параллели помогают понять происходящее. Взаимодействие США и Китая лучше всего описывается в контексте опиумных войн XIX века. Тогда европейцы и американцы продавали в Китай опиум, выращенный в британской Индии. В обмен они получали китайское золото и серебро. Всего за несколько десятилетий опиумная зависимость распространилась по всему Китаю, практически полностью разорив страну. Пекин пытался прекратить импорт опиума, но оказался бессильным перед военным вмешательством западных стран.

В наше время игроки поменялись местами, а роль опиума играют потребительские товары. В начале 2000-х годов США в рамках глобализации начали отказываться от создания товаров с низкой добавленной стоимостью и сконцентрировались на высокотехнологичных продуктах. Производство обуви, одежды и прочих повседневных вещей быстро перетекло в Китай, который оказался способен наладить самые эффективные производственные цепочки. Между Америкой и Китаем была создана модель бартера: сложные товары в обмен на простые.

Однако скоро выяснилось, что Китай может хорошо и дешево производить не только ширпотреб, но и высокотехнологические продукты. Америка поддалась искушению и начала импортировать все больше сложных китайских товаров, тем самым отказываясь от их производства. Скоро баланс оказался нарушен — в новой глобальной системе бартера у США более не было достаточного количества товаров, которые они могли бы предложить в обмен на китайский импорт. Как следствие, китайский импорт стал приобретаться Америкой в кредит, а также в обмен на золотовалютные запасы и недвижимость.

Предвидя возможные последствия такой торговли, в 2003 году Уоррен Баффет написал алармистскую статью «Растущий торговый дефицит распродает Америку», в которой он предупредил, что США в обмен на китайские товары потребления отдают свою будущую экономическую независимость. Слова гуру услышаны не были. Соблазн потребления «здесь и сейчас» возобладал над далекими угрозами, и Америка впала в зависимость от китайского импорта.

Покупка товаров в кредит всего за 15 лет привела к утроению государственного долга США, к сегодняшнему дню превысившему $20 трлн.

Невозможная цена

В обычных условиях США были бы не способны обслуживать подобный объем заимствований. Однако, прибегнув к программе «количественного смягчения», ФРС получила возможность печатать доллары и покупать на них собственные долговые обязательства, что вызвало ажиотажный рост стоимости американских долговых бумаг. Тем самым процентные ставки были снижены до чрезвычайно низкого уровня. Цель была достигнута — снизив процентные платежи по своему долгу, Америка смогла этот долг удвоить и продолжить потребление китайского импорта, еще сильнее впадая в «потребительскую зависимость».


​Однако комбинация большого долга и низких процентных ставок — это гремучая смесь. Обязательным условием сохранения низких процентных ставок является низкая инфляция. Действительно, если товары растут в цене на 10% год, кто будет готов давать в долг под 1%? Последнее десятилетие официальная долларовая инфляция была практически неотличима от нуля.

Основной же причиной, по которой инфляция в США до настоящего времени практически отсутствовала, являлось постоянное увеличение потока дешевого китайского импорта: китайские товары, как правило, стоили в разы дешевле их американских аналогов.

Введение торговых санкций против Китая вызовет цепную реакцию: пошлина на китайские товары неизбежно вызовет стремительный рост их стоимости в США. Это, в свою очередь, приведет к росту процентных ставок, поскольку кредиторы, наблюдая растущие рыночные цены, будут требовать все более высокие ставки процента. Это же повлечет за собой рост расходов по обслуживанию американского государственного долга.

Чтобы представить масштаб уязвимости США от роста процентных расходов, можно провести небольшое вычисление. На настоящий момент американское федеральное правительство США занимает в среднем под 1,8%, и процентные платежи составляют примерно $400 млрд в год. В то же время за последние 100 лет средняя ставка процента по американскому долгу составляла около 5%. Таким образом, если ставка процента вернется к своему среднему историческому уровню, расходы по обслуживанию долга только федерального правительства превысят триллион долларов. Для сравнения: эта сумма значительно превышает весь военный бюджет США.

А ведь рост процентных ставок может быть и выше. В периоды высокой инфляции в прошлом (например, в 1980-х) средняя процентная ставка по американскому долгу достигала 15%. Сейчас при таком уровне ставки стоимость обслуживания долга составила бы $2,2 трлн, или более чем 60% от всех доходов американского правительства. Такой гипотетический сценарий означает неизбежный дефолт.

Фактически США оказались в роли ипотечного заемщика взявшего кредит с гибкой процентной ставкой. При процентных ставках, близких к нулю, проблем с выплатой процентов по ипотеке не возникает. Однако рост процентных ставок делает обслуживание долга проблематичным.

Современная история содержит сотни случаев государственных дефолтов. Действительно, пример серийного банкрота Аргентины показывает, что инвесторы рано или поздно забывают прошлый негативный опыт и готовы снова предоставлять кредиты. Однако в случае с США цена дефолта запретительно высока.

Дело в том, что финансовая система США, в отличие от той же Аргентины, является главным платежным и финансовым посредником мировой торговли. Например, более чем 80% международной торговли по-прежнему осуществляется через доллар и, соответственно, американские банки. Америка выполняет роль посредника и получает за это посредничество целый ряд фундаментальных преимуществ, начиная с сеньоража (прибыли от выпуска и распространения за рубежом новых долларов) и заканчивая возможностью контролировать мировые финансовые потоки. Не будет преувеличением сказать, что потеря этих преимуществ нанесла бы сокрушительный и непоправимый урон американской экономике. Дефолт же означает подобную потерю — финансовый посредник не может быть банкротом.

Операция «китайский кризис»

Еще одним ключевым фактором, который здесь необходимо учитывать, является то, что Китай заранее подготовился к сценарию торговой войны. Для этой цели в последние три года Пекином проводилась кампания, которую можно было бы условно назвать «Кризис в Китае». Кампания имела целью создание психологической атмосферы кризиса и проведение программ искусственного сдерживания внутреннего потребления.

Контролируемый перевод страны в режим искусственного низкого потребления отчасти стал причиной кризиса мировых сырьевых рынков в последние несколько лет.

За три года кампания создала в Китае колоссальный объем отложенного спроса — потребители отказывались от запланированных покупок до лучших времен. В случае введения санкций этот спрос может быть разморожен. Как в волновой физике эффект противофазы позволяет компенсировать резкие внешние колебания, так и отложенный спрос в Китае призван компенсировать ущерб от возможных санкций и закрытия американского рынка за счет внутреннего китайского рынка. Фактически Китай выработал к американским санкциям иммунитет.

Таким образом, американские торговые санкции против Китая не могут быть решением проблем Америки. Наоборот, введение пошлин, спровоцировав инфляцию, ударит по самой уязвимой и болезненной точке США: процентным ставкам и стоимости обслуживания американского долга. Китай же к торговой войне готов. Предсказание Уоррена Баффета сбылось менее чем за 15 лет: США обменяли свою экономическую свободу на потребительскую зависимость.

Об авторах
Владимир Южаков управляющий партнер Long Jing Capital
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение
Главное
Банк России объяснил причины санации банка «ФК Открытие» Финансы
Главное
Банк России объяснил причины санации банка «ФК Открытие» Финансы
ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» Финансы
ЦБ назвал сроки санации банка «ФК Открытие» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку