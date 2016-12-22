Слабая доля: почему бюджетные расходы не спасут Россию

Представление о бесконечных государственных деньгах, способных решить все проблемы страны, не соответствует реальным возможностям российской экономики

Мало кто считает, что в сфере государственных финансов в России все хорошо. Сразу вспомнятся перекос доходов в сторону федерального центра, недофинансирование образования и здравоохранения, гигантские расходы на оборону и безопасность. Однако все критики об­ращают внимание прежде всего на доли тех или иных трат в общих расходах бюджета и обсуждают в большинстве дискуссий именно их, в то время как стоило бы пристальнее присмотреться к абсолютным размерам расходов.

Ложное богатство

Россия, казалось бы, очень богатая страна, но об этом сложно догадаться, если дело доходит до бюджетных параметров. В 2016 году расходы фе­дера­льного бюджета составили, по предварительным данным, 16,416 трлн руб., что эквивалентно 111,8 тыс. руб. ($1,68 тыс.) на каждого гражданина страны. В США расходы федерального бюджета ($3,9 трлн в 2016 году) на душу населения равнялись $12 тыс., в Швейцарии этот показатель составлял $25,7 тыс., в Дании — $27,2 тыс. Про Норвегию с $37,9 тыс. и почти $182 тыс., отложенными в расчете на каждого подданного в Суверенном фонде (у нас если Резервный фонд и ФНБ разделить на всех, то каждому россиянину достанется 36,9 тыс. руб.), я не вспоминаю.

Конечно, сравнение абсолютных величин не учитывает разницы в покупательной способности валют. Но в России бюджетные расходы на человека в 7–15 раз меньше, чем в раз­витых странах, а такой разрыв не покроет никакая игра с валютными курсами. К тому же бюджет — это не только пенсии и пособия, медицина и образо­ва­ние, это также инфраструктура и развитие территорий. И если посчитать с учетом этого фактора, то разрыв с США в пересчете на еди­ницу площади со­ставит 28,6 раза, с Данией — 250, а со Швейцарией — 365 раз. Это несмотря на все наши ресурсы и на то, что 36% доходов федерального бюджета в 2016 году Минфин считал «нефтегазовыми».

На мой взгляд, из этого следует два очевидных вывода.

Во-первых, того «государственного» источника денег для развития страны, о котором мы слышим с высоких трибун, попросту не существует. Разрыв между $143 бюджетных денег, которые приходятся в России на гектар ее территории, и $52,5 тыс., которые каждый год инве­стиру­ю­тся в Швейцарии, говорит сам за себя.

Во-вторых, то же самое касается и «социального государства», которое не может быть построено «сверху», если за год для каждо­го гражданина на все про все у России находятся деньги, равные зарплате среднего американ­ского врача за три дня. Тем более если правительство стремится не столько обеспечивать благосостояние граждан, сколько тешить свои геополитические амбиции (если сравнить подушевые расходы на оборону с бразильскими, a Бразилия совпадает с нами по показателю ВВП на душу населения в pыночных це­нах), то у нас они окажутся большими в 2,9 раза.

Ограничение аппетитов

Соответственно, требуется переосмысление всей стратегии развития с уче­том того, что серьезная опора на государство в нашем случае невозможна. Какими могут быть ее основные элементы?

Прежде всего нужно смириться с тем, что бюджетные вливания не смогут придать толчок регионам. Имея те средства, которые есть в распоряжении у нашего государства, можно обустроить разве что пространство внутри ЦКАД, города Сочи и Грозный, а также районы, непосредственно прилегающие к разбросанным по стране президентским «дачам». Поэтому следовало бы отказаться от государственного финансирования нового инфраструктурного строительства, которое обычно обус­ловлено политическими соображениями (вспомним мост на остров Русский, объекты в Сочи, ВСМ Москва — Казань или проект моста на Сахалин). Если эти стройки экономически выго­дны, нужно принять законы, легализующие частную соб­ственность на желе­зные дороги, трубопроводы, аэропорты и мостовые пере­ходы, и найти на них инвесторов; если они не выгодны — переориентировать бюджетные средства на другие направления. Нужно либерализовать рынок земли, чтобы сделать инфраструктурные проекты дешевле; увеличить конкуренцию в промышленности строительных материалов, но, главное, повторю еще раз, пойти на любые условия, чтобы заместить бюджетные средства частными при обу­стройстве территорий, отказываясь по максимуму от ограничений, ко­торые сдерживают предпринимательскую инициативу. Иначе обеспечить развитие самой боль­шой в мире страны попросту невозможно.

Вторым моментом является, разумеется, ограничение аппетитов госаппарата и государства как такового. Россия не может позволить себе военные расходы в 3,8 трлн руб., соответствующие среднедушевым доходам каждого россиянина за 25 дней (для сравнения: в США они равны таким доходам за 16 дней, в Германии — за семь, в Японии — за три). Россия защищена ядерным щи­том, а все прочие угрозы нужно учиться преодолевать искусством диплома­тии. Мы не можем выплачивать депутатам Государственной думы почти по 800 тыс. руб. ежемесячно), что делает их доход после вычета налогов выше, чем составляющий номинально $174 тыс. в год оклад члена палаты предста­вителей конгресса США. Мы не можем раскошеливаться на персонал МВД, численность которого в расчете на 100 тыс. населения превышает американскую втрое, а китайскую — в пять раз. И все это не вопросы «перерасп­ределения» доходов из статьи в статью, а вопрос их масштаба.

Перестройка бюджета

Третьим важным обстоятельством является то, что бюджет должен служить целям максимального развития экономики, то есть направлять деньги туда, где наиболее велик мультипликативный эффект, а самым большим он выг­лядит от повышения доходов самых малообеспеченных слоев населения. В первую очередь государство должно думать не о городских праздниках за де­сятки миллионов долларов, а о пенсиях, о минималь­ной заработной плате, о плате за потерю кормильца, детских пособиях и так далее. Вообще к дохо­дам бюджетников и пенсионерам пора перестать относиться как к обузе для бюджета: они — главный залог развития российского бизнеса и стимул для фронтального повышения благосостояния, которое на данном этапе дол­жно выступать практически единственной целью государства.

Наконец, следует — и это нужно было сделать еще давно — перенести значительную часть налогов на потребление, так как только это может запус­тить устойчивое региональное развитие. В США собственные доходы бюджетов штатов и графств составили в 2014 году $2,7 трлн (83,6% к доходам федерального бюджета), тогда как в России (2016 год) — 8,3 трлн руб. (63,2% от федеральных). Значительная часть их поступила в Америке от нало­гов на имущест­во. Средний налог на квартиру площадью около 100 кв. м там составляет около $2,4 тыс. в год, хотя цены на недвижимость сопоставимы или ниже российских. Через эти налоги, обеспечивающие 30% доходов региональных и местных бюджетов, финансируются местные школы и доро­ги, и даже — о ужас! — полиция. Чем лучше обеспечивается безопасность, чем качественнее оказывается образование, тем больше богатых людей сели­тся в штате, тем больше приходит бизнесов. Дополнительным инструме­нтом вы­ступают налоги с продаж (аналог российского НДС), варьирующи­еся в ­диапазоне от 0 до 9,98% и определяемые самими штатами. Повышение этих на­ло­гов сделает сис­тему намного более прозрачной, чем нынешняя, и опустит основные исто­чники доходов с федерального уровня на местный.

Следовало бы также задуматься о радикальной реформе здравоохранения с выделением программ безусловной полной медицинской помощи детям и пожилым гражданам, но при повышении как доли граждан в оплате меди­цинских услуг, так и — что не менее важно — доли частных врачебных практик в общем объеме таких услуг. Образование является еще одним значим­ым направлением, так как России странно иметь сегодня формально самое обра­зованное общество в мире (сейчас граждан с полным или незаконченн­ым высшим образованием в числе работников у нас больше половины (54,9%), а в США их осталось практически столько же, сколько и 30 лет назад (35,7%)), болтаясь в кон­це седьмого десятка стран, ранжированных по показателю подушевого ВВП в рыночных ценах. Был бы рад ошибиться, но экономика вряд ли даже заметит закрытие половины нынешнего числа государственных вузов.

Возвращаясь к началу, я хочу повторить: приведенные цифры показывают, что не бывает богатой страны с бедным населением. Главной проблемой российского бюджета выступает не то, что он неправильно распределен по статьям расходов, а то, что он слишком мал в абсолютном выражении для ре­шения тех задач, которые сегодня стоят перед страной. Именно поэтому го­сударство должно немного отойти в сторону, чтобы дать экономике разви­ваться без перекосов последних лет; оживить конкуренцию; спровоцировать приход новых инвесторов; развить частную инициативу в традиционных в России «государевых вотчинах»; чтобы переформатировать управление от обычного «сверху вниз» до рационального «снизу вверх»; наконец, чтобы сформировать такой контингент налогоплательщиков, который позволил бы обеспечивать бюджетные доходы, хоть сколь-либо достаточные для развития. Иначе говоря, нужно переходить к стратегии фермера, не стригущего своих овец раньше срока, от стратегии гангстера, стремящегося организова­ть сбор налогов так, чтобы «больше ничего не выросло».