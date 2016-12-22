Двигатель экономики: почему рост неравенства — это не всегда плохо

Борьбу с неравенством легко превратить в политический лозунг. Однако чрезмерное перераспределение доходов сводит на нет стимулы для инноваций и в конечном итоге ставит под угрозу рост качества жизни

Проблема неравенства захватила умы многих экономистов. На недавнем Московском финансовом форуме эта тема затрагивалась сразу на нескольких сессиях, в том числе была названа среди основных вызовов современности на главной пленарной сессии.

Среднестатистический человек сегодня живет в мире с более высоким уровнем неравенства, чем в конце 1980-х — начале 1990-х, подсчитали во Всемирном банке: взвешенный по численности населения средний индекс Джини (​статистический индекс степени расслоения общества) вырос с 34 в 1988 году до 37 в 2013-м. В МВФ также обеспокоены ростом неравенства, особенно в развитых экономиках, где за 1990–2012 годы индекс Джини вырос в среднем на три пункта.

Отрицательные последствия

В наши дни миллионными тиражами издается посвященная неравенству книга Томаса Пикетти «Капитал в XXI веке», а выступления самого автора пользуются большой популярностью. Порочная капиталистическая система ведет к постоянному росту неравенства, поэтому необходимо вмешательство государства и перераспределение им доходов в пользу менее обеспеченных слоев населения — такова позиция Пикетти. Перераспределительную государственную политику поддерживают и такие именитые экономисты, как Джозеф Стиглиц и Пол Кругман.

Не только экономисты, традиционно выступающие за усиление роли государства, разделяют точку зрения о том, что неравенство является проблемой, с которой необходимо бороться, в том числе с помощью прогрессивной налоговой системы — проще говоря, введения налога на богатство. Международные организации также акцентируют внимание на отрицательных последствиях неравенства, утверждая, что неравенство мешает экономическому росту, хотя консенсуса на этот счет в литературе на текущий момент нет.

Эту точку зрения легко популяризировать и превратить в политический лозунг. Однако упрощать проблему динамики неравенства опасно. Экономическое развитие последних 30 лет не сводится к ухудшению положения более бедных граждан из-за роста неравенства, а само неравенство не обязательно является абсолютным злом.

Неравенство в доходах

Прежде всего, неравенство не так просто измерить. Чаще всего экономисты начинают анализ динамики неравенства с неравенства текущих доходов. Однако это может быть далеко не самым оптимальным способом измерения. Во-первых, текущий доход волатилен. В определенный момент весьма состоятельный человек может потерять работу и компенсировать сокращение в текущем доходе из сбережений, накопленных за счет прошлых доходов, тем не менее его текущий доход будет невелик. Кроме того, текущий доход склонен меняться по мере взросления: в самом начале карьеры доход обычно существенно меньше, но человек может рассчитывать на рост дохода в будущем и, соответственно, жить в кредит. В связи с этим ряд экономистов предлагают измерять неравенство не с помощью текущего дохода, а с помощью пожизненного дохода, однако такое неравенство, к сожалению, измерить сложнее.

Неравенство в потреблении

Другой альтернативой является показатель неравенства в потреблении. Аргументом в его пользу служит то, что уровень жизни прежде всего определяется тем, что и в каком количестве человек потребляет, а не тем, сколько он зарабатывает. Ростислав Капелюшников в статье, которая, к слову, называется «Неравенство: как не примитивизировать проблему», приводит обзор исследований, посвященных различным способам измерения неравенства. Так, в США уровень неравенства в потреблении вдвое ниже, чем уровень неравенства в доходах. Что касается динамики этих показателей, за 1982–2005 годы разброс в доходах в США вырос на 0,27 лог-пункта, а разброс в потреблении — только на 0,10–0,18 лог-пункта. Неравенство в пожизненных доходах также оказывается существенно ниже неравенства в текущих доходах.

Большинство выигрывает

Таким образом, рост неравенства может оказаться совсем не таким драматичным, как кажется на первый взгляд. Более того, рост неравенства в процессе экономического развития вовсе не означает, что менее состоятельные слои населения стали жить хуже, чем в начале 1990-х годов. Для того чтобы ответить на вопрос, стали ли беднейшие слои населения развитых стран за последние 25–30 лет жить хуже, чем раньше, мы обратились к базе данных Luxembourg Income Study Database и рассчитали реальные темпы роста доходов граждан из различных доходных групп. Первая соответствует 10% беднейших, а десятая — 10% наиболее состоятельных домохозяйств с поправкой на количество членов семьи.

Легко заметить, что в девяти из 12 стран доходы беднейших 10% граждан выросли. Темпы роста беднейших 10% варьируются от символических 1,2% в Люксембурге до внушительных 65,5% в Великобритании. То есть большая часть населения в процессе экономического развития выигрывает, в том числе и наименее состоятельные граждане. Хотя вполне вероятно, что особенности современной экономики способствуют не самому равномерному распределению выгод от экономического прогресса, качество жизни постоянно растет. На самом деле динамика реальных доходов даже недооценивает улучшение качества жизни, так как некоторые его составляющие не измеряются денежными доходами.

Неравенство как стимул

Еще одним аспектом проблемы неравенства является тот факт, что разница в доходах может быть до определенной степени следствием личного выбора людей или вознаграждением за умения и таланты.

Результаты эмпирических исследований говорят в пользу того, что в обществах, где усердие, навыки и таланты вознаграждаются, люди более терпимо относятся к неравенству. Если источником богатства становятся связи, знакомства или даже незаконные действия, а знания, умения и увлеченность оказываются незамеченными, то растущее неравенство вызывает недовольство. Если же источником богатства становится уникальная идея или продукт, то такой пример скорее вызывает уважение и создает мотивацию, которая затем двигает экономический прогресс. А вот в случае масштабного перераспределения доходов стимулы для инновационной деятельности сводятся на нет, что ставит под угрозу дальнейшее экономическое развитие и рост качества жизни.

Институты против кланов

В обществах, где качество институтов оставляет желать лучшего, при высоком уровне неравенства наиболее состоятельные граждане получают большое политическое влияние. Они готовы активно лоббировать свои интересы, которые с большой долей вероятности расходятся с общественными. Они же заинтересованы в создании клановой системы, где баланс между талантами и связями будет смещен в сторону последних.

Негативное отношение именно к этой системе часто стоит за осуждением неравенства. Однако усиление перераспределения никаким образом не может решить изначальную проблему. Важнейшим способом борьбы с клановой системой является создание институциональной среды, которая помешает появлению у наиболее состоятельных групп неограниченного политического влияния и обеспечит законность повышенных доходов.

Экономистам и политическим деятелям только предстоит определить, как должна выглядеть соответствующая институциональная среда. Например, Луиджи Зингалес в своей книге «В защиту капитализма» предлагает задуматься об ограничении лоббирования при помощи налога на лоббистские расходы и об упрощении законов, сложность которых приводит к неравенству богатых и бедных в доступе к правосудию, ведь лишь наиболее состоятельные люди могут позволить себе хороших юристов. Также Зингалес выступает за введение запрета на государственные субсидии. Однако решение данной проблемы в любом случае лежит в плоскости усиления общественного контроля за государством, а не предоставления ему большего влияния и увеличения его роли в экономике.