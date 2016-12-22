Экономическая осень: почему прогноз МВФ на 2017 год слишком оптимистичен

Модели МВФ продолжают завышать темпы роста мировой экономики, слабо учитывая проблемы США и крупнейших развивающихся экономик, включая Россию

В конце июля МВФ выпустил последнюю версию прогноза по росту мирового ВВП в 2017 году. По сравнению с апрельским докладом фонда прогноз остался без изменений: эксперты полагают, что мировая экономика «выходит из циклического спада»: в 2017 году темпы роста ускорятся до 3,5% г/г (3,2% г/г в 2016 году). Такое постоянство удивляет, ведь именно в последние месяцы усилились экономические риски в тех регионах, которые по представлению МВФ обеспечат ускорение в США, России, Индии и Бразилии.

Неожиданный позитив

Презентация большого доклада МВФ в апреле прошла в оптимистичном настроении: эксперты впервые за три года увидели реальные «сигналы восстановления от циклического спада». В конце прошлого и начале этого года почти одновременно до максимального уровня за шесть лет выросли темпы роста мировой торговли, промышленного производства и индексы деловой уверенности. Позитивная динамика наблюдалась в развитых странах. В четвертом квартале 2016 года восстановились темпы роста в США, ускорились в еврозоне и Японии. Несмотря на Brexit, сохранялись 2% роста в Великобритании. Власти Китая не торопились проводить структурную ребалансировку экономики и поддерживали рост за счет инвестиций в инфраструктуру. Рост цен на нефть и металлы после предпринятых мер по ограничению предложения (сокращение мощностей в черной металлургии Китая в середине 2016 года и договор ОПЕК+ в декабре) поддержали курсы валют и доходы в других развивающихся странах.

Таким образом, позитивный настрой МВФ был вполне обоснованным. Также эксперты фонда ожидали, что за ростом экспорта начнется рост инвестиций. Но, помня прошлые ошибки, они спрогнозировали сохранение умеренной позитивной динамики в среднесрочной перспективе — умеренной, так как на экономический рост по-прежнему оказывает негативное влияние высокий уровень долга в развитых странах и в Китае. В апреле эксперты МВФ ожидали ускорения роста ВВП до 3,5% г/г в 2017 году за счет увеличения темпов роста в США, выхода из рецессии России и Бразилии и умеренного замедления в Китае.



В июле прогноз МВФ качественно не изменился. О позитивном настроении говорит уже название малого доклада — «Устойчивое восстановление» (A firming recovery). Корректировки прогноза были небольшими и в целом не изменили баланса между развитыми и развивающимися странами. Понижение прогноза в США (минус 0,2 п.п. в 2017 году и минус 0,4 п.п. в 2018 году) и Великобритании было компенсировано повышением прогноза по еврозоне, Японии и Канаде. В развивающихся странах ухудшение прогноза по Бразилии на 2018 год (–0,4 п.п.) было нейтрализовано улучшением по Китаю (+0,2 п.п.).

Возвращение к реальности

Сохранение надежды на глобальное ускорение удивляет: за апрель—июль негативные тенденции установились именно в тех экономиках, которые с точки зрения МВФ должны обеспечить рост во второй половине 2017 года.

В США наблюдаются признаки стагнации в секторе недвижимости и охлаждения в продажах автомобилей (минус 7% г/г в июле и минус 3,1% г/г в январе—июле). Базовая инфляция снизилась ниже 2% г/г, что сигнализирует о спаде потребительской активности. Обещанные Дональдом Трампом реформы по стимулированию промышленности и масштабным инвестициям в инфраструктуру так и остаются на бумаге. Через конгресс не удается провести даже реформу в здравоохранении.

Фонд полагает, что во второй половине 2017 года ускорение в России, Бразилии и Индии должно улучшить общемировую динамику и сгладить негативный эффект от замедления в Китае. Однако в России по текущим тенденциям рост ВВП в третьем квартале замедлится до 0,5–0,7% г/г (по оценкам нашего института) из-за снижения цен на нефть и расширения санкций. В Бразилии новости о коррупционном скандале с участием текущего президента Мишеля Темера создали дополнительный «шок» в мае—июле. Курс реала упал на 9% 17–18 мая, фондовый рынок — на 16% в долларовом выражении. Позитивная динамика ВВП Бразилии в первом квартале была связана с временным фактором хорошего урожая, в то время как безработица выросла до 13,6%. В Индии промышленное производство так и не вернулось к прежним темпам роста, которые были до денежной реформы в ноябре 2016 года. В июле власти запустили крупную налоговую реформу, и экономике может потребоваться время для адаптации. Есть сигналы, что индийский бизнес столкнулся с большими проблемами при переходе на новую систему: композитный индекс PMI рухнул в июле с 52,7 до 46 пунктов. Наконец, в Китае власти начали политику по ограничению финансовых рисков, что должно привести к замедлению темпов роста с текущих 6,9% г/г (в первые два квартала).

Геополитическая обстановка явно ухудшает перспективы для роста мировой экономики. В 2017 году ужесточилась риторика относительно условий по выходу Великобритании из ЕС: стороны все ближе к «жесткому» разрыву. Пессимистичные прогнозы по росту протекционизма в США пока не реализуются, но риторика Трампа создает негативные эффекты. Усилились конфликты c Россией, Ираном. США сыграли свою роль в раскручивании катарского кризиса.

Новые прогнозы вновь показывают, что модели МВФ продолжают завышать темпы роста мировой экономики, слабо учитывают межстрановые эффекты и скорее опираются на ретроспективу, чем смотрят вперед. Это, с большой вероятностью, приведет к понижению прогнозов в октябре.

