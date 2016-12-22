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Угол зрения: почему мир нужен России больше, чем Россия миру
Экономика, 14:52
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Марат Атнашев Угол зрения: почему мир нужен России больше, чем Россия миру
В России многие не верят, что можно выигрывать в глобальной экономической игре. Неуверенность в собственных силах закрепляет закрытый характер российской экономики

Адам Смит, знакомый россиянам в кратком изложении Пушкина, объяснил, что странам нужно специализироваться на производстве тех товаров, где они обладают абсолютным преимуществом. Это приводит к росту общего благосостояния в мире. Однако последующие два века показали, что узкая специализация не приводит к устойчивому росту благосостояния. Чем разнообразнее и сложнее экономика, тем богаче страна. Примеров богатых и при этом узкоспециализированных стран практически нет, за исключением нескольких нефтяных экономик.

В начале этого века Рикардо Хаусманн из Гарварда и Цезарь Идальго из MIT дополнили классическую теорию современными представлениями о развитии и распространении технологий.

В теории экономической сложности мировая экономика напоминает игру в слова (Scrabble), где буквы — технологии, слова — продукты, а игроки — страны. Простые технологии — распространенные и дешевые. Сложные — редкие, но дорогие. Задача игроков составлять как можно больше сложных и длинных слов-продуктов, расширяя свой набор букв-технологий. С одной стороны, это жесткая конкурентная игра. С другой, в этой игре побеждает тот, кто эффективнее других вступает в кооперацию — составляет слова с использованием букв других игроков.

Как распространяются технологии

Казалось бы, в условиях глобализации страны могут быстро заимствовать недостающие технологии, тогда как разработка новых технологий — занятие дорогое и небыстрое. Логично ожидать сокращения разрыва между развитыми и развивающимися странами. Однако за последние полвека лишь небольшой группе развивающихся стран удалось такое ускорение.

В своей теории Идальго и Хаусманн использовали идею Майкла Полани о неявном, личностном знании, сформулированную еще в середине прошлого века. Полани заметил, что любая технология имеет явную и неявную составляющую. Явное знание может быть документировано, передано в виде инструкции, регламента или компьютерного алгоритма. Неявное знание существует только в опыте, навыках и профессиональной интуиции конкретного человека. Сложно и опасно учиться езде на велосипеде по инструкции, но любой ребенок осваивает этот навык за несколько занятий с папой или старшим братом. Можно скопировать самую прогрессивную конституцию в мире (явное знание), но это не приводит к воспроизводству соответствующих общественных институтов. Передача большинства технологий требует не только документации, но и достаточно продолжительного контакта с опытным наставником.

Покупка, прямые заимствования практически не работают, если речь идет о сколь-нибудь сложных технологиях. Неявную часть технологии необходимо как бы заново выращивать, воссоздавать в присутствии достаточного количества опытных наставников.

Это объясняет медленное распространение технологий, «тяготение» технологий друг к другу (технологии «любят» кластеры, где обеспечивается тесный контакт экспертов) и исключительно важную роль мобильности носителей знаний и всего, что ей способствует: прямых иностранных инвестиций, совместных предприятий и международных альянсов, трудовой миграции, вовлечения диаспоры, длительных профессиональных стажировок и обменных программ в образовании.

Так, с 1985 по 1995 год Тайвань превратился в один из мировых центров электронной промышленности. Носителями технологий были более 40 тыс. представителей китайской диаспоры, вернувшихся на Тайвань с западного побережья США. До 1984 года Бангладеш не экспортировала одежду, а совокупный экспорт не превышал полмиллиарда долларов. В 1979 году бангладешская компания Desh отправила 126 сотрудников на полугодовую стажировку на заводы Daewoo в Южной Корее. Уже к 1988 году выходцами из Desh в стране были основаны более 50 новых компаний. Сегодня Бангладеш экспортирует тканей и одежды более чем на $30 млрд в год.

Самые инновационные регионы мира демонстрируют высокую миграционную открытость. В Силиконовой долине, Израиле, Гонконге и Сингапуре почти 40% населения родились за пределами страны. В Австралии, Швейцарии, Канаде — более 25%. В США в целом, Германии, Испании — около 13%.

Ориентация экономики на создание глобально конкурентоспособных кластеров, экономическая и миграционная открытость являются сегодня необходимыми условиями технологического развития и высокого уровня благосостояния.

Новая география

В свое время людям было трудно принять идею о том, что наш мир не центр Вселенной, а всего лишь круглый шар, одна из небольших планет Солнечной системы. Но эпоха географических открытий превратила абстрактную научную идею в экономическую и политическую реальность. Сегодня нам так же трудно принять стремительно меняющуюся экономическую и технологическую реальность.

В привычной нам реальности Россия — это самая большая страна на карте, с колоссальным военным потенциалом, наследница огромной империи и сверхдержавы. Размер стран на этой карте пропорционален количеству ядерных боеголовок. Примерно такую уютную картину нам продолжают показывать в новостях по телевизору.

В другой, экономической реальности Россия — это чуть меньше 2% мировой экономики и 2% от населения планеты: тонкая полоска, зажатая между экономическими и демографическими массами Китая и Европы.

Довольно скромно Россия выглядит в глобальном технологическом пространстве. Атлас экономической сложности, выпускаемый Центром международного развития Гарвардского университета, позволяет сравнить экономику России и, например, Германии и Китая. На графике «экономической сложности» стран каждая цветная точка — индустрия, в которой страна демонстрирует устойчивое конкурентное преимущество. У России узкая специализация на нескольких ресурсных отраслях (крупные темные пятна), не слишком широкий набор технологий, к тому же расположенных на периферии пространства, то есть далеко от основных технологических кластеров.

В этой второй, экономической, реальности России невозможно выиграть, опираясь только на свой набор технологий. Невозможно даже устойчиво сохранять уровень благосостояния, опираясь на сложившийся ресурсный экспорт.

Для ускоренного технологического развития необходима экономическая и миграционная открытость, расширение глобально конкурентоспособных отраслей экономики. В современной истории нет примеров ускоренного экономического роста, которые не опирались бы на экспорт и международную кооперацию: от послевоенных Германии и Японии до Южной Кореи и Китая и даже экономического бума России нулевых.

Защита рынка, импортозамещение и даже рост несырьевого экспорта не должны быть самоцелью. Взятые отдельно, они легко приводят к перераспределению ренты и консервации неэффективных производств. Целью должно быть развитие глобально конкурентоспособного бизнеса. Инструменты защиты рынка можно использовать как временную поддержку для выхода на полноценную конкурентоспособность. Необходимо стимулировать все способы интеграции страны и бизнеса в мировые экономические, информационные и миграционные потоки. Необходимо учиться и кооперироваться, и успешно, жестко конкурировать.

Смена привычной картины мира — серьезный культурный и психологический вызов. Желание защититься от чуждого, неуютного, пугающе быстрого мира — вполне естественно. Открыться, значит рисковать потерять свой понятный мир, рисковать проиграть в неравной борьбе. А мы пока не очень верим, что действительно можем выигрывать в этой сложной глобальной игре. Этот страх, неуверенность в собственных силах во многом продолжает определять наши действия. Но непринятие реальности не спасает от ее вызовов.

Об авторах
Марат Атнашев ректор Московской школы управления СКОЛКОВО
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение
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