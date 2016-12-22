Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,59 59,75 EUR Нал. 67,60 66,62 USD Бирж. 60,34 +0,70 EUR Бирж. 67,25 +0,91 USD ЦБ. 60,00 +1,42 EUR ЦБ. 66,80 +1,48 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1849,40 -0,46% РТС 973,33 -0,78% Brent 44,51 -2,90% DJIA 21413,11 -0,25% Nasdaq 6222,95 +0,56% FTSE 7447,79 -0,33%
Создатель бренда: что означает для Uber уход Трэвиса Каланика
Лента новостей
Грозят ли санкции США чемпиону России по футболу? 20:36, Общество Госдеп прокомментировал отмену встречи замгоссекретаря США с Рябковым 20:27, Политика Директор Исаакия отказался считать вопрос собора достойным референдума 20:24, Общество Нефть опустилась ниже $45 за баррель впервые с ноября 2016 года 20:06, Экономика Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций 19:52, Спорт Леониду Волкову вручили повестку в прямом эфире канала «Навальный.Live» 19:50, Политика  В Донбассе решили установить 24 июня «хлебное перемирие» 19:30, Политика Российского дипломата назначили заместителем Генсека ООН 19:20, Политика Создатель бренда: что означает для Uber уход Трэвиса Каланика 19:20, Мнение «Система» попросила ЦБ расследовать попытку манипулирования ее акциями 19:18, Бизнес Хакеры замаскировали фишинговую атаку под рассылку о штрафах ГИБДД 19:14, Технологии и медиа Власти США заявили об атаке «русских хакеров» в 21 штате 19:13, Политика Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу 18:55, Политика  Члена «Открытой России» оштрафовали по делу о нежелательной организации 18:50, Политика «Мягкий переворот»: что значит смена наследника Саудовской Аравии 18:42, Политика Власти рассказали об этапах закрытия свалки в Балашихе после жалоб Путину 18:40, Политика МИД отменил встречу с замгоссекретаря США после ввода новых санкций 18:26, Политика РПЦ ответила Поклонской на слова об отлучении из-за «Матильды» 18:16, Общество Футбол. Кубок конфедераций. Россия — Португалия. Онлайн 18:00, Спорт СМИ назвали дипломата России кандидатом на пост главы новой структуры ООН 17:55, Политика Стоун прокомментировал кадры ударов в Сирии из фильма про Путина 17:46, Политика  Интернациональные подставки для цветов: как продавать доступную мебель 17:43, Свое дело Отец «пьяного» ребенка ответил на сообщения об алкоголе в крови мальчика 17:41, Общество Родители Фриске обжалуют приговор по делу о деньгах на лечение певицы 17:34, Общество Путин заявил о расширении сотрудничества с Бразилией в атомной энергетике 17:20, Политика Холдинг Троценко не прошел конкурс на управление аэропортом Белграда 17:13, Бизнес Глава МВД рассказал о результатах экспертизы крови «пьяного» ребенка 17:09, Общество В Москве заявили о «дерзкой попытке» Киева сменить стратегию в Донбассе 17:06, Политика
Создатель бренда: что означает для Uber уход Трэвиса Каланика
Бизнес, 19:20
0
Виталий Крылов Создатель бренда: что означает для Uber уход Трэвиса Каланика
Агрессивность Каланика, его неуступчивость и преданность идее помогли построить Uber. Но в итоге эти же факторы создали для компании слишком много проблем

Есть компании, где мы очень хорошо знаем бренд, но не сильно знакомы с лидерами. Есть те, где лидеры стали синонимами самого бренда. Разница между ними как раз в том, насколько сильный бренд построен и может ли он существовать в том же виде при смене лидера. Трэвис Каланик — это синоним Uber.

Восстание инвесторов

«Я люблю Uber больше всего на свете, и в этот сложный момент в моей жизни я принял просьбу инвесторов уйти с поста, чтобы Uber вернулся к развитию, а не погряз в очередной грызне», — сказал Каланик The New York Times. Он ушел после нескольких месяцев, которые со стороны выглядели кошмаром для его детища и личной жизни. Все началось в феврале 2017-го, когда бывший инженер компании Сьюзан Флауэр обвинила одного из менеджеров Uber в домогательствах, что послужило поводом для множества аналогичных обвинений и стало основанием для серьезного внутреннего расследования. Ко всему прочему Uber получила иск от компании-разработчика беспилотников Waymo. Следом — претензии Минюста США из-за использования программы Greyball, которая помогает компании обходить закон и работать на рынках, где ее деятельность запрещена. А личной трагедией Каланика стала автокатастрофа, в которой погибла его мать и серьезно пострадал отец.

Официальная позиция компании по поводу ухода Каланика: топ-менеджер взял паузу, чтобы прийти в себя после этих событий и «дать компании возможность начать новую главу в своем развитии». Но некоторые источники в компании говорят, что это было самое настоящее восстание инвесторов, которое возглавил один из крупнейших акционеров Uber — венчурный фонд Benchmark. В письме с заголовком Moving Uber Forward, которое Каланик получил во время рабочей поездки в Чикаго, инвесторы потребовали от него немедленной отставки.

Агрессия и неуступчивость

Идею «уберизации» придумал не Каланик, и он даже не первый CEO в истории компании, но нет сомнений, что именно во главе с ним Uber прошла путь от идеи до компании стоимостью $70 млрд. Чтобы построить один из самых дорогих технологических стартапов мира, Каланику и его команде приходилось ввязываться в битвы со всеми, кто стоял на пути — с конкурентами, городскими властями, а иногда и с правительствами стран, которые пытались заблокировать бизнес агрегатора. В России, например, Uber долго пыталась найти свою нишу, пробуя работать сначала исключительно с частными водителями, потом только с такси из Московской области, и только затем влилась в борьбу за официальный рынок такси.

«Эго» — именно это слово повторяют люди, встречавшиеся с Калаником. Его агрессия,  неуступчивость и преданность идее помогли создать Uber. Но одновременно складывалось четкое ощущение, что эти же факторы могут компанию и уничтожить. Желание навязывать на любом рынке свои правила игры и полное игнорирование существующих в конце концов создали неприемлемые для бизнеса риски. Многие связывали почти все неприятности Uber c личностью Каланика, предполагая по принципу «рыба такая, какая у нее голова», что единственное решение проблемы — это его уход.

Уже не раз доказывал свою верность подход — создавать бизнес, который будет работать вне зависимости от того, кто им сейчас руководит и какие у него жизненные принципы. Но уход Каланика, безусловно, скажется на всей большой команде Uber. Некоторые уйдут, потому что они приходили работать именно в «Uber Каланика», многие передумают устраиваться туда на работу. И абсолютно точно, что сейчас в компании начнется переходный период. Все затаятся в ожидании того, что будет происходить дальше и придется ли менять уже привычный агрессивный стиль работы. Безусловно, придет новый СЕО, и компания будет заново учиться, принимая подход своего лидера. Как показывает практика, такая перестройка может произойти достаточно быстро. Хотя успех во многом будет зависеть от того, кто займет главный пост в компании и как сильно его видение будет отличаться от видения Каланика.

Об авторах
Виталий Крылов глава Cett в России в 2014–2016 годах
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение
Главное
Нефть опустилась ниже $45 за баррель впервые с ноября 2016 года Экономика
Главное
Нефть опустилась ниже $45 за баррель впервые с ноября 2016 года Экономика
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций Спорт
Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку